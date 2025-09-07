Τομ Χανκς: Δε θα λάβει τελικά το τιμητικό βραβείο του "εξαιρετικού πολίτη”

Η Στρατιωτική Ακαδημία West Point απέσυρε το βραβείο Sylvanus Thayer 2025 από τον Τομ Χανκς, προκαλώντας αντιδράσεις και ερωτήματα.

Η είδηση ότι ο Τομ Χανκς δεν θα λάβει τελικά το βραβείο Sylvanus Thayer 2025 από τη Στρατιωτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών (West Point) προκάλεσε έντονο σχολιασμό και αμηχανία. Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός είχε αρχικά ανακοινωθεί τον Μάιο πως θα τιμηθεί με την υψηλή αυτή διάκριση, η οποία απονέμεται σε εξέχοντες πολίτες που έχουν υπηρετήσει το εθνικό συμφέρον με αφοσίωση στα ιδανικά του συνθήματος της σχολής: «Καθήκον, Τιμή, Πατρίδα». Ωστόσο, λίγες εβδομάδες πριν από την τελετή, η απόφαση ανακλήθηκε.

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη σχολή, ο συνταξιούχος συνταγματάρχης Μαρκ Μπίγκερ, στέλεχος του Συλλόγου Αποφοίτων, ανέφερε πως η ακύρωση «θα επιτρέψει στην ακαδημία να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην κύρια αποστολή της, την προετοιμασία των δοκίμων για να ηγηθούν, να πολεμήσουν και να νικήσουν ως αξιωματικοί στον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών». Παρά τις εξηγήσεις αυτές, δεν δόθηκε σαφής αιτιολόγηση για το πώς η βράβευση του Χανκς συγκρουόταν με τον εκπαιδευτικό ρόλο της ακαδημίας.

Ο Χανκς, πέρα από την πολυετή κινηματογραφική του πορεία, έχει επιδείξει σημαντική δράση γύρω από τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Διετέλεσε εθνικός εκπρόσωπος του Μνημείου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ουάσινγκτον, ενώ είχε στηρίξει και τον έρανο του αείμνηστου γερουσιαστή Μπομπ Ντόουλ για την ανέγερση του Μνημείου του Ντουάιτ Αϊζενχάουερ. Η αρχική ανακοίνωση του West Point είχε υπογραμμίσει αυτές τις πρωτοβουλίες ως στοιχεία που δικαιολογούν τη διάκριση.

Η ακύρωση, ωστόσο, ερμηνεύεται από πολλούς μέσα στο πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις ΗΠΑ. Ο Χανκς έχει υποστηρίξει ανοικτά τους Δημοκρατικούς, έχει δωρίσει σε εκστρατείες του κόμματος, ενώ είχε σταθεί στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν κατά τις εκλογές του 2020. Παράλληλα, το 2016 έλαβε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Μπαράκ Ομπάμα.

Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διανύει τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, έχει προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών που στοχεύουν σε άτομα και οργανισμούς που θεωρεί εχθρικούς ή «ανέντιμους». Μεταξύ άλλων, έχει ανακαλέσει άδειες ασφαλείας στελεχών που υπηρέτησαν στην κυβέρνηση Μπάιντεν, έχει αποκλείσει δημοσιογραφικούς οργανισμούς από το Πεντάγωνο και τον Λευκό Οίκο, και έχει βάλει στο στόχαστρο δικηγορικές εταιρείες.

Έτσι, η απόφαση για τον Τομ Χανκς εντάσσεται, κατά πολλούς, σε αυτή τη γενικότερη πολιτική συγκυρία. Αν και το West Point δεν τοποθετήθηκε δημοσίως πέραν της λιτής ανακοίνωσης, η ακύρωση ενός τόσο προβεβλημένου τιμώμενου προσώπου δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί απλή σύμπτωση.

Ο Χανκς, που για εκατομμύρια θεατές ταυτίζεται με τον ήρωα του Forrest Gump –ο οποίος μάλιστα τιμήθηκε με το Μετάλλιο Τιμής του Κογκρέσου στην ταινία–, φαίνεται ότι δεν θα βιώσει κάτι αντίστοιχο στην πραγματική του ζωή. Παρ’ όλα αυτά, η καριέρα και η δημόσια παρουσία του εξακολουθούν να αντικατοπτρίζουν έναν καλλιτέχνη που έχει συνδέσει την τέχνη του με την ιστορία, την κοινωνία και τις αξίες που η ίδια η Ακαδημία δηλώνει ότι υπερασπίζεται.