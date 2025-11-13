Τζένιφερ Άνιστον: Φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο του Elle στην πιο “αληθινή” εκδοχή της - “Δεν μετανιώνω για τίποτα”

Η Τζένιφερ Άνιστον απορρίπτει τα φίλτρα του Χόλιγουντ και μιλά ανοιχτά για όσα σκέφτεται και πρεσβεύει μέσα σε αυτόν τον μικρόκοσμο, που συνηθίζει να θαμπώνεται από τα φώτα, ξεχνώντας την ουσία.

Η Τζένιφερ Άνιστον μάλλον βρίσκεται στην καλύτερη φάση της. Είναι απόλυτα συνειδητοποιημένη για όσα χρειάζεται ή όχι στη ζωή της. Γνωρίζει ακριβώς που βρίσκεται, πού θέλει να πάει και πώς θέλει να ζει την καθημερινότητά της. Στα 56 χρόνια της, δηλώνει πως δεν μετανιώνει για τίποτα απ’ όσα επέλεξε, βίωσε, ένιωσε κατά τη διάρκεια της διαδρομής της. Άλλωστε, αυτές οι εμπειρίες διαμόρφωσαν το παρόν της. Δεν αναλώνεται πια σε ανούσιες καταστάσεις. Κυνηγά την ποιότητα, αδιαφορώντας για την ποσότητα - είτε αυτό αφορά στη δουλειά της είτε στην προσωπική ζωή της.

Η αγαπημένη ηθοποιός φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο του περιοδικού Elle USA, για το τεύχος Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου, και μοιράζεται τις σκέψεις της για τη δουλειά της, αλλά και τη θέση της γυναίκας ηθοποιού σήμερα στο Χόλιγουντ. Ακόμα, αναφέρεται στον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις, λίγο μετά την επιβεβαίωση της σχέσης τους, αλλά και στον πολυαγαπημένο φίλο της, Μάθιου Πέρι, που «έφυγε» από τη ζωή πριν από δύο χρόνια. Η Τζένιφερ Άνιστον δεν χωράει πια σε καλούπια, ούτε αυτοπροσδιορίζεται με τίτλους: ζει τη στιγμή, σέβεται την αλήθεια της και πορεύεται με καθαρό βλέμμα και αγάπη.

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν κρύβεται πίσω από τις λέξεις

Καθώς ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά του AppleTv, εμπνευσμένη από τα απομνημονεύματα της Τζενέτ ΜακΚέρντι, «I'm Glad My Mom Died», και βρίσκεται σε συζητήσεις για το «Murder Mystery 3», εξομολογείται πως πλέον είναι πολύ επιλεκτική με τις δουλειές της. «Ο κύριος στόχος μου πια είναι να κάνω πρότζεκτ που με ενθουσιάζουν και με εμπνέουν. Με ενδιαφέρει η ποιότητα και όχι η ποσότητα, και ο χρόνος που περνάω με ανθρώπους που με ενδιαφέρουν και θέλω πραγματικά να συνεργαστώ. Είμαι τυχερή που οι φίλοι μου είναι τόσο ταλαντούχοι».

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν κλείνει τα μάτια σε όσα συμβαίνουν στην κοινωνία. Σχολιάζοντας τις πολιτικές πρακτικές του Ντόναλντ Τραμπ και το γεγονός ότι η βραδινή εκπομπή του Τζίμι Κίμελ ανεστάλη για λίγο, τονίζει: «Συμβαίνουν αδιανόητα πράγματα γύρω μας. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Αλλά στο τέλος της ημέρας εμείς είμαστε οι θεατές. Είμαστε συνδρομητές σε αυτά τα δίκτυα και τις υπηρεσίες streaming, οπότε η ευθύνη καταλήγει στους ανθρώπους και στις φωνές τους. Και όλες αυτές οι ακυρώσεις συνδρομών μαρτυρούν πολλά».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Τζένιφερ Άνιστον ρωτήθηκε για τον σύντροφό της, τον άνθρωπο που «ξύπνησε» τα συναισθήματά της, και στο πλευρό του ζει έναν όμορφο έρωτα, τον Τζιμ Κέρτις. «Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος που βοηθάει πολύ τους άλλους. Είναι πολύ ξεχωριστός. Αυτοσκοπός του είναι να βοηθάει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τα τραύματά τους, να ξεφύγουν από τη στασιμότητα και να κατακτήσουν τη διαύγεια. Είναι όμορφο να αφιερώνεις τη ζωή σου σε αυτό».

Κι αν τη ρωτήσεις, αν θα άλλαζε κάτι σε αυτή τη μεγάλη και λαμπρή διαδρομή της μέχρι σήμερα, είναι ξεκάθαρη: «Δεν μετανιώνω για τίποτα». Κάποτε, η Σίρλεϊ ΜακΛέιν τής είχε δώσει την ακόλουθη συμβουλή, την οποία κρατά καλά φυλαγμένη μέσα της: «Μείνει στη θέση σου. Μην κάνεις τίποτα που σου προκαλεί αμηχανία. Αν μιλάει στην καρδιά σου, ακολούθησέ το. Αν το ένστικτό σου σού λέει κάτι άλλο εκτός από “ναι”, ακολούθησέ το».

Όσον αφορά στις φορές που την αμφισβήτησαν ή η ίδια αμφισβήτησε τον εαυτό της, η Τζένιφερ Άνιστον κάνει τον απολογισμό της, λέγοντας: «Το “The Good Girl” και το “Cake” μου υπενθυμίζουν ότι είμαι ικανή για περισσότερα απ’ όσα με έβλεπε η βιομηχανία. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτές τις δουλειές, γιατί κάθε φορά που σε αφήνουν εκτός σκέφτεσαι “μήπως νομίζουν ότι δεν μπορώ να το κάνω; Ίσως να μην μπορώ”. Αλλά μετά, έρχονται τέτοιες δουλειές και θυμάμαι πόσο ωραίο είναι να προκαλείς τον εαυτό σου και να του επιβεβαιώνεις πως είσαι ικανή για περισσότερα πράγματα από μια ατάκα».

Τον Οκτώβριο συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τον θάνατο του Μάθιου Πέρι. Η Τζένιφερ Άνιστον δεν τον ξεχνά στιγμή και δηλώνει πως «μας λείπει πολύ. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένα λαμπρό ταλέντο, αγαπήθηκε βαθιά και ήθελε την ευτυχία περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο. Με στεναχωρεί που δεν το πέτυχε ποτέ, γιατί το άξιζε».

Κλείνοντας, η Τζένιφερ Άνιστον μιλά για τη θέση της γυναίκας ηθοποιού στο Χόλιγουντ. Σήμερα, τα δεδομένα δεν μπορούν να συγκριθούν με δεκαετίες πριν, ωστόσο, όπως επισημαίνει, χρειάζεται ακόμα δουλειά. «Το καλύτερο μέρος του να είσαι γυναίκα στο Χόλιγουντ, είναι ότι είμαι εργαζόμενη γυναίκα στο Χόλιγουντ και ότι μπορώ να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά και αγαπώ αυτό που κάνω. Επίσης, το ότι μπορούμε να δημιουργούμε πρότζεκτ που κάνουν τη διαφορά, φέρνοντας τις γυναικείες φωνές στο επίκεντρο. Πλέον, επιτρέπεται στις γυναίκες να καθίσουν όλες μαζί στο "τραπέζι". Στο παρελθόν, δεν μπορούσαμε. Αυτή η βιομηχανία κυριαρχούνταν από άνδρες, πια είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε».