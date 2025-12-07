Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 8 - 14 Δεκεμβρίου 2025, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 8 - 14/12/25 για κάθε ζώδιο. Τι συμβαίνει με την είσοδο του Ερμή στον Τοξότη και πώς σε επηρεάζει η ορθοδρόμηση του Ποσειδώνα;

Η εβδομάδα ξεκινά για όλα τα ζώδια με ένταση και ένα πρώτο “φρένο”, καθώς το τετράγωνο Άρη–Κρόνου πιέζει τις αντοχές -και τα νεύρα μας- με υποχρεώσεις. Κάτι καθυστερεί, κάτι κουράζει ή δυσκολεύει την οργάνωση, θυμίζοντάς μας πως δεν πάνε όλα με τη δική μας ταχύτητα, ενώ παράλληλα φέρνει και τάσεις μικροατυχημάτων.

Λίγο αργότερα, η είσοδος του Ερμή στον Τοξότη, φέρνει έναν πιο αισιόδοξο, ανοιχτό τρόπο σκέψης, αλλά και μια δόση υπερβολής ή βιασύνης. Δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες ακόμα — και γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή σε υποσχέσεις, συμπεράσματα ή αυθόρμητα “ναι”.

Παράλληλα, με την ορθοδρόμηση του Ποσειδώνα, ξεκαθαρίζουν σκέψεις και καταστάσεις που είχαν μείνει θολές, επιτρέποντάς μας να δούμε πιο καθαρά τις πραγματικές προθέσεις των γύρω μας.

Το εξάγωνο Ερμή–Πλούτωνα λειτουργεί σαν μικρή αναλαμπή: Μια κουβέντα, μια παρατήρηση ή μια διαίσθηση δίνουν βάθος και κατεύθυνση. Εκεί που υπήρχε αβεβαιότητα, εμφανίζεται μια πιο καθαρή αλήθεια.

Το δύσκολο κομμάτι της εβδομάδας ανεβαίνει με το τετράγωνο Άρη–Ποσειδώνα, που φέρνει κούραση, τάσεις ιώσεων, θολούρα και την ανάγκη να μην παρασυρθούμε από φόβους ή αυταπάτες. Δεν είναι η στιγμή για βιαστικές κινήσεις ή ρίσκο.

Και όμως, το κλείσιμο αλλάζει ενέργεια: το τρίγωνο Ήλιου–Χείρωνα δίνει μια πιο ζεστή, ανθρώπινη χροιά. Μια άτυπη συγγνώμη, μια υποστήριξη ή μια πιο τρυφερή κουβέντα λειτουργούν σαν μικρή θεραπεία μετά την ένταση των προηγούμενων ημερών.

Πιο κουρασμένα τα Μεταβλητά του τρίτου δεκαημέρου, δηλαδή Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες ενώ Κριοί, Λέοντες, Ζυγοί, Τοξότες και Υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου βρίσκουν διέξοδο, λύσεις και καθαρές απαντήσεις εκεί που τις χρειάζονταν.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 8 - 14/12/25

Κριός

Αγαπητοί Κριοί, η εβδομάδα ξεκινά με μια ένταση που σας αναγκάζει να βάλετε όρια και να αντιμετωπίσετε υποχρεώσεις που δεν μπορούν πια να περιμένουν. Αν και το κλίμα μπορεί αρχικά να σας πιέσει, όσο προχωρούν οι ημέρες θα δείτε ότι η σκέψη σας ανοίγει και αρχίζετε να ξεκαθαρίζετε τι πραγματικά θέλετε.

Ταύρος

Αγαπητοί Ταύροι, η εβδομάδα στρέφει από νωρίς την προσοχή σας στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Μπορεί να υπάρξουν στιγμές που νιώθετε ότι οι άλλοι ζητούν πολλά ή ότι δεν βρίσκετε εύκολα ισορροπία, όμως όσο κυλούν οι ημέρες, τα πράγματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν.

Δίδυμοι

Αγαπητοί Δίδυμοι, η εβδομάδα φέρνει στο προσκήνιο σχέσεις, συνεργασίες και κάθε είδους συνδιαλλαγή με τους άλλους. Από την αρχή μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, διαφορετικές απόψεις ή πρακτικά εμπόδια που απαιτούν ψυχραιμία και καλό χειρισμό. Μην πιέσετε τις καταστάσεις — χρειάζονται τον χρόνο τους.

