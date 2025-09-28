Η Φλόρενς Γουέλτς αποκαλύπτει μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της - «Παραλίγο να πεθάνω από έκτοπη κύηση»

Η Φλόρενς Γουέλτς μίλησε ανοιχτά για την έκτοπη κύηση που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή και την επείγουσα χειρουργική επέμβαση που υπέστη.

Η Φλόρενς Γουέλτς, η χαρισματική τραγουδίστρια και δημιουργός των Florence & The Machine, μίλησε με συγκλονιστική ειλικρίνεια για μια από τις πιο σκοτεινές εμπειρίες της ζωής της. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Guardian, αποκάλυψε ότι το 2023 βρέθηκε αντιμέτωπη με τον θάνατο λόγω έκτοπης κύησης, η οποία οδήγησε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για να σωθεί η ζωή της.

Η 39χρονη σήμερα Γουέλτς θυμήθηκε τη στιγμή που έμαθε ότι ήταν έγκυος από τον κιθαρίστα και σύντροφό της, με τον οποίο διατηρούσε μια σχέση με διαλείμματα. Αν και η χαρά ήταν μεγάλη, σύντομα μετατράπηκε σε εφιάλτη. Κατά τη διάρκεια του Cornwall Music Festival, όπου ήταν προγραμματισμένη να εμφανιστεί ως κεντρική ατραξιόν, ένιωσε έντονη αδιαθεσία, χλωμάδα και αιμορραγία. Οι γιατροί την προέτρεψαν να εξεταστεί μετά την εμφάνισή της.

Επιστρέφοντας στο Λονδίνο, διαπιστώθηκε ότι η σάλπιγγά της είχε ραγεί, με αποτέλεσμα εσωτερική αιμορραγία. «Είχα αίμα στην κοιλιά μου όσο ένα κουτάκι κόκα κόλα», είπε χαρακτηριστικά. Η Γουέλτς οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο, όπου αφαιρέθηκε η σάλπιγγα για να σωθεί η ζωή της.

Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία ως μια πρωτόγονη μάχη για επιβίωση. «Ήταν ζωικό ένστικτο. Σαν να ήθελα να τρέξω. Αλλά δεν μπορούσα να πάω πουθενά», εξήγησε. Θυμήθηκε τον πανικό που την κατέκλυσε και τον ήχο που βγήκε από το στόμα της: «Σαν ενός τραυματισμένου ζώου». Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι αργότερα ένιωσε ντροπή που «προκάλεσε φασαρία», αν και η κατάσταση ήταν εξαιρετικά κρίσιμη.

Η Γουέλτς τόνισε πως, αν είχε επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για να εμφανιστεί σε άλλο φεστιβάλ, όπως είχε προγραμματιστεί, η έκβαση θα μπορούσε να ήταν μοιραία: «Θα κατέβαινα με φορείο. Ή και χειρότερα».

Η τραγουδίστρια μίλησε επίσης για την απώλεια του παιδιού της, χαρακτηρίζοντάς τη «καταστροφική». Όπως σημείωσε, στο παρελθόν είχε βιώσει αποβολή, την οποία είχε θεωρήσει μέρος της φυσιολογικής διαδικασίας της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, η έκτοπη κύηση ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό και απείρως πιο επικίνδυνο.

Η ειλικρινής εξομολόγηση της Φλόρενς Γουέλτς ρίχνει φως σε μια πάθηση που συχνά παραμένει στη σκιά. Σύμφωνα με την κλινική Mayo, η έκτοπη κύηση συμβαίνει όταν ένα γονιμοποιημένο ωάριο εμφυτεύεται εκτός της μήτρας, συνήθως στη σάλπιγγα. Πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί να αποβεί μοιραία αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται έπειτα από την αιφνίδια ακύρωση συναυλιών της Γουέλτς το καλοκαίρι του 2023, γεγονός που είχε προκαλέσει ερωτήματα στους θαυμαστές της. Σήμερα, με την ίδια να μοιράζεται δημόσια την εμπειρία της, η ιστορία της αποκτά έναν νέο, βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα.

Με την εξομολόγησή της, η Φλόρενς Γουέλτς όχι μόνο μιλά για τη δική της τραυματική εμπειρία, αλλά και ευαισθητοποιεί το κοινό για την επικινδυνότητα της έκτοπης κύησης και την ανάγκη έγκαιρης ιατρικής παρέμβασης.