Μπίλι Άιλις: Έπεσε στο έδαφος την ώρα της συναυλίας μετά από επίθεση θαυμαστή

Αναστάτωση προκλήθηκε στη συναυλία της Μπίλι Άιλις στο Μαϊάμι, όταν ένας θεατής την τράβηξε βίαια από το χέρι, ρίχνοντάς τη στο έδαφος.

Μια τρομακτική στιγμή εκτυλίχθηκε στη σκηνή της Μπίλι Άιλις το βράδυ της Πέμπτης στο Kaseya Center του Μαϊάμι, όταν ένας θεατής την τράβηξε βίαια προς το φράγμα, προκαλώντας την πτώση της στο έδαφος.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της περιοδείας της Hit Me Hard and Soft, ενώ η 23χρονη σταρ του «Bad Guy» χαιρετούσε το κοινό της. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Άιλις φαίνεται να χαμογελά και να δίνει το χέρι της σε θαυμαστές που βρίσκονταν στην πρώτη σειρά, ώσπου μία θεατής την άρπαξε απότομα και την έσπρωξε προς το μεταλλικό κιγκλίδωμα.

Η δύναμη της έλξης ήταν τόσο έντονη που το σώμα της περιστράφηκε πριν πέσει στο πάτωμα. Τα μέλη της ομάδας ασφαλείας της αντέδρασαν άμεσα, τη βοήθησαν να σηκωθεί και απομάκρυναν τον δράστη από το σημείο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η Άιλις σηκώθηκε εμφανώς ταραγμένη και οργισμένη, πέταξε τα μακριά μαύρα μαλλιά της πίσω και απομακρύνθηκε από τη σκηνή χωρίς να πει λέξη.

Λίγο αργότερα, τα social media κατακλύστηκαν από σχόλια αγανάκτησης και υποστήριξης προς τη δημοφιλή τραγουδίστρια.

«Αυτό είναι αηδιαστικό. Μερικοί ξεχνάτε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εκθέματα ζωολογικού κήπου», έγραψε ένας χρήστης στο X (πρώην Twitter). «Το βλέμμα της άλλαξε από χαμόγελο σε τρόμο μέσα σε δευτερόλεπτα», σχολίασε άλλος.

Η Άιλις αναμένεται να δώσει δύο ακόμη συναυλίες στο ίδιο στάδιο μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν και δεν έχει διευκρινιστεί αν θα πλησιάσει ξανά τους θαυμαστές της τόσο κοντά. Ο εκπρόσωπός της δεν έχει κάνει ακόμη κάποια δήλωση.

Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια ανησυχητική σειρά επιθέσεων εναντίον καλλιτεχνών στη σκηνή τα τελευταία χρόνια, όπως η Μπέμπι Ρέξα, ο Χάρι Στάιλς και η Κέλσι Μπαλερίνι, που έχουν δεχθεί επιθέσεις από θεατές κατά τη διάρκεια ζωντανών εμφανίσεων.

Αν και η Μπίλι Άιλις δεν τραυματίστηκε σοβαρά, το συμβάν επαναφέρει το ζήτημα της ασφάλειας των καλλιτεχνών στις συναυλίες και της ανάγκης για αυστηρότερα μέτρα προστασίας, ιδίως στις μεγάλες περιοδείες με χιλιάδες θεατές.