Η Σάλμα Χάγιεκ έγινε 59 και το γιόρτασε όπως έπρεπε: Με κόκκινο μπικίνι και άπερολ

Η Σάλμα Χάγιεκ συμπληρώνει ακόμα έναν χρόνο ζωής σε αυτόν τον πλανήτη και το γιορτάζει με στιλ.

Η Σάλμα Χάγιεκ γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1966, συνεπώς χθες γιόρτασε 59 χρόνια ζωής σε αυτόν τον πλανήτη. Τα φετινά γενέθλια βρήκαν την ηθοποιό να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της - σβήνοντας τα κεράκια της πάνω σε ένα πολυτελές γιοτ με θέα το απέραντο γαλάζιο.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο IG, ποζάρει με το κατακόκκινο μπικίνι της, έχοντας φόντο το ηλιοβασίλεμα, και κρατώντας ένα άπερολ στο χέρι. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου στην εκπνοή του καλοκαιριού; Είμαστε βέβαιοι πως όχι.

Η ανάρτηση της Σάλμα Χάγιεκ ανήμερα των γενεθλίων της

«59 χρόνια γύρω από τον ήλιο και ακόμα χορεύω. Στην υγεία όλων σας! Σας ευχαριστώ για την αγάπη», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της, ευχαριστώντας όλους όσοι της ευχήθηκαν γι’ αυτή την ξεχωριστή ημέρα των γενεθλίων της. Η δημοσίευσή της ξεπέρασε τις 350 χιλιάδες likes και συγκέντρωσε πάνω από 5 χιλιάδες σχόλια.

Ούσα ευγνώμων και ευτυχισμένη για όσα έχει ζήσει και ανοιχτή για όσα έρχονται, η Σάλμα Χάγιεκ γνωρίζει πως η ηλικία είναι ένας αριθμός - ούτε σε καθορίζει, ούτε σε εμποδίζει να ζήσεις όσα λαχταράς. Η ηθοποιός δεν φοβάται τον χρόνο που κυλά, αφού έχει επιλέξει να «αγκαλιάζει» τη ζωή και να χαίρεται κάθε στιγμή.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί μετά από μια ορισμένη ηλικία, πρέπει να αποτραβηχτούμε από το να αγκαλιάσουμε τη ζωή στο έπακρο», είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της και εμείς θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί της. Αυτό είναι άλλωστε και το μήνυμα που θέλει να περάσει.