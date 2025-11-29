Δημοπρατείται το πασίγνωστο παλτό της Τζάκι Κένεντι από την εκλογική νύχτα του 1960

Το εμβληματικό μωβ παλτό της Τζάκι Κένεντι από τη νύχτα που ο Τζον Φ. Κένεντι εξελέγη πρόεδρος δημοπρατείται από τον οίκο Sotheby’s.

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s φέρνει στο προσκήνιο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της αμερικανικής πολιτικής ιστορίας: το μωβ μάλλινο παλτό της Τζάκι Κένεντι, το οποίο φορούσε την ιστορική νύχτα της 8ης Νοεμβρίου 1960, όταν ο Τζον Φ. Κένεντι εξελέγη Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κομψό παλτό, που εμφανίζεται σε δεκάδες φωτογραφίες της εμβληματικής στιγμής, θα δημοπρατηθεί τον Δεκέμβριο, προσφέροντας σε συλλέκτες και λάτρεις της ιστορίας την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα μοναδικό τεκμήριο.

getty images

Το παλτό, κατασκευασμένο από μαλλί, διαθέτει στρογγυλεμένο γιακά, διπλό πέτο και διπλή σειρά κουμπιών. Παρότι δεν φέρει ετικέτα, η σχεδίασή του μαρτυρά υψηλή ραπτική, ενώ η σιλουέτα του είχε προσαρμοστεί ειδικά για τη σωματοδομή της τότε εγκυμονούσας Τζάκι, η οποία βρισκόταν στον όγδοο μήνα της κύησης του γιου της, Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Το ένδυμα συνδέεται άμεσα με μια κομβική στιγμή της πολιτικής ιστορίας, καθώς η μελλοντική Πρώτη Κυρία στεκόταν στο πλευρό του συζύγου της την ώρα που εκείνος δεχόταν την προεδρική νίκη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προέλευση του παλτού. Σύμφωνα με το Sotheby’s, το κομμάτι διατηρήθηκε για δεκαετίες σε μια οικογένεια στενά συνδεδεμένη με τους Κένεντι. Μάλιστα, φέρεται να είχε «μοιραστεί» ανάμεσα σε ένα στενό κύκλο φίλων της Τζάκι, οι οποίες ήταν επίσης έγκυες, λειτουργώντας ως αγαπημένο ρούχο εγκυμοσύνης. Αυτό το προσωπικό, σχεδόν τρυφερό πλαίσιο προσδίδει στο παλτό μια επιπλέον συναισθηματική διάσταση, πέρα από την ιστορική του σημασία.

Sotheby’s

Το εντυπωσιακό κομμάτι αποτελεί μέρος της νέας δημοπρασίας Handbags & Fashion, η οποία παρουσιάζεται στο νέο παγκόσμιο κεντρικό κατάστημα της Sotheby’s στο κτίριο Breuer, στην Upper East Side του Μανχάταν. Η συλλογή περιλαμβάνει κυρίως τσάντες υψηλής ραπτικής, αλλά και αντικείμενα σημαντικής ιστορικής αξίας.

Η αρχική εκτίμηση για το παλτό κυμαίνεται μεταξύ 6.000 και 8.000 δολαρίων, όμως ειδικοί επισημαίνουν ότι ιστορικά αντικείμενα με ισχυρή προέλευση συχνά ξεπερνούν κατά πολύ τις προβλέψεις. Η ζωντανή δημοπρασία θα ξεκινήσει στις 15 Δεκεμβρίου, και αναμένεται αυξημένο ενδιαφέρον.

Η επιλογή της μωβ απόχρωσης από την Κένεντι συνεχίζει να συζητείται. Πολλοί θεωρούν ότι ίσως ήταν ένας διακριτικός φόρος τιμής στο κίνημα του δικαιώματος ψήφου των γυναικών, που συχνά χρησιμοποιούσε μωβ, χρυσό και λευκό. Το χρώμα αυτό επανεμφανίστηκε ως πολιτικό σύμβολο το 2021, όταν προσωπικότητες όπως η Τζιλ Μπάιντεν, η Μισέλ Ομπάμα και η Χίλαρι Κλίντον φόρεσαν μωβ αποχρώσεις ως ένδειξη ενότητας μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου.

Η δημοπρασία συμπίπτει με μια περίοδο νέου ενδιαφέροντος για την οικογένεια Κένεντι, καθώς ο εγγονός της Τζάκι και του JFK, Τζακ Σλοςμπεργκ, ανακοίνωσε πρόσφατα την είσοδό του στην πολιτική, διεκδικώντας έδρα στη Νέα Υόρκη. Την ίδια στιγμή, η οικογένεια δοκιμάζεται από την αποκάλυψη ότι η αδελφή του, Τατιάνα, πάσχει από λευχαιμία.