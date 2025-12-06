5 αντικείμενα από τα 70’s που αξίζουν σήμερα μια περιουσία

Αν αποφασίσεις να κάνεις declutter, αυτά τα αντικείμενα καλό θα ήταν να τα φυλάξεις σε μια κούτα. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.

Τα τελευταία χρόνια, η τέχνη του μινιμαλισμού αποκτά όλο και μεγαλύτερο έδαφος: οι χώροι αδειάζουν, οι διακοσμήσεις γίνονται πιο απλές και οι ντουλάπες αποσυμπιέζονται. Συνήθως, πριν από την αλλαγή του χρόνου, πολλοί είναι εκείνοι που αποφασίζουν να κάνουν ένα ξεκαθάρισμα στο σπίτι, χαρίζοντας ή πετώντας όσα πράγματα δεν χρειάζονται πια. Από παλιά ρούχα και παπούτσια, μέχρι διακοσμητικά και είδη σπιτιού, η λίστα είναι μεγάλη.

Αν, λοιπόν, πρόκειται να μπεις άμεσα σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να γνωρίζεις κάτι: ορισμένα αντικείμενα από τη δεκαετία των 70’s έχουν μεγάλη αξία - και δεν εννοούμε συναισθηματική, αλλά χρηματική. Μπορεί τώρα να πιστεύεις ότι είναι απλώς «άχρηστα», όμως κάνεις μεγάλο λάθος. Και επειδή είναι κρίμα να το καταλάβεις, όταν θα είναι ήδη πολύ αργά - και κάποιος άλλος θα τα χαίρεται - παρακάτω θα βρεις για ποια πράγματα μιλάμε.

Όσο κι αν σε ενοχλούν ή όση ανάγκη κι αν έχεις από χώρο, υπάρχει σημαντικός λόγος που πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους. Οι συλλέκτες θησαυρών τονίζουν, πως όσο τα χρόνια περνούν, τόσο η αξία τους θα μεγαλώνει. Μήπως, τελικά, διαθέτεις λίγο χώρο στην αποθήκη ή το πατάρι σου;

5 πράγματα που δεν πρέπει να πετάξεις από το σπίτι σου

#1 Βινύλια (εντάξει, αυτά ποιος θα τα πετούσε;)

Οι δίσκοι βινυλίου πρώτης κοπής από τα 70’s αποτελούν πλέον μικρούς θησαυρούς, ειδικά αν φέρουν υπογραφή ή ανήκουν σε κάποια περιορισμένη έκδοση. Οι συλλέκτες μπορούν να δώσουν χιλιάδες ευρώ για σπάνια άλμπουμ - χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Diamond Dogs του David Bowie, το οποίο με το αυθεντικό εξώφυλλό του έχει πουληθεί μέχρι και 6.000€. Αν έχεις τέτοιους δίσκους κάπου θαμμένους, μην τολμήσεις να τους αποχωριστείς!

#2 T-shirts από ροκ μπάντες

Τα αυθεντικά ροκ T-shirts από συναυλίες ή περιορισμένες κυκλοφορίες των 70’s μπορεί να αξίζουν μια μικρή περιουσία. Παραδείγματα που έχουν πωληθεί ακριβά είναι το T-shirt του John Lennon από το single «War Is Over», μπλουζάκια Rolling Stones που φορούσε το προσωπικό των περιοδειών, αλλά και backstage pass T-shirts του Led Zeppelin από τη θρυλική συναυλία του 1979 στο Knebworth. Αν έχεις τέτοια κειμήλια στο πίσω μέρος της ντουλάπας… είσαι τυχερός.

#3 Επώνυμα ρούχα - είτε σχεδιαστών είτε δημοφιλών αθλητικών brand

Η vintage μόδα δεν χάνει ποτέ την αξία της. Φορέματα Chanel, Gucci ή Christian Dior από τα 70’s εξακολουθούν να διατηρούν υψηλή τιμή στη συλλεκτική αγορά. Δερμάτινα jackets, τζιν μπουφάν ή αυθεντικά activewear από iconic brands, όπως η Nike και η Adidas. Όσο πιο καλή η κατάσταση του ρούχου, τόσο πιο πολλά χρήματα μπορεί να αποφέρει.

#4 Αυθεντικά παιχνίδια Star Wars

Τα πρώτα παιχνίδια Star Wars, που κυκλοφόρησε η Kenner αποτελούν «χρυσό» για τους συλλέκτες - αρκεί να είναι στο αυθεντικό κουτί τους και να περιλαμβάνουν όλα τα μικρά εξαρτήματα. Πολλές από τις κλασικές φιγούρες και playsets αγγίζουν εύκολα τα 1.000€ όταν είναι σε άριστη κατάσταση. Αν ήσουν από τα παιδιά που δεν ταλαιπωρούσαν τα παιχνίδια τους και τα κρατούσαν στη βιτρίνα, τότε μόλις βρήκες μια επένδυση του μέλλοντος.

#5 Εικονογραφήσεις φτιαγμένες στο χέρι

Τη δεκαετία του ’70, πολλά στούντιο κινουμένων σχεδίων – όπως η Disney – δημιουργούσαν ακόμη τις ταινίες τους με χειροποίητα σκίτσα και animation cels. Κάποια από αυτά πωλούνταν σε καταστήματα των θεματικών πάρκων, και σήμερα τα αυθεντικά κομμάτια που χρησιμοποιήθηκαν σε παραγωγές μπορεί να αξίζουν αρκετές εκατοντάδες ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για χειροποίητες εικονογραφήσεις από γνωστούς δημιουργούς παιδικών βιβλίων ή κομικς. Αν έχεις ένα τέτοιο κομμάτι τέχνης, ίσως να κρατάς στα χέρια σου κάτι πολύ πιο πολύτιμο απ’ όσο νομίζεις.