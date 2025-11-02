Η Τζέσικα Σίμπσον γιορτάζει οκτώ χρόνια νηφαλιότητας: “Το αλκοόλ φίμωσε τη διαίσθησή μου”

Η Τζέσικα Σίμπσον μοιράστηκε στα social media ένα συγκινητικό μήνυμα για τη ζωή της χωρίς αλκοόλ, ανήμερα της συμπλήρωσης οκτώ χρόνων νηφαλιότητας.

Η Τζέσικα Σίμπσον έχει κάθε λόγο να νιώθει υπερηφάνεια για τον εαυτό της, αφού αυτόν τον Νοέμβριο συμπληρώνει οκτώ χρόνια νηφαλιότητας. Η τραγουδίστρια γιορτάζει αυτό το σημαντικό ορόσημο, που άλλαξε την ποιότητα της ζωής της και εκείνη την ίδια, κάνοντας μια βαθιά και ειλικρινή εξομολόγηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο IG. Στο μήνυμά της, μιλά για τη στιγμή που αποφάσισε να πάρει τη ζωή στα χέρια της, τον ρόλο της πίστης, αλλά και τον τρόπο που η απεξάρτηση της χάρισε ξανά έμπνευση και καθαρότητα σκέψης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που διάσημες προσωπικότητες του Χόλιγουντ μοιράζονται τις σκέψεις τους για το «ταξίδι» της απεξάρτησης από το αλκοόλ, που όσο δύσκολο κι αν ήταν, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή τους. Η ζωή με νηφαλιότητα είναι πολύ όμορφη και σίγουρα αξίζει κάθε προσπάθεια. Στην ανάρτησή της στο IG, η Τζέσικα Σίμπσον θυμήθηκε την ημέρα που σταμάτησε να πίνει, παίρνοντας την απόφαση να βγει από αυτόν τον λαβύρινθο και να κυνηγήσει τις φωτεινές ημέρες της ζωής της.

Η εξομολόγηση της Τζέσικα Σίμπσον για την απεξάρτησή της από το αλκοόλ

«Πριν από οκτώ χρόνια πήρα την απόφαση να εξομολογηθώ, να αντιμετωπίσω και να αφήσω πίσω μου τα αυτοκαταστροφικά κομμάτια της ζωής μου. Αυτή η επιλογή μού επέτρεψε να ζήσω πραγματικά, ακολουθώντας τον σκοπό που έχει ο Θεός για μένα. Το αλκοόλ είχε φιμώσει τη διαίσθησή μου, είχε μπλοκάρει τα όνειρά μου και είχε ενισχύσει τους φόβους μου για τη στασιμότητα», έγραψε αρχικά στην ανάρτησή της.

Κοιτώντας πίσω στον χρόνο, η Τζέσικα Σίμπσον είναι ευγνώμων που κατάφερε να κλείσει αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο, αναζητώντας βοήθεια. «Σήμερα έχω καθαρό μυαλό. Με καθοδηγεί η πίστη. Είμαι ευγνώμων που διάλεξα την πίστη αντί για τον φόβο. Δεν βρήκα τη δύναμή μου μέσα στη μάχη, αλλά μέσα στην παράδοση», συμπλήρωσε η τραγουδίστρια.

Το 2020, η τραγουδίστρια είχε κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της με τίτλο «Open Book», στην οποία αποκάλυπτε πως σταμάτησε να πίνει το 2017. Αυτή η απόφαση, όπως υποστηρίζει, δεν ήταν μόνο θέμα υγείας αλλά και δημιουργικής απελευθέρωσης. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «The Cut», εξήγησε πώς η νηφαλιότητα επηρέασε και τη μουσική της: «Παλιά φοβόμουν να γράψω, ειδικά όταν έπινα. Όταν όμως σταμάτησα, οι φόβοι εξαφανίστηκαν. Ήταν σαν να ξαναβρήκα την καλλιτεχνική φωνή μου».

