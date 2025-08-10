Κάιλι Τζένερ: Γίνεται 28 και το γιορτάζει, με τις φήμες χωρισμού να εντείνονται

Η Κάιλι Τζένερ γιορτάζει τα 28 της με σέξι μπικίνι και τις φήμες χωρισμού από τον Τιμοτέ Σαλαμέ ολοένα και να αυξάνονται.

Η Κάιλι Τζένερ μπαίνει στα 28 πιο εκθαμβωτική από ποτέ και τα social media πήραν φωτιά. Η σταρ και επιχειρηματίας μοιράστηκε μια σειρά από καυτές φωτογραφίες λίγο πριν τα γενέθλιά της, φορώντας ένα μικροσκοπικό μαύρο μπικίνι τοπ με γραβάτα και χαμηλό κολάν, ποζάροντας με ένα ποτήρι κόκκινο κρασί στο χέρι. Το τέλειο μανικιούρ, τα ελαφρώς ατημέλητα μαλλιά και η καλλίγραμμη σιλουέτα της τράβηξαν τα βλέμματα, ενώ οι θαυμαστές της έσπευσαν να της ευχηθούν από νωρίς.

Ανάμεσα στα σχόλια, ξεχώρισε εκείνο της κολλητής της, Χάιλι Μπίμπερ: «Τα 28 είναι καλύτερα, το υπόσχομαι», έγραψε, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα ηλικία βρίσκει την Κάιλι σε φόρμα και με αυτοπεποίθηση.

@kyliejenner

Ωστόσο, πίσω από τη γιορτινή διάθεση, οι φήμες χωρισμού από τον σύντροφό της, Τιμοτέ Σαλαμέ, φουντώνουν. Αφορμή στάθηκαν δύο τραγούδια που ανέβασε η Κάιλι στο Instagram — το «Lover, You Should’ve Come Over» του Τζεφ Μπάκλεϊ και το «Crying, Laughing, Loving, Lying» του Λάμπι Σίφρι — και τα δύο με στίχους που μιλούν για χαμένη αγάπη. Οι fans δεν άργησαν να υποψιαστούν ότι η επιλογή δεν ήταν τυχαία.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού ήταν πριν από έναν μήνα, σε ρομαντική εξόρμηση με γιοτ στο Σεν Τροπέ. Από τότε, η Κάιλι βρίσκεται στο Λος Άντζελες, ενώ ο Σαλαμέ γυρίζει το «Dune: Μέρος 3» στην Πράγα.

Η σχέση τους ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023 και, αν και έχουν κρατήσει χαμηλό προφίλ, η Κάιλι τον έχει ήδη συστήσει στον στενό της κύκλο, με τη μητέρα του ηθοποιού να την περιγράφει ως «υπέροχη».

Μέχρι να υπάρξει επίσημο σχόλιο, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Κάιλι ξέρει πώς να στρέφει όλα τα βλέμματα πάνω της — είτε για τα γενέθλιά της, είτε για την προσωπική της ζωή.

