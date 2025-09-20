Τίτλοι τέλους για τη Μόνικα Μπελούτσι και τον Τιμ Μπάρτον

Το πρώην ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό τους με κοινή δήλωση, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τιμ Μπάρτον και η Ιταλίδα ηθοποιός Μόνικα Μπελούτσι αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους έπειτα από δύο χρόνια σχέσης. Το διάσημο ζευγάρι ανακοίνωσε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, μέσω κοινής δήλωσης που δόθηκε στο AFP, ότι ο έρωτάς τους έλαβε τέλος.

«Με πολύ σεβασμό και βαθιά φροντίδα ο ένας για τον άλλον, η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Η δήλωση, λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα, επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα για κρίση στη σχέση τους.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2006, στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Εκείνη την εποχή ωστόσο και οι δύο βρίσκονταν σε μακροχρόνιες σχέσεις, οπότε η συνάντησή τους έμεινε απλώς τυπική. Χρειάστηκαν περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια για να επανασυνδεθούν, όταν το 2022 η Μπελούτσι απένειμε στον Μπάρτον το βραβείο Lumière στο φημισμένο Φεστιβάλ της Λιόν στη Γαλλία.

Λίγους μήνες αργότερα, οι φωτογραφίες τους από βόλτα στη Μαδρίτη πυροδότησαν τις πρώτες φήμες περί ειδυλλίου. Παρά τη δημοσιότητα, οι ίδιοι απέφυγαν να το επιβεβαιώσουν, μέχρι τον Οκτώβριο του 2023, όταν εμφανίστηκαν μαζί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης. Ο Μπάρτον βρέθηκε εκεί για να στηρίξει την Μπελούτσι στην πρεμιέρα της ταινίας «Maria Callas: Lettere e Memorie». Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, ο σκηνοθέτης έδειχνε «ερωτευμένος και ευτυχισμένος».

Η σχέση τους πήρε και επαγγελματική διάσταση, καθώς ο Μπάρτον εμπιστεύτηκε στην Ιταλίδα ηθοποιό έναν σημαντικό ρόλο στη νέα του ταινία «Beetlejuice Beetlejuice», συνέχεια της κλασικής επιτυχίας του 1988. Η Μπελούτσι υποδύεται τη σκοτεινή Ντελόρες, προσθέτοντας το δικό της στίγμα σε μια από τις πιο αναμενόμενες ταινίες του 2024. Σε δηλώσεις της στο περιοδικό Elle France το καλοκαίρι του 2023, η ίδια είχε τονίσει: «Είμαι ευτυχισμένη που τον γνώρισα ως άνθρωπο, πρώτα απ’ όλα. Γνωρίζω τον άνθρωπο, τον αγαπώ και τώρα θα γνωρίσω τον σκηνοθέτη – μια άλλη περιπέτεια ξεκινά».

Ο Τιμ Μπάρτον είχε στο παρελθόν πολυετή σχέση με την ηθοποιό Ελενα Μπόναμ Κάρτερ, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά. Η σχέση τους, αν και χωρίς γάμο, χαρακτηρίστηκε από την ίδια ως «διαζύγιο» μετά τον χωρισμό τους το 2014.

Από την πλευρά της, η Μόνικα Μπελούτσι υπήρξε παντρεμένη με τον Γάλλο ηθοποιό Βενσάν Κασέλ, με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες, τη Ντέβα και τη Λεονί, προτού το ζευγάρι χωρίσει το 2013.

Παρά τον χωρισμό τους, τόσο ο Μπάρτον όσο και η Μπελούτσι τόνισαν πως παραμένουν δεμένοι με αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση. Το αν θα συνεχίσουν να συνεργάζονται κινηματογραφικά στο μέλλον μένει να φανεί, ωστόσο ο επίλογος της προσωπικής τους σχέσης γράφτηκε με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια.