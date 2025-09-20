Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις και πάλι στη μεγάλη οθόνη - “Είχα επιφυλάξεις για την επιστροφή μου”

Μετά από οκτώ χρόνια απόσυρσης, ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις επιστρέφει στην υποκριτική με το “Anemone”, μια ταινία που σκηνοθέτησε ο γιος του Ρόναν.

Έπειτα από οκτώ χρόνια απουσίας, ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ, Ντάνιελ Ντέι-Λιούις επιστρέφει δυναμικά στον κινηματογράφο με το Anemone, ένα οικογενειακό δράμα που σκηνοθέτησε ο γιος του, Ρόναν Ντέι-Λιούις. Η είδηση της επιστροφής του συγκίνησε κοινό και κριτικούς, καθώς ο 67χρονος ηθοποιός είχε ανακοινώσει το 2017 την οριστική αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν πατέρας και γιος, με τον Ντέι-Λιούις να τονίζει πως η συνεργασία αυτή ήταν ο καταλύτης για να ξαναμπεί μπροστά στην κάμερα. «Είχα μια υπολειμματική θλίψη στην ιδέα ότι ο Ρόναν θα συνέχιζε να κάνει ταινίες κι εγώ θα έμενα εκτός. Σκέφτηκα ότι θα ήταν υπέροχο να κάνουμε κάτι μαζί», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Rolling Stone.

Στο Anemone, ο Ντέι-Λιούις υποδύεται έναν ερημίτη που ζει απομονωμένος στα δάση της βόρειας Αγγλίας. Η ισορροπημένη, μοναχική ζωή του ανατρέπεται όταν εμφανίζεται ο αδελφός του, τον οποίο ερμηνεύει ο Σον Μπιν. Μαζί αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν ένα μυστηριώδες και ταραχώδες παρελθόν. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Σάμιουελ Μπότομλι, Σάφια Όκλεϊ-Γκριν και Σαμάνθα Μόρτον.

Ο Ντέι-Λιούις δεν έκρυψε ότι είχε δεύτερες σκέψεις για το αν έπρεπε να επιστρέψει στην υποκριτική, δηλώνοντας στο Rolling Stones πως «υπήρχε πάντα ένα χαμηλού επιπέδου άγχος για την επανασύνδεση με τη δουλειά του κινηματογράφου». Παρ’ όλα αυτά, παραδέχτηκε ότι «ποτέ, μα ποτέ δεν έπαψε να αγαπά τη δουλειά». Όπως πρόσθεσε, η συνεργασία με τον γιο του «άναψε ξανά το καμίνι της δημιουργίας» και έκανε την εμπειρία «καθαρή χαρά από την αρχή μέχρι το τέλος».

Η τελευταία φορά που ο Ντέι-Λιούις εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη ήταν το 2017, στο Phantom Thread του Πολ Τόμας Άντερσον, μια ερμηνεία που του χάρισε την έκτη υποψηφιότητα για Όσκαρ. Στο παρελθόν είχε ήδη τιμηθεί με το χρυσό αγαλματίδιο για τις ταινίες Το αριστερό μου πόδι (1989), Θα χυθεί αίμα (2007) και Λίνκολν (2012).

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός «αποσύρεται». Το 1997 εγκατέλειψε προσωρινά τον κινηματογράφο για να ασχοληθεί με την τέχνη της υποδηματοποιίας στην Ιταλία. Επέστρεψε πέντε χρόνια αργότερα με τον εμβληματικό ρόλο του Μπίλι του Χασάπη στις Συμμορίες της Νέας Υόρκης του Μάρτιν Σκορτσέζε.

Το Anemone θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Η Focus Features θα κυκλοφορήσει την ταινία σε περιορισμένες αίθουσες στις 3 Οκτωβρίου, ενώ η πανεθνική διανομή προγραμματίζεται για τις 10 Οκτωβρίου. Η επιστροφή του Ντέι-Λιούις αποτελεί ήδη ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της φετινής κινηματογραφικής σεζόν, με τους θαυμαστές του να ανυπομονούν για το νέο του κεφάλαιο στη μεγάλη οθόνη.