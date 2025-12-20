Κάιλι Μινόγκ: Η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που κατακτά τη Νο 1 θέση σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες

Η Κάιλι Μινόγκ γράφει ιστορία και, μεταξύ άλλων, κατακτά για πρώτη φορά τη Νο 1 θέση με χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Η Κάιλι Μινόγκ κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα της την κορυφή του βρετανικού χριστουγεννιάτικου chart, γράφοντας παράλληλα ιστορία τόσο για την ίδια όσο και για την Amazon Music. Το τραγούδι της «Xmas», που κυκλοφόρησε αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του διαδικτυακού κολοσσού, αναδείχθηκε στο Νο 1 των Χριστουγέννων, εμποδίζοντας το διαχρονικό «Last Christmas» των Wham! να κατακτήσει την πρώτη θέση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Πρόκειται για την όγδοη συνολικά κορυφή της Κάιλι Μινόγκ στα βρετανικά singles charts, αλλά την πρώτη χριστουγεννιάτικη Νο 1 επιτυχία της, ένα επίτευγμα που η ίδια χαρακτήρισε ιδιαίτερα συγκινητικό.

«Είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια πόσο ξεχωριστό είναι αυτό το συναίσθημα. Το να είσαι Νο 1 τα Χριστούγεννα είναι πραγματικά το πιο υπέροχο δώρο», δήλωσε στο Official Charts.

Η επιτυχία έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς το «Xmas» είναι το πρώτο τραγούδι που ανατέθηκε από την Amazon Music και καταφέρνει να φτάσει στην κορυφή του χριστουγεννιάτικου chart. Τα προηγούμενα χρόνια, αντίστοιχες προσπάθειες είχαν πλησιάσει την κορυφή χωρίς να την κατακτήσουν, με το «It Can’t Be Christmas» του Τομ Γκρέναν να φτάνει στο Νο 3 πέρυσι και το «It’s Christmas to Me» του Σαμ Ράιντερ στο Νο 2 το 2023.

Παράλληλα, η φετινή επιτυχία προσθέτει ένα ακόμη εντυπωσιακό ρεκόρ στο ενεργητικό της Κάιλι Μινόγκ, καθώς γίνεται η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που κατακτά την πρώτη θέση στα βρετανικά singles charts σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες. Είναι επίσης μία από τις ελάχιστες Αυστραλές που έχουν φτάσει στην κορυφή των χριστουγεννιάτικων charts, με προηγούμενη την Νικόλ Κίντμαν, η οποία είχε κατακτήσει το Νο 1 το 2001 με το ντουέτο της με τον Ρόμπι Γουίλιαμς «Somethin’ Stupid».

Αν και η Κάιλι είχε βρεθεί στο παρελθόν στην κορυφή των χριστουγεννιάτικων charts ως μέρος του Band Aid το 1989 με το «Do They Know It’s Christmas?», η φετινή επιτυχία είναι η πρώτη που της ανήκει εξ ολοκλήρου ως σόλο καλλιτέχνιδα. Είχε φτάσει πολύ κοντά στο Νο 1 το 1988 με το ντουέτο της με τον Τζέισον Ντόνοβαν «Especially for You», αλλά τότε την πρωτιά είχε κατακτήσει ο Κλιφ Ρίτσαρντ με το «Mistletoe and Wine».

Το «Xmas» σημείωσε ισχυρές πωλήσεις σε φυσικές μορφές, όπως CD και βινύλια, ωστόσο η επιτυχία του θεωρείται ακόμη πιο εντυπωσιακή λόγω του περιορισμού του στις πλατφόρμες streaming. Το τραγούδι δεν είναι διαθέσιμο στις περισσότερες υπηρεσίες, καθώς δημιουργήθηκε ως αποκλειστικότητα για την Amazon Music, αν και μπορεί να ακουστεί και μέσω YouTube. Η Amazon έχει επενδύσει στρατηγικά τα τελευταία χρόνια στη χριστουγεννιάτικη μουσική, αξιοποιώντας αποκλειστικές κυκλοφορίες και την ενσωμάτωσή τους στις συσκευές Alexa, ενισχύοντας έτσι την απήχησή τους στο κοινό.

Όπως είχε δηλώσει στο Music Week ο Άλεξ Νάτον της Amazon Music, η εταιρεία προχωρά σε «σημαντικές επενδύσεις και προωθητική υποστήριξη για την παραγωγή νέων χριστουγεννιάτικων τραγουδιών», με στόχο τη δημιουργία κομματιών που θα αντέξουν στον χρόνο και θα επιστρέφουν στις γιορτές κάθε χρόνο.

Στη φετινή μάχη των charts, το «Last Christmas» των Wham! υποχώρησε στη δεύτερη θέση, ενώ το «Lullaby» από τη φιλανθρωπική πρωτοβουλία Together for Palestine έφτασε στο Νο 5. Αν και το τελευταίο κατέκτησε την πρώτη θέση στις καθαρές πωλήσεις, οι αναπαραγωγές του ήταν περιορισμένες. Τα έσοδα από το τραγούδι θα διατεθούν σε παλαιστινιακούς σκοπούς μέσω του οργανισμού Choose Love.

Το υπόλοιπο chart, όπως ήταν αναμενόμενο, κυριαρχείται από χριστουγεννιάτικα τραγούδια, με συνολικά 27 εορταστικές συμμετοχές. Τα «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ και «Rockin’ Around the Christmas Tree» της Μπρέντα Λι βρίσκονται στις θέσεις 3 και 4 αντίστοιχα, ενώ στην πρώτη δεκάδα συναντά κανείς και κλασικά εορταστικά κομμάτια των Pogues, της Κέλι Κλάρκσον, του Έλτον Τζον και του Μπόμπι Χελμς.

Στο chart των άλμπουμ, την ίδια στιγμή, την κορυφή κατέκτησε η επανέκδοση του «Wish You Were Here» των Pink Floyd για τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του, καταγράφοντας ένα από τα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ δύο εμφανίσεων ενός άλμπουμ στο Νο 1. Αξίζει να σημειωθεί ότι και η ίδια η Κάιλι Μινόγκ είχε βρεθεί στην κορυφή των άλμπουμ την προηγούμενη εβδομάδα με το «Kylie Christmas (Fully Wrapped)», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της επιστροφή στη χριστουγεννιάτικη μουσική σκηνή.

Η φετινή πρωτιά της Κάιλι Μινόγκ δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη επιτυχία, αλλά ένα ορόσημο που συνδυάζει καλλιτεχνική αντοχή, έξυπνη στρατηγική κυκλοφορίας και τη διαχρονική γοητεία ενός καλού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού.