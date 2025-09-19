Μπέλα Χαντίντ: Οι φωτογραφίες από το νοσοκομείο και το συγκλονιστικό μήνυμα της μητέρας της για τη μάχη με τη νόσο του Lyme

Η Μπέλα Χαντίντ δίνει εδώ και 12 χρόνια μία “αθόρυβη” μάχη με τη νόσο του Lyme, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της. Η μητέρα της, Γιολάντα, έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση στα social media, μιλώντας για τη γενναιότητα, την υπομονή και την αντοχή της μαχήτριας - κόρης της.

Μπορεί το όνομα της Μπέλα Χαντίντ να είναι συνδεδεμένο με εξώφυλλα περιοδικών μόδας και πασαρέλες διάσημων σχεδιαστών, όμως πίσω από αυτή τη λάμψη και τα φώτα, βρίσκεται ένα κορίτσι που εδώ και 12 χρόνια δίνει τη μάχη της με τη νόσο του Lyme. Το supermodel νοσηλεύεται εδώ και αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο, με τη μητέρα της Γιολάντα Χαντίντ να προβαίνει σε μια συγκλονιστική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο IG, στέλνοντας γράμμα στην ηρωίδα της. Η ίδια μοιράστηκε ακόμα μερικές φωτογραφίες της Μπέλα Χαντίντ από το νοσοκομειακό κρεβάτι - μη διστάζοντας να δείξει τις πιο προσωπικές, δύσκολες και συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές.

Μπορεί τα «χτυπήματα» της ασθένειας να καθήλωσαν το μοντέλο σε ένα κρεβάτι, όμως η μητέρα της εξέφρασε την υπερηφάνεια της για τον αθόρυβο αγώνα που δίνει όλα αυτά τα χρόνια, διεκδικώντας πίσω τη ζωή της. Η Γιολάντα Χαντίντ εξέφρασε τον θαυμασμό της για την προσπάθεια που κάνει καθημερινά, αλλά και την εσωτερική δύναμη που τη βοηθά να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις. Στην ανάρτησή της, δεν έκρυψε τη θλίψη και την απογοήτευσή της που βλέπει την κόρη της να υποφέρει, ενώ επανέλαβε πως θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της και θα τη φροντίζει, όπως όταν ήταν παιδί.

Η ανάρτηση της Γιολάντα Χαντίντ για τη μάχη της Μπέλα Χαντίντ με τη νόσο του Lyme

Στο μακροσκελές κείμενο που δημοσίευσε, έγραψε αρχικά: «Όπως καταλαβαίνετε, το να βλέπω την Μπέλα μου να παλεύει σιωπηλά έχει ραγίσει τον πυρήνα της ύπαρξής μου και με έχει βυθίσει στην πιο σκοτεινή απελπισία. Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νευρολογικής νόσου του Lyme είναι κάτι που δύσκολα μπορεί κανείς να εξηγήσει ή να κατανοήσει. Προσπαθώ να δίνω το παράδειγμα σε αυτό το ταξίδι μας με το Lyme, αλλά ο δικός μου πόνος δεν συγκρίνεται με το να βλέπω το παιδί μου να υποφέρει. Ύστερα από πολλά χρόνια σταμάτησα να μοιράζομαι την προσωπική μου ιστορία, γιατί χρειαζόμουν μια αλλαγή, χρόνο για να επικεντρωθώ στη δική μου θεραπεία αντί να απορροφώ τις απόψεις των άλλων για το ταξίδι μου. Ακόμα κι έτσι, παραμένω η ''σύμβουλος'' της υγείας μου και, έπειτα από δεκαπέντε χρόνια αναζητήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο, είμαι ακόμη αποφασισμένη να βρω μια θεραπεία που να είναι προσιτή σε όλους. Ελπίζω σύντομα να μπορέσω να μοιραστώ όσα έχουμε μάθει με εσάς και την κοινότητά μας για το Lyme, μόλις τα εργαστηριακά αποτελέσματα δείξουν τη νίκη μας».

Instagram @yolanda.hadid

Instagram @yolanda.hadid

Στη συνέχεια, η Γιολάντα Χαντίντ αναφέρθηκε στην κόρη της, στην ηρωίδα της, λέγοντάς της: «Στη γλυκιά μου Μπελίτα: Είσαι ακούραστη και θαρραλέα. Κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να υποφέρει στο σώμα του από μια ανίατη χρόνια ασθένεια. Θαυμάζω το θάρρος σου και την προθυμία σου να συνεχίζεις να παλεύεις για την υγεία σου, παρά τα αποτυχημένα πρωτόκολλα και τις αμέτρητες αποτυχίες που έχεις αντιμετωπίσει. Δεν υπάρχουν λόγια αρκετά μεγάλα για να περιγράψουν το σκοτάδι, τον πόνο και την άγνωστη κόλαση που έχεις ζήσει από τη διάγνωσή σου το 2013. Δεν έζησες πραγματικά -έμαθες απλώς πώς να υπάρχεις μέσα στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου. Είμαι τόσο περήφανη για τη μαχήτρια που είσαι. Δεν είσαι μόνη. Σου υπόσχομαι πως θα είμαι στο πλευρό σου σε κάθε βήμα, όσος χρόνος και αν χρειαστεί. Πάλεψες και πέρασες έναν ακόμη μήνα θεραπείας και ξέρω πως ο Θεός είναι καλός, τα θαύματα συμβαίνουν κάθε μέρα. Προσεύχομαι για τη γρήγορη ανάρρωσή σου, αγάπη μου. Αυτή η ασθένεια μας γονάτισε, αλλά πάντα ξανασηκωνόμαστε. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για καλύτερες μέρες, μαζί. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, μαχήτριά μου».

Instagram @yolanda.hadid

Instagram @yolanda.hadid

Instagram @yolanda.hadid

Τι είναι η νόσος του Lyme

Σύμφωνα με τα επίσημα ιατρικά στοιχεία, η νόσος του Lyme είναι μια βακτηριακή λοίμωξη που προκαλείται κυρίως από το βακτήριο Borrelia burgdorferi και μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου τσιμπουριού, συγκεκριμένα του είδους Ixodes. Τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, κόπωση, μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο και το χαρακτηριστικό εξάνθημα τύπου «στόχου» (erythema migrans), που εμφανίζεται στο σημείο του τσιμπήματος. Αν δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως, η λοίμωξη μπορεί να εξαπλωθεί στο νευρικό σύστημα, τις αρθρώσεις ή την καρδιά, προκαλώντας πιο σοβαρές επιπλοκές.

Η μετάδοση συμβαίνει όταν το τσιμπούρι παραμένει προσκολλημένο στο δέρμα για αρκετές ώρες - συνήθως πάνω από 24 - επιτρέποντας στο βακτήριο να περάσει στον οργανισμό. Τα τσιμπούρια αυτά συναντώνται κυρίως σε δασικές ή θαμνώδεις περιοχές, με πυκνή βλάστηση και υγρασία, και συχνά μολύνονται όταν τραφούν από ζώα όπως ποντίκια ή ελάφια που ήδη φέρουν το βακτήριο. Για την πρόληψη της νόσου, είναι σημαντική η προσεκτική εξέταση του σώματος μετά από δραστηριότητες στη φύση και η έγκαιρη αφαίρεση οποιουδήποτε τσιμπουριού.

