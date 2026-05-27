Αλέξια Πουτέγιας: Η γυναίκα που άλλαξε για πάντα το γυναικείο ποδόσφαιρο

Η Αλέξια Πουτέγιας έβαλε το γυναικείο ποδόσφαιρο στον παγκόσμιο χάρτη και έκανε τους Ισπανούς να το αγαπήσουν

Μετά από 14 χρόνια στην Μπαρτσελόνα, η Αλέξια Πουτέγιας αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και να συνεχίσει (ίσως και να κλείσει) την ποδοσφαιρική της καριέρα στην ομάδα της Αγγλίας, London City Lionesses. Η 32χρονη αρχηγός της ισπανικής ομάδας μετράει, από τα 18 της, 507 συμμετοχές, 233 γκολ, δύο Χρυσές Μπάλες, 10 πρωταθλήματα, 10 Copa de la Reina και επτά Copa Catalunya.

H London City Lionesses, που ανήκει στη δισεκατομμυριούχο επενδύτρια Μισέλ Κανγκ, δεν είχε κρύψει την επιθυμία της να φέρει την Αλέξια Πουτέγιας στο Λονδίνο. Έπαιξαν πολλά πράγματα ρόλο βέβαια: η πρώην συμπαίκτρια της, Χάνα Φερνάντεθ, ο Ισπανός προπονητής Έντερ Μαέστρε, αλλά και η μεγάλη πιθανότητα να ακολουθήσει στο ρόστερ και η Μάπι Λεόν.

Η Μπαρτσελόνα, η οποία πριν λίγες ημέρες έγινε για τέταρτη φορά Πρωταθλήτρια Ευρώπης, χάνει αναμφίβολα το μεγαλύτερο της αστέρι, την «βασίλισσά» της. Αν και το τελευταίο διάστημα υπήρχαν έντονες φήμες για αποχώρηση της Αλέξια Πουτέγιας, οι fans ήλπιζαν να μη γίνουν πραγματικότητα. Εξού και στη φιέστα που διοργανώθηκε για τις παίκτριες, ο κόσμος φώναζε σύνθημα να παραμείνει.

Η Αλέξια Πουτέγιας που έβαλε το γυναικείο ποδόσφαιρο στον παγκόσμιο χάρτη

Όσες ατομικές και συλλογικές διακρίσεις και να έχει στο παλμαρέ της, η μεγαλύτερη ανταμοιβή της Αλέξια Πουτέγιας ήταν ότι αποτέλεσε πρότυπο για πολλά κορίτσια. Ο κόσμος αγάπησε το γυναικείο ποδόσφαιρο χάρη σε εκείνη και δικαίως θεωρείται μία από τις κορυφαίες και πιο επιδραστικές παίκτριες στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας το 2021, ένα επίτευγμα που επανέλαβε έναν χρόνο αργότερα, αποτέλεσε ορόσημο και έβαλε το ισπανικό γυναικείο ποδόσφαιρο στον παγκόσμιο χάρτη. Η παρουσία της Αλέξια Πουτέγιας στα γήπεδα, συνέβαλε στην αύξηση της τηλεθέασης, την ανάπτυξη χορηγιών και μια εμφανή πολιτισμική μεταμόρφωση. Χιλιάδες κορίτσια άρχισαν να βρίσκουν τα δικά τους πρότυπα σε γυναίκες ποδοσφαιρίστριες που πλέον δεν κατείχαν έναν περιθωριακό χώρο, αλλά το κέντρο της αθλητικής αφήγησης.

«Όταν παίζω για αυτόν τον σύλλογο, νιώθω πραγματικά ότι εκπροσωπώ την οικογένειά μου, την ιστορία μου, το σπίτι μου. Όταν ήμουν έξι ετών, θυμάμαι ότι έβλεπα το Κλάσικο πάνω σε ένα τραπέζι μπιλιάρδου. Η οικογένειά μου είναι μεγάλοι Culers και όταν δεν μπορούσαν να πάνε στο στάδιο, έβλεπαν συχνά σε ένα μπαρ κοντά στο σπίτι μας τους αγώνες. Ο μπαμπάς μου με έπαιρνε και με ανέβαζε πάνω στο μπιλιάρδο, ώστε να μπορώ να βλέπω τη μεγάλη οθόνη πάνω από όλους τους ενήλικες. Θυμάμαι ότι ήμουν πολύ νευρική παρόλο που μετά βίας καταλάβαινα τι συνέβαινε. Απλώς ήξερα ότι είχε σημασία», είχε πει η Αλέξια Πουτέγιας για την Μπαρτσελόνα.

Το μέλλον της Αλέξια Πουτέγιας εκτός Ισπανίας θα έχει σίγουρα πολύ ενδιαφέρον. Όποιο και να είναι αυτό όμως, η ίδια έχει αφήσει ήδη μια τεράστια κληρονομιά.