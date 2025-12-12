Η 29χρονη ηθοποιός δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες της στο νοσοκομείο την Πέμπτη, μαζί με μια μακροσκελή λεζάντα για τη διάγνωσή της την περασμένη εβδομάδα

Οι γιατροί αγνοούσαν τον πόνο της και τα συμπτώματά της. Τελικά, διαγνώστηκε με ενδομητρίωση. Αυτή θα μπορούσε να είναι η ιστορία κάθε γυναίκας εκεί έξω, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι η ιστορία της ηθοποιού, Λίλι Ράινχαρτ, η οποία σε συνέντευξή της αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με ενδομητρίωση, αν και οι ειδικοί υγείας δεν έδιναν τη βάση που έπρεπε στα συμπτώματά της.

Η 29χρονη ηθοποιός δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες της στο νοσοκομείο την Πέμπτη, μαζί με μια μακροσκελή λεζάντα για τη διάγνωσή της την περασμένη εβδομάδα, μετά από λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση. «Πέρυσι, επισκέφτηκα έναν ουρογυναικολόγο και μου βρήκε διάμεση κυστίτιδα», έγραψε η Λίλι Ράινχαρτ. «Μου είπαν ότι δεν υπήρχε θεραπεία - και καμία διαρκής ανακούφιση για τα συμπτώματά μου. Τρεις επισκέψεις στο νοσοκομείο. Πολλαπλοί ουρολόγοι και γυναικολόγοι. Και κανένας από αυτούς δεν θεώρησε την ενδομητρίωση ως την υποκείμενη αιτία αυτού που βίωνα».

Τελικά, η ηθοποιός αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να συνεργαστεί με «δύο διαφορετικούς θεραπευτές πυελικού εδάφους», όπου της αναφέρθηκε «η λέξη ενδομητρίωση ως πιθανή πηγή του πόνου μου», όπως είπε.

Στη συνέχεια, άσκησε πιέσεις για να κάνει μαγνητική τομογραφία και διαγνώστηκε με αδενομύωση, μια πάθηση παρόμοια με την ενδομητρίωση. Ωστόσο, η αδενομύωση συμβαίνει «όταν ο ιστός που καλύπτει την επιφάνεια της μήτρας αναπτύσσεται μέσα στο μυϊκό τοίχωμα της μήτρας», σύμφωνα με την κλινική Mayo. «Συναντήθηκα με έναν ειδικό στην ενδομητρίωση, ο οποίος με βοήθησε να αποφασίσω ότι η λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση ήταν το επόμενο βήμα που ήθελα να κάνω», συνέχισε η . Λίλι Ράινχαρτ. «Ενώ, ταυτόχρονα, ένας άλλος γυναικολόγος μου είπε ότι πιθανώς δεν είχα ενδομητρίωση και ότι έπρεπε απλώς να πάρω χάπια».

«Χαίρομαι που εμπιστεύτηκα το σώμα μου και άκουσα το ένστικτό μου και θα συνεχίσω να υποστηρίζω και άλλους να το κάνουν. Η ενδομητρίωση είναι μια εξαιρετικά παρεξηγημένη ασθένεια, που συχνά αφήνει ένα κενό 4-11 ετών μεταξύ των συμπτωμάτων και μιας οριστικής χειρουργικής διάγνωσης. Υπολογίζεται ότι 1 στα 10 άτομα με μήτρες έχουν ενδομητρίωση σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας», κατέληξε η ηθοποιός.

Η Λίλι Ράινχαρτ δημοσίευσε επίσης μια σέλφι από το νοσοκομείο στα Instagram Stories της και μοιράστηκε πόσο ενθαρρυντικά ένιωσε που επιτέλους πήρε απαντήσεις για την υγεία της.«Δεν θυμάμαι να τράβηξα αυτή την απαίσια φωτογραφία. Αλλά νομίζω ότι ήθελα να απαθανατίσω μια στιγμή επιβεβαίωσης μετά την επέμβαση», έγραψε. «Τη στιγμή που είδα τον γιατρό μου, τον ρώτησα: "Το βρήκες;" Και μου είπε: "Βρήκαμε ενδομητρίωση". Και ένιωσα επιβεβαίωση και ανακούφιση που επέλεξα να ακούσω το σώμα μου και να ακολουθήσω αυτή την επέμβαση».