Καρκίνος

Αγαπητοί Καρκίνοι, η εβδομάδα ξεκινά με ένταση στην καθημερινότητα και στην εργασία σας. Μπορεί να νιώσετε ότι ζητούνται πολλά από εσάς ή ότι φορτώνεστε ευθύνες που δεν είναι εύκολο να διαχειριστείτε. Προσέξτε την κόπωση και δώστε χρόνο σε ό,τι χρειάζεται οργάνωση — δεν λύνονται όλα με μία κίνηση.

Λέων

Αγαπητοί Λέοντες, η εβδομάδα ξεκινά με ένταση σε θέματα που αφορούν την καρδιά σας — είτε πρόκειται για ερωτικά, είτε για δημιουργικά projects. Ίσως χρειαστεί να κάνετε ένα βήμα πίσω, να δείτε πιο ψύχραιμα μια κατάσταση ή να αποδεχτείτε ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να πιεστούν αυτή την στιγμή.

Παρθένος

Αγαπητοί Παρθένοι, η εβδομάδα ξεκινά με ένταση στο οικογενειακό περιβάλλον, ίσως με ευθύνες που συσσωρεύονται και απαιτούν την προσοχή σας. Μπορεί να νιώσετε ότι η ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική σας ζωή δοκιμάζεται, γι’ αυτό χρειάζεται λίγη ψυχραιμία στην αρχή.

Ζυγός

Αγαπητοί Ζυγοί, η εβδομάδα σας ξεκινά με αυξημένη κούραση στην καθημερινότητα και αρκετές απαιτήσεις που χρειάζονται σωστή διαχείριση. Μπορεί να νιώσετε ότι τρέχετε για όλους και για όλα, χωρίς να προλαβαίνετε να οργανωθείτε όπως θα θέλατε.Η ασυνεννοησία στη δουλειά θα είναι έντονη και μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις. Χρειάζεται λίγη υπομονή ώστε να μην φτάσετε στα όριά σας.

Σκορπιός

Αγαπητοί Σκορπιοί, η εβδομάδα ξεκινά με σκέψεις γύρω από τα οικονομικά σας και την ανάγκη να διαχειριστείτε καλύτερα τα έξοδα ή τις προτεραιότητές σας. Μπορεί να προκύψουν μικρές εντάσεις ή πρακτικά ζητήματα που σας πιέζουν, όμως, όσο προχωρούν οι μέρες, θα βρείτε τρόπους να επαναφέρετε τον έλεγχο. Παράλληλα, ξαφνικά γεγονότα, δεδομένα και αποκαλύψεις μπορεί να εμφανιστούν στον ερωτικό τομέα για ένα θέμα που ίσως σας είχε απασχολήσει ξανά και τον Νοέμβριο.

Τοξότης

Αγαπητοί Τοξότες, η εβδομάδα ξεκινά με ένταση και αρκετές απαιτήσεις που αφορούν εσάς προσωπικά. Μπορεί να νιώσετε ότι χρειάζεται να σταθείτε πιο δυναμικά σε μια κατάσταση ή να αντιμετωπίσετε ευθύνες που χρονίζουν. Αν και το κλίμα στην αρχή δεν είναι εύκολο, όσο προχωρούν οι ημέρες η πίεση αυτή μετατρέπεται σε κίνητρο για να κάνετε ουσιαστικές αλλαγές.

Αιγόκερως

Αγαπητοί Αιγόκεροι, η εβδομάδα ξεκινά με μια εσωτερική πίεση που σας αναγκάζει να κάνετε μια παύση και να επανεξετάσετε προτεραιότητες. Μπορεί να νιώσετε ότι κουβαλάτε περισσότερα από όσα θέλετε ή ότι χρειάζεται να κλείσετε κύκλους πριν προχωρήσετε στα επόμενα βήματα.

Υδροχόος

Αγαπητοί Υδροχόοι, η εβδομάδα ξεκινά με κοινωνική πίεση ή με υποχρεώσεις που συνδέονται με φίλους. Μπορεί να νιώσετε ότι πρέπει να σταθείτε για όλους ή ότι οι προσδοκίες των άλλων είναι μεγαλύτερες από ό,τι αντέχετε αυτή την στιγμή. Χρειάζεται λίγη προσοχή στο πώς μοιράζετε την ενέργειά σας.

Ιχθύες

Αγαπητοί Ιχθύες, η εβδομάδα ξεκινά με πίεση σε θέματα που αφορούν την καριέρα, τους στόχους σας, τις επαφές σας με ανωτέρους, και τις ευθύνες που έχετε αναλάβει. Μπορεί να νιώσετε ότι οι απαιτήσεις γύρω σας αυξάνονται ή ότι χρειάζεται να αποδείξετε περισσότερα απ’ όσα θα θέλατε αυτή την στιγμή.

