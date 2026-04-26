Βρήκαμε στα ΙΚΕΑ 4 υπέροχα σετ τραπεζιού, που χωράνε ακόμα και στο μικρότερο μπαλκόνι

Ένα τραπέζι και δύο καρέκλες που χωράνε ακόμα και στο μικρότερο μπαλκόνι. Κι αν νομίζεις πως δεν έχεις επιλογές για να φτιάξεις το μπαλκόνι σου για το καλοκαίρι, εμείς σου προτείνουμε τέσσερις budget friendly από τα ΙΚΕΑ.

Καθώς βρισκόμαστε μια ανάσα μακριά από τον Μάιο (συνεπώς και από το καλοκαίρι) και οι ηλιόλουστες και ζεστές ημέρες αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, έφτασε η στιγμή να ασχοληθούμε με τη διακόσμηση των εξωτερικών χώρων του σπιτιού μας και συγκεκριμένα το μπαλκόνι. Αν ζεις σε κάποια μεγαλούπολη και δεν ανήκεις στους τυχερούς που έχουν απεριόριστο χώρο στο μπαλκόνι τους, αυτό το άρθρο είναι για εσένα. Ο λόγος; Βρήκαμε στα ΙΚΕΑ 4 «διαμαντάκια», που θα αναβαθμίσουν την αισθητική του μπαλκονιού σου, χαρίζοντάς του μια νέα πνοή.

Η αλήθεια είναι, πως αυτή η περίοδος του χρόνου είναι ιδανική για να ξαναφτιάξουμε το μπαλκόνι μας, επενδύοντας σε πρακτικές, όμορφες και κυρίως χαμηλού budget λύσεις. Ναι, δεν χρειάζεται να δώσεις μια περιουσία για να αναδιαμορφώσεις αυτόν τον χώρο του σπιτιού σου. Μπορείς να δημιουργήσεις μια cozy γωνία - κατάλληλη για ξεκούραση μετά τη δουλειά ή τα βράδια που τα φώτα της πόλης πλημμυρίζουν τον ουρανό.

Το βασικό πράγμα που χρειάζεσαι είναι ένα σετ τραπεζιού με δύο καρέκλες - αν έχεις μεγαλύτερο μπαλκόνι μπορείς να βάλεις και περισσότερες ή να προσθέσεις κάποιο πουφ - μεταμορφώνοντας το μικρό μπαλκόνι σου στο καλύτερο σημείο του σπιτιού. Ρίχνοντας μια ματιά στα ΙΚΕΑ ξεχωρίσαμε κάποια έπιπλα εξωτερικού χώρου και δεν θα γινόταν να μην μοιραστούμε αυτή την πληροφορία μαζί σου. Οι τρεις από τις τέσσερις επιλογές είναι πτυσσόμενες, γιατί η πρακτικότητα και η λειτουργικότητα παίζουν κεντρικό ρόλο.

Σύμφωνα με διακοσμητές, τα πτυσσόμενα έπιπλα αποτελούν ίσως την πιο πρακτική λύση για μικρά μπαλκόνια, ειδικά σε αστικά περιβάλλοντα όπου ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν εύκολα, επιτρέποντας ευελιξία στη χρήση του χώρου ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής. Έτσι, το μπαλκόνι μπορεί να μετατρέπεται από σημείο χαλάρωσης σε έναν πλήρως «απελευθερωμένο» χώρο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να χάνει καθόλου από τη λειτουργικότητά του.

4 πρακτικές προτάσεις για να φτιάξεις ακόμα και το μικρότερο μπαλκόνι

Επιλογή 1: Σιδερένιο μαύρο τραπέζι με δύο καρέκλες και μαξιλάρια - Θα το βρεις εδώ

Επιλογή 2: Ξύλινο τραπέζι τοίχου, πτυσσόμενο, με δύο καρέκλες - Θα το βρεις εδώ

Επιλογή 3: Μεταλλικό τετράγωνο τραπέζι, πτυσσόμενο, με δύο καρέκλες - Θα το βρεις εδώ

Επιλογή 4: Σετ πτυσσόμενου τραπεζιού με σκαμπό - Θα το βρεις εδώ

Extra tip:

Πέρα όμως από τα έπιπλα, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός όμορφου και ζεστού μπαλκονιού παίζουν και οι λεπτομέρειες. Φυτά σε γλάστρες ή ζαρντινιέρες, φωτάκια εξωτερικού χώρου, μικρά υφασμάτινα στοιχεία όπως μαξιλάρια ή ριχτάρια και διακοσμητικά αντικείμενα μπορούν να αλλάξουν εντελώς την ατμόσφαιρα. Με σωστές επιλογές, ακόμη και ένα πολύ μικρό μπαλκόνι μπορεί να αποκτήσει χαρακτήρα και να γίνει ένας χώρος χαλάρωσης που θυμίζει καλοκαιρινή απόδραση μέσα στην πόλη.

