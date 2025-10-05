Έχουν ίδιο επίθετο, αλλά όχι DNA: 16 celebrities που θα μπορούσαν να είναι συγγενείς, αλλά δεν έχουν καμία σχέση

Μπορεί να έχουν κοινό επίθετο, ωστόσο δεν υπάρχει τίποτα άλλο να τους συνδέει - κι ας μπερδεύονται οι περισσότεροι.

Στον λαμπερό κόσμο των αστέρων του Χόλιγουντ - και όχι μόνο - τα κοινά επώνυμα προκαλούν συχνά σύγχυση. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, που δύο celebrities έχουν το ίδιο επίθετο, ωστόσο ανάμεσά τους δεν υπάρχει καμία απολύτως συγγένεια. Κι ενώ έρχονται στο μυαλό μας αρκετά παραδείγματα με συγγενείς ή nepo babies που μπήκαν στον καλλιτεχνικό κόσμο και γνώρισαν επιτυχία, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Πίσω από κάποια κοινά επίθετα δεν υπάρχει καμία οικογενειακή σύνδεση, παρά μόνο μια απλή σύμπτωση.

Είτε πρόκειται για επώνυμα που κρατήθηκαν από πρώην συζύγους, είτε για καλλιτεχνικά ψευδώνυμα, είτε για αρχικά επίθετα που συνδέονται απλώς με γεωγραφική ή επαγγελματική καταγωγή, τα ονόματα των διάσημων προσώπων που θα βρεις στην ακόλουθη λίστα, έχουν προκαλέσει παρανοήσεις λόγω της ομοιότητάς τους. Παρακάτω, θα δεις οκτώ “ζευγάρια” διάσημων, που μοιράζονται το ίδιο επίθετο αλλά δεν έχουν καμία συγγένεια μεταξύ τους – παρόλο που πολλοί πίστευαν το αντίθετο.

16 celebrities με το ίδιο επίθετο, αλλά χωρίς καμία συγγένεια

#1 Μάντι Μουρ - Ντέμι Μουρ

Η Μάντι Μουρ ξεκίνησε την καριέρα της ως pop τραγουδίστρια στα early 2000s με επιτυχίες όπως το “Candy” και το “Crush”, και αργότερα άφησε το στίγμα της στην τηλεόραση με το “This Is Us”. Η Ντέμι Μουρ, από την άλλη, μετρά δεκαετίες κινηματογραφικής πορείας, από το “St. Elmo’s Fire” μέχρι την πρόσφατη υποψηφιότητα της για Όσκαρ για το “The Substance”. Παρότι έχουν την ίδια λάμψη και επαγγελματική επιτυχία, δεν έχουν καμία συγγένεια. Μάλιστα, η Ντέμι Μουρ γεννήθηκε ως Ντέμι Τζιν Γκάινς και πήρε το επίθετο Μουρ από τον πρώτο της σύζυγο, Φρέντι Μουρ.

#2 Κρίστεν Στιούαρτ - Μάρθα Στιούαρτ

Η Κρίστεν Στιούαρτ έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Μπέλα στην κινηματογραφική σειρά “Twilight”, ενώ η Μάρθα Στιούαρτ ασχολείται με τη μαγειρική και τη διακόσμηση του σπιτιού, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία. Παρότι μοιράζονται το ίδιο επίθετο και είναι γνωστές στο ευρύ κοινό, δεν έχουν καμία οικογενειακή σύνδεση. Η Μάρθα γεννήθηκε με το επίθετο Κοστίρα και κράτησε το “Στιούαρτ” από τον πρώην σύζυγό της, Άντριου Στιούαρτ.

#3 Μάθιου Πέρι - Κέιτι Πέρι

Ο Μάθιου Πέρι έχει μείνει χαραγμένος στην καρδιά μας ως Τσάντλερ στη σειρά “Friends”, ενώ η Κέιτι Πέρι αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες εκπροσώπους της παγκόσμιας pop μουσικής. Κι όμως, ούτε εδώ υπάρχει καμία συγγένεια. Η Κέιτι γεννήθηκε ως Κάθριν Ελίζαμπεθ Χάντσον και χρησιμοποίησε το επίθετο “Πέρι” - το πατρικό της μητέρας της - ως καλλιτεχνικό ψευδώνυμο για να μη συγχέεται με την ηθοποιό Κέιτ Χάντσον.

#4 Τζένα Ορτέγκα - Κένι Ορτέγκα

Η Τζένα Ορτέγκα είναι η νέα σταρ του Netflix χάρη στον ρόλο της “Wednesday”, ενώ ο Κένι Ορτέγκα είναι σκηνοθέτης και χορογράφος μεγάλων επιτυχιών της Disney, όπως τα “High School Musical” και “Descendants”. Παρότι και οι δύο έχουν συνδέσει το όνομά τους με τη Disney, δεν έχουν καμία συγγένεια μεταξύ τους.

#5 Άντριεν Μπρόντι - Άνταμ Μπρόντι

Ο Άντριεν Μπρόντι έχει τιμηθεί με Όσκαρ για ρόλους σε ταινίες όπως “Ο Πιανίστας” και “The Brutalist”. Ο Άνταμ Μπρόντι έγινε γνωστός από τη σειρά “The O.C.” και πιο πρόσφατα για τον ρόλο του ραβίνου στη ρομαντική κομεντί του Netflix "Nobody Wants This". Αν και μοιράζονται το ίδιο επώνυμο και έχουν υποδυθεί παρόμοιους χαρακτήρες, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.

#6 Σίντι Κρόφορντ - Τζόαν Κρόφορντ

Η Σίντι Κρόφορντ υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα supermodel των '90s, ενώ η Τζόαν Κρόφορντ ήταν εμβληματική ηθοποιός του Χόλιγουντ με Όσκαρ για την ταινία “Mildred Pierce”. Δεν έχουν τίποτα κοινό πέρα από το επίθετο – και μάλιστα, η Τζόαν γεννήθηκε ως Λουσίλ Φέι ΛεΣερ και πήρε το “Κρόφορντ” μέσα από έναν διαγωνισμό που οργάνωσε το στούντιο MGM.

#7 Τζέραρντ Μπάτλερ - Όστιν Μπάτλερ

Ο Σκοτσέζος Τζέραρντ Μπάτλερ πρωταγωνίστησε στο “Φάντασμα της Όπερας” και ο Αμερικανός Όστιν Μπάτλερ ενσάρκωσε τον Έλβις Πρίσλεϊ στην πρόσφατη ομώνυμη ταινία. Μπορεί να μοιράζονται το ταλέντο και την αγάπη για τη μουσική, όμως δεν υπάρχει καμία οικογενειακή σχέση μεταξύ τους.

#8 Κόντι Σίμπσον - Τζέσικα Σίμπσον

Και οι δύο τραγουδιστές, και οι δύο ξανθοί, και οι δύο δημοφιλείς, όμως δεν υπάρχει καμία συγγένεια μεταξύ τους. Ο Αυστραλός Κόντι και η Αμερικανίδα Τζέσικα έχουν εντελώς διαφορετικές πορείες, αν και έχουν βρεθεί και οι δύο στο επίκεντρο των media.



