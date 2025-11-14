Η στιγμή που η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έδωσε την τέλεια απάντηση στο πιο σεξιστικό σχόλιο - «Εσύ να χαμογελάσεις!»

Η 21χρονη σταρ του "Stranger Things" απάντησε αιχμηρά σε φωτογράφο που της έκανε υπόδειξη στο κόκκινο χαλί, με τον εκνευρισμό της να είναι ορατός

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν απέδειξε ότι δεν χρειάζεται συμβουλές για το πώς να ποζάρει στο κόκκινο χαλί. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του "Stranger Things" στο Λονδίνο, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, η 21χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με μια δημιουργία από τη συλλογή Ashi Studio, όταν ένας φωτογράφος της φώναξε: «Χαμογέλα!».

«Χαμογέλα; Εσύ να χαμογελάσεις!», απάντησε αμέσως η σταρ του Netflix, δείχνοντας προς το γκρουπ των φωτογράφων.

Αμέσως μετά, γύρισε την πλάτη της στις κάμερες και αποχώρησε από το χαλί. Οι φωτογραφίες από την έξοδό της κατέγραψαν την εμφανή δυσαρέσκειά της μετά το σχόλιο.

Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Στην πρεμιέρα του Λονδίνου, η Μπράουν φορούσε έναν μαύρο κορσέ καλυμμένο με αέρινο μαύρο τούλι, το οποίο ήταν σφιγμένο στους γοφούς της και κατέληγε σε μια μακριά ουρά.

Το look ολοκλήρωσε με ένα ζευγάρι γόβες Aldo που έφεραν μια προσαρμοσμένη λεπτομέρεια που έγραφε "011", μια σαφή αναφορά στον χαρακτήρα της στο "Stranger Things".

Την περασμένη εβδομάδα, η Μπράουν και οι συμπρωταγωνιστές της ξεκίνησαν την περιοδεία για την προώθηση της τελευταίας σεζόν της σειράς. Στην πρεμιέρα του Λος Άντζελες στις 6 Νοεμβρίου, τη συνόδευσε ο σύζυγός της, Τζέικ Μποντζιόβι.

© Getty Images/ Karwai Tang/WireImage

Το «μακάβριο» χιούμορ στο Λος Άντζελες

Στο L.A., ο 23χρονος Μποντζιόβι επέλεξε ένα βυσσινί βελούδινο κοστούμι, ενώ η Μπράουν φόρεσε μια εφαρμοστή μαύρη δαντελένια τουαλέτα με λεπτομέρειες από φτερά, του οίκου Rodarte.

Η ηθοποιός αστειεύτηκε στο Variety ότι φορούσε μαύρα «για την κηδεία της σειράς».

«Αυτό το φόρεμα ενσωματώνει το πόσο σκοτεινή είναι η σειρά αυτή τη σεζόν», είπε στο πρακτορείο. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που όλοι θα δουν πόσο σκοτεινή γίνεται».

Το συγκινητικό τέλος μιας εποχής

Σε συζήτησή της με το περιοδικό PEOPLE στην πρεμιέρα του L.A., η Μπράουν περιέγραψε τα μαθήματα που πήρε από τη δεκαετία της στο φανταστικό Hawkins της Ιντιάνα.

Είπε ότι «πιθανώς το πιο εκπληκτικό μέρος» του να είναι στη σειρά από το ντεμπούτο της το 2016 είναι το πώς έχτισε μια οικογένεια με το καστ και το συνεργείο.

«Μου έμαθε πολλά μαθήματα για το πώς να είμαι επαγγελματίας, πώς να είμαι ηθοποιός, πώς να είμαι φίλη», πρόσθεσε. «Μου έδωσε τους πιο καταπληκτικούς ανθρώπους στη ζωή μου, τους οποίους μπορώ να πάρω τηλέφωνο όταν τους χρειάζομαι περισσότερο, και αυτή είναι η οικογένειά μου».

«Είμαι τόσο τιμημένη και ευλογημένη που υπήρξα μέρος αυτής της σειράς για τόσα χρόνια και που η παιδική μου ηλικία καταγράφηκε», δήλωσε η Μπράουν. «Είναι μια ευκαιρία που σου τυχαίνει μια φορά στη ζωή».