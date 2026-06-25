«Ανακριβείς και άδικοι»: Οι κληρονόμοι της Γουίτνεϊ Χιούστον διέψευσαν τους ισχυρισμούς της Όπρα Γουίνφρεϊ για το ατύχημα της τραγουδίστριας μετά από χρήση ουσιών

Όσα είπαν οι κληρονόμοι της Γουίτνεϊ Χιούστον και οι δηλώσεις της Όπρα Γουίνφρεϊ

Οι κληρονόμοι της Γουίτνεϊ Χιούστον διέψευσαν τους ισχυρισμούς της Όπρα Γουίνφρεϊ, σύμφωνα με τους οποίους η τραγουδίστρια βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών όταν έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην εκπομπή της. Τους χαρακτήρισαν, επίσης, «ανακριβείς και άδικους», σύμφωνα με τον Guardian.

Μιλώντας την Τρίτη στο συνέδριο Cannes Lions στη Γαλλία, η Όπρα Γουίνφρεϊ ισχυρίστηκε ότι η Χιούστον είχε «επιστρέψει στα ναρκωτικά» κατά τη διάρκεια της δίωρης εμφάνισής της στο The Oprah Winfrey Show το 2009, όπου μίλησε για την απεξάρτησή της έπειτα από χρόνια κατάχρησης ουσιών και δύο περιόδους αποκατάστασης. «Έπεσε από τη σκηνή», δήλωσε η Γουίνφρεϊ, προσθέτοντας ότι αργότερα παρακάλεσε το κοινό να μη δημοσιεύσει φωτογραφίες του περιστατικού, προκειμένου να προστατεύσει την τραγουδίστρια.

«Ήξερα ότι αν αυτή η ιστορία γινόταν γνωστή, θα καταστρεφόταν εξαιτίας της. Παρόλο που το κοινό ήταν εκεί και πολλοί είχαν κάμερες, τους παρακάλεσα να μη δημοσιεύσουν αυτές τις φωτογραφίες, γιατί θα κατέστρεφαν τη ζωή της. Και δεν το έκαναν. Σήμερα αυτό δεν θα συνέβαινε, μπορώ να σας το πω».

Μετά τις δηλώσεις της Γουίνφρεϊ, οι κληρονόμοι της Γουίτνεϊ Χιούστον επιβεβαίωσαν ότι η τραγουδίστρια πράγματι έπεσε από τη σκηνή, αλλά όχι γιατί βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. «Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός ηχητικού ελέγχου και οφειλόταν στο σκοτάδι που επικρατούσε στον χώρο και στην έλλειψη εξοικείωσής της με τη σκηνή», ανέφερε η ανακοίνωση. «Σε καμία περίπτωση δεν ήταν υπό την επήρεια ουσιών».

Πρόσθεσαν πως η Γουίτνεϊ Χιούστον αντιμετώπισε προσωπικές δυσκολίες, όμως είναι ανακριβές και άδικο να συνδέεται αυτή η μάχη με κάθε εμφάνιση ή κάθε κεφάλαιο της ζωής της. «Αυτό που είδε το κοινό στο στούντιο πάνω στη σκηνή ήταν αποτέλεσμα πειθαρχίας, ταλέντου και αφοσίωσης - όχι των υποθέσεων που προβάλλουν άλλοι πάνω της», συνέχιζε η ανακοίνωση.

«Η ανθρώπινη πλευρά της Γουίτνεϊ περιλάμβανε τόσο θριάμβους όσο και δυσκολίες, αλλά εκείνη την ημέρα παρουσιάστηκε ως η επαγγελματίας και χαρισματική καλλιτέχνιδα που πάντοτε προσπαθούσε να είναι. Της οφείλουμε τον σεβασμό να λέμε την αλήθεια και όχι να αναπαράγουμε μύθους».

Η συνέντευξη της Όπρα Γουίνφρεϊ με τη Γουίτνεϊ Χιούστον στο Town Hall της Νέας Υόρκης το 2009 ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη και περιλάμβανε επίσης μια ζωντανή εμφάνιση της τραγουδίστριας στο στούντιο.

Σημειώνεται πάντως πως η Γουίτνεϊ Χιούστον είχε μιλήσει ανοιχτά για τη χρήση ναρκωτικών κατά τη δεκαετία του 2000 και αποκάλυψε ότι η κοκαΐνη, η μαριχουάνα και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα είχαν επηρεάσει τη φωνή της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να φτάσει τις πολύ υψηλές νότες που παλαιότερα απέδιδε.

Την τελευταία της πνοή άφησε το 2012, σε ηλικία 48 ετών.