Ζιζέλ Μπούντχεν: Όσα γνωρίζουμε για τον κρυφό γάμο της με τον Χοακίμ Βαλέντε

Ζιζέλ Μπούντχεν και Χοακίμ Βαλέντε παντρεύτηκαν έπειτα από τρία χρόνια σχέσης

Η Ζιζέλ Μπούντχεν ξαναπαντρεύτηκε. Σίγουρα όλο και κάπου θα έχει πάρει το μάτι σου τη συγκεκριμένη είδηση τις τελευταίες ώρες. Ναι, το super model και ο σύντροφός της, ο 38χρονος δάσκαλος ζίου-ζίτσου, Χοακίμ Βαλέντε, παντρεύτηκαν κρυφά στις 3 Δεκεμβρίου. Η είδηση αναφέρθηκε αρχικά από το Page Six και αργότερα επιβεβαιώθηκε από το People και το TMZ, το οποίο εξασφάλισε την άδεια γάμου.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τον γάμο της Ζιζέλ Μπούντχεν και του Χοακίμ Βαλέντε; Ελάχιστα. Το ζευγάρι αποφάσισε να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου σε μια ιδιωτική τελετή στο σπίτι τους στο Σέρφσαϊντ της Φλόριντα. Η άδεια γάμου φαίνεται ότι εκδόθηκε την 1η Δεκεμβρίου, ενώ οι δυο τους παντρεύτηκαν δύο ημέρες αργότερα στην παραθαλάσσια κατοικία τους.

Η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Βαλέντε πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες για ένα ερωτικό ειδύλλιο τον Νοέμβριο του 2022, έναν μήνα μετά το διαζύγιό της από τον σταρ του NFL, Τομ Μπρέιντι, αλλά το ζευγάρι άρχισε επίσημα να βγαίνει τον Ιούνιο του 2023, με μια πηγή να λέει τότε: «Ξεκίνησαν ως πολύ καλοί φίλοι στην αρχή. Εκείνη είναι πολύ κλειστή σε αυτό και ήθελε να το κρατήσει μυστικό όσο γνωριζόντουσαν». Πλέον, είναι τρία χρόνια μαζί και έχουν αποκτήσει και ένα παιδί.

Το ζευγάρι, λοιπόν, επέλεξε έναν μικρό, οικογενειακό γάμο χωρίς την παρουσία των μέσων ενημέρωσης, τηρώντας τη διακριτικότητα που χαρακτηρίζει τη σχέση τους από την αρχή. Δεν υπήρξαν μεγαλοπρεπείς εκδηλώσεις ή προσπάθειες απόκρυψης: σύμφωνα με το TMZ, η στενότερη οικογένεια και οι φίλοι τους γνώριζαν για τον γάμο, αν και αποφάσισαν να μην κοινοποιήσουν εικόνες ή λεπτομέρειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα έγιναν με την αυστηρότερη μυστικότητα. Πηγή είπε στο Page Six για τον Χοακίμ Βαλέντε ότι «είναι ενθουσιασμένος που τελικά παντρεύτηκαν μετά την γέννηση του παιδιού τους.

«Το να είμαι μητέρα ήταν το μεγαλύτερο δώρο μου, ένα ταξίδι που με κάνει να είμαι ταπεινή, με διδάσκει και με γεμίζει ευγνωμοσύνη κάθε μέρα. Για όλες τις μητέρες εκεί έξω, η αγάπη σας διαμορφώνει τον κόσμο με τρόπους που οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν. Σε βλέπω, σε τιμώ. Ευτυχισμένη Ημέρα της Μητέρας. Στέλνω τόση αγάπη στον δρόμο σου», είχε πει πριν λίγο καιρό η Ζιζέλ, με αφορμή την ξεχωριστή Ημέρα της Μητέρας.

