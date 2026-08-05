Το εντυπωσιακό carnival look της Ριάνα στο Grand Kadooment Day στα Μπαρμπέιντος ήταν μια ωδή στη μόδα και την παράδοση.

Η Ριάνα έχει αποφασίσει να κάνει συγκεκριμένες δημόσιες εμφανίσεις κάθε χρονιά, μιας και επιθυμεί να μην είναι συνέχεια στα φώτα της δημοσιότητας. Όμως η ίδια θέλησε να κάνει μία εμφάνιση έκπληξη στον τόπο καταγωγής της και συγκεκριμένα στα Μπαρμπέιντος.

Πιο συγκεκριμένα, η Ριάνα κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα στο Grand Kadooment Day στα Μπαρμπέιντος, την κορυφαία παρέλαση που σηματοδοτεί το τέλος του φεστιβάλ Crop Over στην Καραϊβική. Όπως ήταν αναμενόμενο, βίντεο και φωτογραφίες κατέκλυσαν τα social media, δείχνοντας το άκρως εντυπωσιακό σύνολο που επέλεξε να φορέσει η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστριας και ιδρύτριας της Fenty.

Η Ριάνα εμφανίστηκε με ένα αποκαλυπτικό body διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους και κρόσσια, αφήνοντας μεγάλο μέρος του σώματός της ακάλυπτο. Σύμφωνα με τη Vogue, η οποία αποκάλυψε επίσης ότι η τραγουδίστρια συμμετείχε στην παρέλαση μαζί με το συγκρότημα του αδελφού της, Aura, η δημιουργία έφερε την υπογραφή της σχεδιάστριας από τα Μπαρμπέιντος, Lauren Austin. Το look απογειώθηκε χάρη σε ένα επιβλητικό headpiece διακοσμημένο με πολύχρωμες πέτρες και μια εντυπωσιακή σύνθεση από φτερά που έφτανε μέχρι το έδαφος. Σε κοντινές λήψεις ξεχώριζε επίσης το μακιγιάζ της, με έντονο κραγιόν και λαμπερούς πολύτιμους λίθους τοποθετημένους κάτω από τα μάτια.

Το 2017, η Lauren Austin, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δημιουργεί τις εμφανίσεις της Rihanna για το Carnival από το 2013, είχε μιλήσει στη Vogue για τις χειροποίητες δημιουργίες της και είχε εξυμνήσει το τολμηρό στιλ της σταρ. «Δεν φοβάται να φορέσει ό,τι θέλει, όποτε θέλει», είχε δηλώσει τότε η σχεδιάστρια.