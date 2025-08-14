Γιατί πολλοί είναι πεπεισμένοι ότι η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχουν χωρίσει;

Γενικά, κρατούν πολύ private την προσωπική τους ζωή - και καλά κάνουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές «αποδείξεις» για να πιστεύει κάποιος ότι έχουν χωρίσει

Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι (ή ήταν – δεν ξέρουμε) ένα από τα πιο αταίριαστα - ταιριαστά ζευγάρια στο Hollywood. Σίγουρα και ένα από τα πιο πολυσυζητημένα. Από όταν ξεκίνησαν να είναι μαζί το 2023, μέχρι τις φήμες ότι συγκατοικούσαν, έχουν βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Οι δυο τους, ωστόσο, δεν έχουν εμφανιστεί μαζί εδώ και καιρό και οι θαυμαστές τους είναι πεπεισμένοι ότι έχουν χωρίσει.

Γενικά, κρατούν πολύ private την προσωπική τους ζωή - και καλά κάνουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές «αποδείξεις» για να πιστεύει κάποιος ότι έχουν χωρίσει. Αρχικά, ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν ήταν παρών στο πάρτι γενεθλίων της Κάιλι το περασμένο Σαββατοκύριακο. Όταν είσαι ζευγάρι με κάποιον, δεν χάνεις εύκολα τα γενέθλιά του, αλλά ας πούμε ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι είναι απασχολημένος με τα γυρίσματα της νέας ταινίας Dune – κάτι που κατέστη σαφές από μια πηγή που μίλησε στο People μετά το ταξίδι της Κάιλι και του Τιμοτέ στο Σαν Τροπέ, νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι.

Getty Images @Christopher Polk/Golden Globes 2024

Οι φήμες για τον χωρισμό τους, έχουν πυροδοτηθεί και από τα τραγούδια που ανεβάζει η Κάιλι Τζένερ στα ig stories της, συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών «Lover, You Should have Come Over» και «Crying, Laughing, Loving, Lying». Ύποπτο. Για την απουσία του Τιμοτέ από το πάρτι της Κάιλι, μια πηγή φαίνεται να σημείωσε ότι «είναι συνηθισμένοι σε αυτό το πρόγραμμα», ότι η Κάιλι «θα πετάξει για να τον δει όταν μπορεί» ενώ το Dune είναι σε παραγωγή, και ότι «είναι ακόμα πολύ ευτυχισμένοι και απλά κάνουν τη σχέση τους να λειτουργεί». Πρόσθεσε ότι ο Τιμοτέ «ξέρει ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι εξαντλητικοί, οπότε παίρνει μια στιγμή για να χαλαρώσει και να επαναφορτιστεί».

Εμείς, κρατάμε τις πληροφορίες και θα σε ενημερώσουμε σε κάθε περίπτωση.

