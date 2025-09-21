Νέα δραματική σειρά με Μπεν Στίλερ και Τζέσικα Τσαστέιν να ζουν έναν επικίνδυνο έρωτα

Ο Μπεν Στίλερ και η Τζέσικα Τσαστέιν ενώνουν τις δυνάμεις τους στη limited σειρά "Off Weeks", που πήρε το πράσινο φως από την Apple TV+.

Η Apple TV+ ανακοίνωσε την παραγωγή της νέας δραματικής σειράς περιορισμένης διάρκειας "The Off Weeks", με πρωταγωνιστές τον Μπεν Στίλερ και την Τζέσικα Τσαστέιν. Η σειρά, που θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, φέρει την υπογραφή του Μάικλ Σόουγουοτερ και της Αλίσα Νάτινγκ και ήδη προσελκύει έντονο ενδιαφέρον χάρη στο καστ και τη δημιουργική της ομάδα.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Γκας Άντλερ (Στίλερ), καθηγητής δημιουργικής γραφής που βλέπει τη ζωή του να καταρρέει μετά το διαζύγιο. Προσπαθεί να κρατήσει ισορροπία τις εβδομάδες που έχει την επιμέλεια των παιδιών του, ενώ τις υπόλοιπες εμπλέκεται σε μια παθιασμένη σχέση με τη μυστηριώδη Στέλλα Γουέστ (Τσαστέιν). Η νέα αυτή γνωριμία θα φέρει σε σύγκρουση την οικογενειακή του ευθύνη με τις προσωπικές του επιθυμίες.

Σύμφωνα με το Variety, Ο Στίλερ δεν περιορίζεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά συμμετέχει και στην παραγωγή μέσω της εταιρείας Red Hour, μαζί με τον Τζον Λέσερ. Η Τσαστέιν αναλαμβάνει επίσης χρέη παραγωγού μέσω της Freckle Films, μαζί με την Κέλι Καρμάικελ. Η Νάτινγκ εκτελεί χρέη showrunner, ενώ ο Σόουγουοτερ σκηνοθετεί και εκτελεί χρέη παραγωγού μέσω της Semi-Formal Productions. Στη δημιουργική ομάδα συμμετέχουν επίσης οι Πολ Λι και Γκαμπριέλ Φίσερ από την wiip, καθώς και οι Πίτερ Πρίνσιπάτο, Άλεν Φίσερ και Μπράιαν Στάινμπεργκ από την Artists First.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί συνέχεια της σχέσης του Στίλερ με την Apple TV+, όπου έχει ήδη αφήσει το στίγμα του ως σκηνοθέτης και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Severance. Ο ίδιος έχει αφήσει τα τελευταία χρόνια κατά μέρος την υποκριτική για να αφοσιωθεί στη σκηνοθεσία, με έργα όπως το Escape at Dannemora και το In the Dark.

Η Τσαστέιν, από την άλλη, ενισχύει την παρουσία της στην πλατφόρμα με τα επερχόμενα The Savant και The Dealer (όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άνταμ Ντράιβερ). Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει ήδη στο ενεργητικό της σπουδαίους ρόλους σε ταινίες όπως Zero Dark Thirty, The Help, Interstellar και Molly’s Game.

Για τον Μάικλ Σόουγουοτερ, η σειρά αποτελεί μια ακόμη συνεργασία με την Apple, μετά τη μίνι σειρά The Shrink Next Door με τους Πολ Ραντ και Γουίλ Φέρελ.

Η πρεμιέρα της σειράς The Off Weeks δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι θα αποτελέσει μία από τις πιο αναμενόμενες δραματικές παραγωγές της Apple TV+.