Η viral στιγμή της Μπίλι Άιλις στα WSJ Awards- «Δώστε τα λεφτά σας, μικρούληδες»

Η Μπίλι Άιλις καλεί τους δισεκατομμυριούχους να δράσουν. «Ο κόσμος χρειάζεται βοήθεια. Δώστε τα χρήματά σας, μικρούληδες», δήλωσε στα WSJ Innovator Awards.

Η Μπίλι Άιλις, η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα κοινωνικής ευθύνης προς τους πλουσιότερους του πλανήτη, κατά τη διάρκεια των WSJ. Magazine’s Innovator Awards στη Νέα Υόρκη. Παραλαμβάνοντας το βραβείο της στην κατηγορία μουσική, η 22χρονη καλλιτέχνιδα απηύθυνε μια ειλικρινή —αλλά αιχμηρή— έκκληση προς τους δισεκατομμυριούχους: να χρησιμοποιήσουν τον πλούτο τους για καλό σκοπό.

«Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου ο κόσμος είναι πραγματικά πολύ κακός και πολύ σκοτεινός, και οι άνθρωποι χρειάζονται συμπάθεια και βοήθεια περισσότερο από ποτέ, ειδικά στη χώρα μας», είπε η Άιλις, απευθυνόμενη σε ένα ακροατήριο που περιλάμβανε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν και τον δημιουργό του “Star Wars”, Τζορτζ Λούκας. «Αν έχετε χρήματα, χρησιμοποιήστε τα για καλούς σκοπούς -ίσως δώστε τα σε κάποιους που τα έχουν ανάγκη».

Η καλλιτέχνιδα συνέχισε με μια αφοπλιστική ατάκα που προκάλεσε χειροκρότημα:

«Σας αγαπώ όλους, αλλά υπάρχουν μερικοί εδώ που έχουν πολύ περισσότερα χρήματα από μένα. Και αν είστε δισεκατομμυριούχοι... γιατί είστε δισεκατομμυριούχοι; Χωρίς μίσος, αλλά δώστε τα χρήματά σας, μικρούληδες».

Η Άιλις έχει αποδείξει έμπρακτα τη δέσμευσή της στη φιλανθρωπία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο παρουσιαστής Στίβεν Κόλμπερτ ανακοίνωσε ότι η τραγουδίστρια θα δωρίσει 11,5 εκατομμύρια δολάρια από την περιοδεία της Hit Me Hard and Soft για δράσεις που αφορούν την ισότητα στην πρόσβαση στα τρόφιμα, την κλιματική δικαιοσύνη και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Μέσω του προγράμματος Changemaker, συνεργάζεται με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Reverb και τις πρωτοβουλίες Music Decarbonization Project και Music Climate Revolution, μαζί με καλλιτέχνες όπως οι Dead & Company και ο Χάρι Στάιλς.

Στην ίδια εκδήλωση τιμήθηκε και η Πρισίλα Τσαν, η οποία εκπροσώπησε το φιλανθρωπικό έργο του ζεύγους Chan Zuckerberg Initiative, με τους Ζάκερμπεργκ και Τσαν να έχουν δεσμευτεί να δωρίσουν το 99% των μετοχών τους στη Meta. Σύμφωνα με το Forbes, η καθαρή αξία του Ζάκερμπεργκ υπολογίζεται στα 224 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα λόγια της Άιλις έρχονται σε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομική ανισότητα εντείνεται. Σύμφωνα με την έκθεση της Oxfam International, Takers Not Makers, το 2024 προστέθηκαν 204 νέοι δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως, ενώ οι ήδη υπάρχοντες πλούτισαν τρεις φορές ταχύτερα από το προηγούμενο έτος. Η οργάνωση προειδοποιεί πως μέσα στην επόμενη δεκαετία τουλάχιστον πέντε άνθρωποι θα φτάσουν το καθεστώς του τρισεκατομμυριούχου.

Η τοποθέτηση της Μπίλι Άιλις ίσως να είναι απλώς ένα μήνυμα, αλλά το γεγονός ότι ειπώθηκε μπροστά στους πιο ισχυρούς ανθρώπους του κόσμου, τη μετατρέπει σε μια πράξη πολιτισμικού ακτιβισμού. Γιατί, όπως είπε και η ίδια, «ο κόσμος χρειάζεται λιγότερη αδιαφορία και περισσότερη συμπόνια».