Οι δύο θεραπείες Αναγεννητικής Ιατρικής που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε

Η Δρ. Μαρία Μαυρίδου μάς μιλάει για τις αναγεννητικές θεραπείες που αυτή τη στιγμή αποτελούν την πιο δυνατή λύση για ανανέωση του προσώπου με φυσικά αποτελέσματα.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν στην αισθητική ιατρική ένα αποτέλεσμα που να δείχνει φυσικό, υγιές και διακριτικό, χωρίς να αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Η σύγχρονη επιστήμη φαίνεται να περνά σε μια νέα εποχή, όπου η έμφαση δεν δίνεται πλέον μόνο στη διόρθωση των σημαδιών του χρόνου, αλλά στην ενεργοποίηση της φυσικής αναγέννησης του δέρματος.

Αυτή η προσέγγιση είναι γνωστή ως αναγεννητική αισθητική ιατρική και αποτελεί σήμερα μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στη σύγχρονη δερματολογία.

Η αναγεννητική αισθητική στην πρώτη γραμμή επιλογών των ιατρών

Μια επιλογή που εγγυάται αναγέννηση του δέρματος μέσα από την ενεργοποίηση των φυσικών διαδικασιών του και υπόσχεται αποτελέσματα με ασφάλεια και φυσικότητα, δεν θα μπορούσε να μην είναι και μια από τις αγαπημένες των ιατρών που ασχολούνται με την ομορφιά της επιδερμίδας. Όπως εξηγεί και δερματολόγος Δρ. Μαρία Μαυρίδου, που εξειδικεύεται στις αναγεννητικές θεραπείες:

«Η σύγχρονη αισθητική ιατρική δεν έχει στόχο να αλλάξει το πρόσωπο.

Στόχος είναι να ενεργοποιήσει τη φυσική διαδικασία ανανέωσης του δέρματος, αξιοποιώντας αυτόλογα βιολογικά υλικά — δηλαδή υλικά από τον ίδιο τον οργανισμό.»

Οι θεραπείες αυτές βασίζονται σε βιολογικούς μηχανισμούς του ίδιου του σώματος και έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του δέρματος, της ελαστικότητας και της φυσικής λάμψης. Τα τελευταία χρόνια πολλοί γιατροί εφαρμόζουν διαφορετικές τεχνικές αναγεννητικής ιατρικής. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις η διαδικασία μπορεί να διαφέρει σημαντικά από ιατρείο σε ιατρείο. Ένα βασικό ζήτημα στις αναγεννητικές θεραπείες είναι η τυποποίηση της διαδικασίας και η ύπαρξη συγκεκριμένων πρωτοκόλλων. Η χρήση πιστοποιημένων συστημάτων που πληρούν διεθνείς προδιαγραφές, όπως η σήμανση CE στην Ευρώπη και οι εγκρίσεις FDA στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ μεγάλη σημασία.







Οι 2 θεραπείες για νέα επιδερμίδα

Στην καθημερινή πρακτική της αναγεννητικής αισθητικής ιατρικής δύο από τις θεραπείες που ξεχωρίζουν είναι είναι το Seffiline και το Cellenis Derma Filler.

Το Seffiline αξιοποιεί μικρές ποσότητες φυσικού λιπώδους ιστού από τον ίδιο τον οργανισμό, οι οποίες είναι πλούσιες σε πολύτιμους βιολογικούς παράγοντες. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται η φυσική διαδικασία ανανέωσης του δέρματος, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας, της υφής και της συνολικής του όψης.

Το Cellenis Derma Filler βασίζεται στο πλάσμα αίματος του ίδιου του ασθενούς. Μέσα από μια ειδική και τυποποιημένη διαδικασία επεξεργασίας δημιουργείται ένα βιολογικό filler, που συμβάλλει τόσο στη βελτίωση της ποιότητας του δέρματος όσο και στην ήπια και φυσική αποκατάσταση όγκου.





Πάνω από όλα η ασφάλεια

Και οι δυο θεραπείες βασίζονται στην εμπειρία και τη σωστή εκπαίδευση του γιατρού και για τον λόγο αυτό, η Dermaceuticals έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα Seal of Excellence, ένα δίκτυο πιστοποιημένων ιατρείων που έχουν εκπαιδευτεί εξειδικευμένα σε σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες και εφαρμόζουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα θεραπείας. Οι γιατροί που φέρουν το Seal of Excellence παρουσιάζονται στο site της Dermaceuticals, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενη/ο να ενημερωθεί και να επιλέξει πιστοποιημένο ιατρείο με τεκμηριωμένη εκπαίδευση και εμπειρία. Γιατί όταν μιλάμε για αναγεννητικές θεραπείες, το φυσικό αποτέλεσμα είναι σημαντικό, αλλά η ασφάλεια και η σωστή επιστημονική προσέγγιση είναι ακόμη πιο σημαντικές.



