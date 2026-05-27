Η Μόνικα Μπελούτσι γεύεται την ευτυχία του να μεγαλώνεις - “Το καλό είναι ότι πια δεν είμαι το επίκεντρο της προσοχής”

“Ή γερνάς ή πεθαίνεις” ήταν η αφοπλιστική απάντηση που έδωσε η Μόνικα Μπελούτσι σε ερώτηση που δέχτηκε για τον χρόνο που περνά - και πίσω δεν γυρίζει.

Η Μόνικα Μπελούτσι πέρα από μια σπουδαία ηθοποιός και μια πανέμορφη γυναίκα, ανήκει στην κατηγορία των καλλιτεχνών που κάθε φορά που μιλάνε, έχουν κάτι σημαντικό να πούνε. Κάθε δήλωση, κάθε ατάκα, κάθε διατυπωμένη άποψη έχει λόγο ύπαρξης και σκοπό. Αυτή τη φορά, με αφορμή την υπόθεση της νέας ταινίας της με τίτλο «Histoires de la nuit», η Μόνικα Μπελούτσι ρωτήθηκε για το πέρασμα του χρόνου, τα σημάδια που αφήνει πίσω του και την ηλικία. Και οι απαντήσεις της κάνουν από χθες - δικαίως - τον γύρο του διαδικτύου.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Il Messaggero», η Μόνικα Μπελούτσι αναφέρθηκε στη ηρωίδα που υποδύεται στο νουάρ θρίλερ της Λέα Μίσιους, αλλά και στη σχέση της με τον χρόνο. Όπως είπε στην αρχή, αυτός ο ρόλος «ήταν μια πρόκληση επειδή έπρεπε να υποδυθώ έναν χαρακτήρα διαφορετικό από εμένα, έναν χαρακτήρα που υποφέρει από αποτυχίες τόσο ως γυναίκα όσο και ως μητέρα. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία», ενώ χαρακτήρισε την ηρωίδα της ως «ψυχρή, κλειστή, πολύ μακριά από τη μεσογειακή μου ιδιοσυγκρασία». Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά ήταν που την ώθησαν να αποδεχτεί τον ρόλο και να αντιμετωπίσει την πρόκληση, βγαίνοντας εντελώς από τα νερά της.

Η Μόνικα Μπελούτσι μιλά για τη σχέση της με τον χρόνο

Κατά τη διάρκεια της ταινίας, η πρωταγωνίστρια διατυπώνει την εξής φράση: «Εμείς οι γυναίκες, σε μια ορισμένη ηλικία, γινόμαστε αόρατες». Η Μόνιμα Μπελούτσι στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτές τις λέξεις, περιγράφοντας όλες τις σκέψεις που πέρασαν από το μυαλό της:

«Αμέσως ένιωσα μια έλξη προς εκείνη και σκέφτηκα ότι το να μεγαλώνει μια ηθοποιός μπορεί να έχει πολύ ενδιαφέρον. Στην ηλικία μου, μπορώ να υποδυθώ χαρακτήρες, όπως η Κριστίνα, που δεν θα μπορούσα να ενσαρκώσω πριν από είκοσι ή τριάντα χρόνια - ούτε και με τη βοήθεια του μακιγιάζ. Σήμερα, αντίθετα, της χάρισα τα βιώματά μου, την εμπειρία μου», σχολίασε η ηθοποιός.

Όταν, δε, ρωτήθηκε για το πώς βιώνει το πέρασμα του χρόνου κι αν την τρομάζει που μεγαλώνει, η ίδια έδωσε μια αφοπλιστική απάντηση: «Ή γερνάς ή πεθαίνεις, δεν υπάρχουν άλλες επιλογές». Και συνέχισε: «Το ωραίο με την ηλικία μου είναι ότι σταματάς να είσαι στο επίκεντρο της προσοχής και γίνεσαι θεατής». Κι αν το καλοσκεφτείς καθόλου άδικο δεν έχει.

Monica Bellucci, le temps qui passe assumé 🌟🎬 👉 L’actrice dit trouver « intéressant » de vieillir dans son métier. Invitée de C à vous le 21 mai pour présenter le film Histoire de la nuit, Monica Bellucci a parlé sans détour de son rapport à l’âge. À 61 ans, elle explique… pic.twitter.com/r9PGQoEzdl — InfoSphere (@infosphfr) May 25, 2026

Σε μια κοινωνία που, πολλές φορές, εξακολουθεί να «μετρά» την αξία των γυναικών με βάση τη νεότητα, την εικόνα και την εξωτερική εμφάνιση, η Μόνικα Μπελούτσι τραβάει αντίθετη πορεία. Η ίδια δεν προσπαθεί να κρύψει τα σημάδια του χρόνου ούτε να προσποιηθεί ότι δεν τη αγγίζει. Μιλά ανοιχτά για την ηλικία της και γίνεται το πιο αυθεντικό παράδειγμα προς μίμηση.

