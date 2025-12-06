8 φράσεις που λένε οι γονείς στα ενήλικα παιδιά τους και ακούγονται υποστηρικτικές, αλλά στην πραγματικότητα εκφράζουν απογοήτευση

Ναι, υπάρχουν μηνύματα απογοήτευσης και δυσαρέσκειας που κρύβονται πίσω από φαινομενικά υποστηρικτικές φράσεις

Όλοι το έχουμε ζήσει. Οι γονείς μας ρωτούν πώς πάει η δουλειά και πιάνουμε τον εαυτό μας να δίνει μια διπλωματική απάντηση, παραλείποντας τα μέρη που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν σχόλια. Ή ίσως λέμε καλά νέα, για να νιώσουμε τελικά ένα ξεφούσκωμα από την «υποστηρικτική» αντίδρασή τους.

Ωστόσο, να σε τι δεν δίνουμε βάση: Οι λέξεις που βγαίνουν από το στόμα κάποιου δεν αντιστοιχούν πάντα σε αυτό που πραγματικά επικοινωνείται. Και όταν αυτές οι λέξεις προέρχονται από γονείς που είναι Boomers, υπάρχει συχνά ένα ολόκληρο πλαίσιο διαμορφωμένο από γενεακές προσδοκίες, άρρητες απογοητεύσεις και μοτίβα επικοινωνίας που ποτέ δεν έμαθαν να αμφισβητούν. Οι φράσεις που χρησιμοποιούν αυτοί οι γονείς, δεν είναι απαραίτητα κακόβουλες. Οι περισσότεροι γονείς πιστεύουν ειλικρινά ότι είναι βοηθητικοί ή ενθαρρυντικοί. Αλλά ο αντίκτυπος; Αυτή είναι μια άλλη ιστορία.

Ποιες είναι αυτές οι φράσεις;

«Απλώς ανησυχώ για σένα»

Η φράση «απλώς ανησυχώ για σένα» συνήθως προηγείται μιας κριτικής για τη δουλειά, τη σχέση, τη στέγασή σας ή σχεδόν οποιαδήποτε επιλογή έχετε κάνει που δεν ευθυγραμμίζεται με το όραμά τους για την επιτυχία. Είναι μια «κάρτα διαφυγής» που επιτρέπει στους γονείς να εκφράσουν την αποδοκιμασία τους, ενώ την πλαισιώνουν ως γονική φροντίδα. Το πραγματικό μήνυμα: «Οι επιλογές σου με κάνουν να νιώθω άβολα, και δεν σε εμπιστεύομαι να διαχειριστείς τη ζωή σου.»

«Ό,τι σε κάνει ευτυχισμένο»

Αν ειπωθεί με τον σωστό τόνο και ειλικρινή ζεστασιά, θα μπορούσε πραγματικά να είναι υποστηρικτικό. Αλλά όταν συνοδεύεται από έναν αναστεναγμό, ένα σφιγμένο χαμόγελο ή μια συγκεκριμένη ένταση στη φωνή, σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι υποστήριξη για τα μάτια του κόσμου, όχι πραγματική αποδοχή.

«Όταν ήμουν στην ηλικία σου...»

Αυτή η φράση ξεκινά μια σύγκριση που είναι θεμελιωδώς άδικη. Αγόρασαν το πρώτο τους σπίτι στα 25 όταν κόστιζε ένα κλάσμα των σημερινών τιμών. Εξόφλησαν το φοιτητικό χρέος σε λίγα χρόνια όταν τα δίδακτρα ήταν προσιτά. Ανέβηκαν στην καριέρα τους σε μια οικονομία που πραγματικά επιβράβευε την αφοσίωση. Η έρευνα για την έμμεση επικοινωνία δείχνει ότι οι συγκρίσεις, ειδικά αυτές που αγνοούν το πλαίσιο, λειτουργούν ως συγκαλυμμένη κριτική. Το υποκείμενο μήνυμα είναι σαφές: «Δεν ανταποκρίνεσαι στα δικά μου πρότυπα».

«Υποθέτω ότι ξέρεις τι κάνεις»

Όχι, σίγουρα δεν νομίζουν ότι ξέρετε τι κάνετε. Αυτή η φράση «στάζει» αμφιβολία και είναι τυλιγμένη με ένα λεπτό πέπλο σεβασμού. Είναι η ενήλικη εκδοχή του «είσαι σίγουρος γι' αυτό;», αλλά με ένα επιπλέον στρώμα παραίτησης. Εκφράζουν πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνης στην κρίση σας, ενώ τεχνικά δεν το λένε.

«Απλώς θέλω να είσαι ευτυχισμένος»

Αυτό θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο τρυφερά πράγματα που μπορεί να πει ένας γονιός. Και μερικές φορές είναι. Αλλά όταν χρησιμοποιείται ως απάντηση σε επιλογές που δεν εγκρίνουν, γίνεται κάτι άλλο. Γίνεται ένας τρόπος να υπονοήσουν ότι η τρέχουσα πορεία σας δεν θα οδηγήσει στην ευτυχία, ότι γνωρίζουν καλύτερα από εσάς τι θα σας ολοκληρώσει.

«Δεν προσπαθώ να ανακατευτώ, αλλά...»

Ό,τι προηγείται του «αλλά», δεν έχει νόημα. Ό,τι ακολουθεί; Αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα. Αυτή η φράση είναι ένας πρόλογος σε παρέμβαση μεταμφιεσμένη σε χρήσιμη εισήγηση. Προσπαθούν απολύτως να επηρεάσουν την απόφασή σας. Απλώς προσπαθούν να αποφύγουν την ευθύνη για αυτό. Αν αντιδράσετε, είστε ο παράλογος που δεν μπορεί να δεχτεί την αθώα συμβουλή.

«Πάντα ήσουν τόσο ανεξάρτητος»

Το πλαίσιο είναι το παν με αυτήν τη φράση. Όταν λέγεται με υπερηφάνεια, είναι κομπλιμέντο. Όταν λέγεται με έναν συγκεκριμένο τόνο αφού έχετε αρνηθεί τη συμβουλή τους ή έχετε επιλέξει έναν δρόμο που δεν καταλαβαίνουν, γίνεται κριτική τυλιγμένη σε παρατήρηση. Υπονοεί ότι η ανεξαρτησία σας είναι στην πραγματικότητα πείσμα, ότι είστε πολύ περήφανοι για να δεχτείτε βοήθεια ή ότι τους απομακρύνετε. Μετατρέπει ένα θετικό χαρακτηριστικό σε ελάττωμα, επειδή δεν εξυπηρετεί την ανάγκη τους να νιώθουν εμπλεκόμενοι και επιδραστικοί στη ζωή σας.

«Εμείς θέλουμε μόνο το καλό σου»

Αυτό είναι ίσως το πιο συνηθισμένο, και το πιο απογοητευτικό. Φυσικά και θέλουν το καλό σας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Αυτό που επικοινωνεί στην πραγματικότητα αυτή η φράση είναι: «Εμείς γνωρίζουμε τι είναι καλύτερο για σένα καλύτερα από εσένα, και δεν το επιλέγεις». Καταρρίπτει τη διάκριση μεταξύ του να θέλεις καλά πράγματα για το παιδί σου και του να πιστεύεις ότι εσύ ορίζεις ποια είναι αυτά τα πράγματα. Αντιμετωπίζει την κρίση σας ως εγγενώς λιγότερο έγκυρη από τη δική τους. Είναι ο έλεγχος μεταμφιεσμένος σε αγάπη.

