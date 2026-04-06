Τα πιο όμορφα νυφικά παπούτσια είναι φτιαγμένα μόνο για σένα από τη Savrani Creations

Περπατώντας προς την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής σου πάνω σε ένα ζευγάρι παπούτσια που είναι φτιαγμένο μόνο για σένα, στο γούστο σου και στα μέτρα σου!

Γόβες, πέδιλα, μπότες, μποτάκια, μπαλαρίνες, ακόμη και αρβιλάκια, ό,τι έχεις ονειρευτεί μπορεί να δημιουργηθεί από το μηδέν και να γίνει το πιο όμορφο ζευγάρι παπούτσια για τον γάμο σου. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να μεταφέρεις την ιδέα σου στην Κατερίνα Σαβράνη, τη δημιουργό του ατελιέ Savrani Creations που βλέπει το κάθε ζευγάρι παπούτσι σαν μια ξεχωριστή ιστορία αγάπης.





Στον υπέροχο χώρο του Savrani Creations στο Κολωνάκι θα μπορέσεις να δεις και να δοκιμάσεις πολλά σχέδια μέχρι να καταλήξεις μαζί με την Κατερίνα Σαβράνη στο ιδανικό ζευγάρι. Εκείνη, με την εμπειρία της θα μπορέσει να σε καθοδηγήσει κατάλληλα όχι μόνο ως προς το σχέδιο και το χρώμα, αλλά κυρίως ως προς το ιδανικό παπούτσι για σένα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του. Αυτό είναι άλλωστε και το μαγικό του custom παπουτσιού, ότι είναι φτιαγμένο όχι μόνο στο γούστο σου, αλλά και στα μέτρα σου!





«Δεν πατάμε όλοι καλά στους ίδιους πόντους, ούτε πατάμε το ίδιο», μας λέει η Κατερίνα Σαβράνη και συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μια μέρα όπως η μέρα του γάμου που θα χρειαστεί να περάσουν πολλές ώρες ορθοστασίας και χορού πάνω στα παπούτσια μας. Το γεγονός ότι το παπούτσι σου θα είναι φτιαγμένο για να μπορέσει να αγκαλιάσει με άνεση το πέλμα σου και να σε στηρίξει στο σωστό ύψος για το πόδι σου για τόσες πολλές ώρες, θα λέγαμε ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αν σκεφτείς, όμως, ότι αυτό θα συμβεί την ίδια στιγμή που θα είναι δημιουργημένο από την Κατερίνα Σαβράνη με τα καλύτερα υλικά, φτιαγμένο στο χέρι, σύμφωνα με αυτό που έχεις ονειρευτεί και σε απόλυτη αρμονία με το υπόλοιπο Bridal look σου. Ένα ζευγάρι μόνο για σένα, για τη μέρα του γάμου σου και για πάντα!





Αν η δημιουργία ενός custom παπουτσιού είναι κάτι που σου έχει περάσει από το μυαλό, αλλά ακόμη το σκέφτεσαι, τότε σίγουρα το παρακάτω video θα σε βοηθήσει να πάρει τη σωστή απόφαση, καθώς η Κατερίνα Σαβράνη απαντάει στις εξής ερωτήσεις μας:

Ποια είναι η διαδικασία για να δημιουργήσω ένα παπούτσι από το μηδέν;

Τι έχει ένα custom παπούτσι που δεν το βρίσκω στην αγορά έτοιμου παπουτσιού;

Πώς βρίσκω τι μου ταιριάζει, αν δεν έχω κάτι στο μυαλό μου;

Πρέπει να έχω αποφασίσει το νυφικό μου για να έρθω για τα παπούτσια;



Απολαύστε την Κατερίνα Σαβράνη, δημιουργό του ατελιέ Savrani Creations εδώ:

Savrani Creations: Λουκιανού 57, Κολωνάκι, 210 7253980, www.savranicreations.gr