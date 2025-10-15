Χέιλι Μπίμπερ: «Μου αρέσει πολύ περισσότερο ο εαυτός μου τώρα από ό,τι πριν γεννήσω τον γιο μου»

«Είναι σαν να αποκτάς μια σιωπηλή δύναμη και αυτοπεποίθηση. Δεν μπορείς να μου λες τα ίδια σκ@τά που μου έλεγες πριν. Δεν μπορείς να τα βάλεις μαζί μου, έβγαλα έναν άνθρωπο από μέσα μου»

Η Χέιλι Μπίμπερ και ο Τζάστιν Μπίμπερ μας χαρίζουν τακτικά μια «γεύση» από τη ζωή τους με τον 1 έτους γιο τους, Τζακ Μπλουζ Μπίμπερ, τον τελευταίο χρόνο. Υπάρχει όμως ένα όριο που έχουν θέσει και δεν θα αλλάξουν σύντομα: Να κρατήσουν το πρόσωπό του κρυφό από τον έξω κόσμο. Και η Χέιλι, σε συνέντευξή της, είπε τον λόγο.

Μιλώντας στην εφημερίδα WSJ, σχετικά με το γιατί είναι τόσο προσεκτικοί με το είδος των φωτογραφιών που δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον γιο τους, η ίδια τόνισε: «Μέχρι να μπορεί το παιδί να το καταλάβει, και να είναι δυνατό να συζητήσουμε σχετικά με αυτό, δεν με ενδιαφέρει να δείχνω το πρόσωπό του στον κόσμο», είπε. Και όπως συνέχισε, η μητρότητα την έχει κάνει πολύ πιο προστατευτική και προς τον εαυτό της: «Μου αρέσει πολύ περισσότερο ο εαυτός μου τώρα από ό,τι πριν γεννήσω τον γιο μου».

«Είναι σαν να αποκτάς μια σιωπηλή δύναμη και αυτοπεποίθηση. Δεν μπορείς να μου λες τα ίδια σκατά που μου έλεγες πριν. Δεν μπορείς να τα βάλεις μαζί μου, έβγαλα έναν άνθρωπο από μέσα μου».

Μιλώντας πριν καιρό στην Vogue, η Χέιλι Μπίμπερ είχε αποκαλύψει ότι ο τοκετός της διήρκησε σχεδόν 18 ώρες και πως είχε έντονη αιμορραγία. Τώρα, στη συνέντευξή της, τόνισε ότι μία είναι η στιγμή που ξεχωρίζει και την έχει κάνει να νιώσει τόσο περήφανη που είναι μητέρα. «Μέχρι στιγμής, η στιγμή που με έκανε να νιώσω περήφανη ήταν όταν τον γέννησα. Ήμουν περήφανη για τον εαυτό μου και που τον έφερα με ασφάλεια τον κόσμο».

Η ίδια, αναφέρθηκε επίσης στο πώς προσεγγίζει την εξαγορά της εταιρείας της, Rhode, ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την elf Beauty, καθώς και στα χρήματα που λαμβάνει από αυτήν. «Θέλω να τα διαφυλάξω για το μέλλον του γιου μου», είπε. «Είναι ένα χρηματικό ποσό που δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει, οπότε θέλω απλώς να το διαχειρίζομαι έξυπνα. Θα ήθελα να το επενδύσω με σύνεση». Στη συνέχεια, μίλησε εν συντομία και για τον Τζάστιν Μπίμπερ, λέγοντας ότι η επιτυχία τους δεν έχει εμποδίσει τους ανθρώπους να κάνουν εικασίες για τη σχέση τους. «Αλλά και οι δύο βρίσκουμε πραγματικά τη φωνή μας για το ποιοι είμαστε και, πιστεύω, και οι δύο βαδίζουμε πραγματικά αυθεντικά σε αυτό που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε», πρόσθεσε.

