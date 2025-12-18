Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ είπε για το πανάκριβο μονόπετρο που δέχτηκε από τον Ρονάλντο, πως “ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει”

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ σχολίασε για πρώτη φορά δημόσια την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον Κριστιάνο Ρονάλντο τον περασμένο Αύγουστο.

Τον Αύγουστο του 2025, η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ δέχτηκε πρόταση γάμου από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά από περίπου δέκα χρόνια κοινής πορείας. Τη δημόσια ανακοίνωση έκανε η ίδια μέσα από μια ανάρτηση στο IG, δείχνοντας το πραγματικά εντυπωσιακό και τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι που της χάρισε. Λίγο πριν το τέλος της χρονιάς, η σύντροφος του άσου του ποδοσφαίρου παραχώρησε συνέντευξη στο ισπανικό «Elle» και μίλησε πρώτη φορά γι’ αυτό το ξεχωριστό γεγονός που συνέβη το καλοκαίρι.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ μιλά πρώτη φορά για την πρόταση γάμου από τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τότε, το εντυπωσιακό μονόπετρο είναι 30 καρατίων και κόστισε 3 εκατομμύρια ευρώ. «Είναι πανέμορφο. Είναι το λιγότερο που μπορούσε να μου προσφέρει έπειτα από δέκα χρόνια αναμονής», ανέφερε με μια δόση χιούμορ η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στη συνέντευξή της, συμπληρώνοντας. «Μου πήρε χρόνο να συνειδητοποιήσω το μέγεθος της πέτρας. Ήμουν τόσο σοκαρισμένη που το άφησα στο δωμάτιό μου και δεν το είδα στο φως της ημέρας μέχρι την επόμενη μέρα».



Ο γάμος αναμένεται να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026, στη γενέτειρα του Κριστιάνο Ρονάλντο, την Πορτογαλία. Το ζευγάρι έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες του γάμου του, προκειμένου όλα να γίνουν όπως τα έχει ονειρευτεί. Όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, το μυστήριο θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ναό του Φουνσάλ, στη Μαδέρα, εκεί όπου πέρασε τα παιδικά χρόνια του ο ποδοσφαιριστής. Όσον αφορά στη δεξίωση, το πιο πιθανό να είναι πραγματοποιηθεί σε κάποιο πολυτελές ξενοδοχείο της περιοχής, ώστε να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά: την 7χρονη Αλάνα και τη 2χρονη Μπέλα. Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής έχει ακόμα τρία παιδιά, τον 15χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο, και τους 8χρονους Ματέο και Εύα, που γεννήθηκαν μέσω παρένθετης μητέρας. Μπορεί να είναι, πλέον, επταμελής οικογένεια, όμως η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποκτήσουν κι άλλα παιδιά.

Όσον αφορά στη δεκαετή πορεία της με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και το ισχυρό δέσιμο που υπάρχει ανάμεσά τους, η ίδια δήλωσε: «Δεν μπορώ να πω ότι προέβλεψα το μέλλον ή ότι ήξερα πως δέκα χρόνια μετά θα είχαμε πέντε παιδιά, αλλά ένιωσα κάτι ανεξήγητο. Ήταν σαν οι ψυχές μας να μίλησαν πριν ακόμη συναντηθούν τα βλέμματά μας».

