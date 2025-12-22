Λούκας Μπράβο: Ο πρωταγωνιστής του “Emily in Paris” αποκάλυψε τι σιχαίνεται να κάνει στην καθημερινότητά του

Ο Λούκας Μπράβο απεχθάνεται μια συνήθεια, που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την τάση να υιοθετούν στην καθημερινότητά τους.

Ο 5ος κύκλος της σειράς «Emily in Paris» έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου και οι πρωταγωνιστές έχουν μονοπωλήσει και πάλι το ενδιαφέρον του διαδικτύου. Παρά τον ντόρο που είχε γίνει τους προηγούμενους μήνες σχετικά με το αν ο Λούκας Μπράβο (ή αλλιώς ο αγαπημένος Γκαμπριέλ) θα παραμείνει στη σειρά, τελικά όλοι επέστρεψαν στις θέσεις τους. Και μπορεί σε αυτόν τον κύκλο εκείνος και η Έμιλι να είναι φίλοι - ή τουλάχιστον έτσι να δείχνουν - ωστόσο όλα μαρτυρούν πως αυτό το ειδύλλιο δεν έχει ρίξει ακόμα αυλαία.

Με αφορμή τη νέα σεζόν του «Emily in Paris», ο Λούκας Μπράβο παραχώρησε συνέντευξη στο People και μίλησε τόσο για τη δουλειά όσο και για την καθημερινότητά του εκτός γυρισμάτων και υποχρεώσεων. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός αποκάλυψε τι σιχαίνεται να κάνει στην καθημερινότητά του και η αλήθεια είναι, πως οι περισσότεροι από εμάς τείνουμε να το κάνουμε - άλλες φορές από αμηχανία και άλλες φορές από συνήθεια.

Ο Λούκας Μπράβο απεχθάνεται τις ψιλοκουβέντες

Όπως παραδέχτηκε, λοιπόν, στη συνέντευξή του, δεν χάνει ποτέ τον χρόνο του για ψιλοκουβέντες. Οι επιφανειακές συζητήσεις και τα γενικά σχόλια δεν έχουν τίποτα να του προσφέρουν. Συνεπώς, δεν θα τον ακούσεις ποτέ να μιλάει για γενικότητες και αόριστα πράγματα. «Μισώ τις ψιλοκουβέντες. Μισώ να μιλάω για τον καιρό και τέτοια πράγματα. Δεν έχω χρόνο για αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λούκας Μπράβο.

Αντί αυτού, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως απολαμβάνει τις συζητήσεις με βάθος και ουσία. Του αρέσει να «χάνεται» μέσα σε φιλοσοφικές κουβέντες και να αναλύει σημαντικά θέματα που έχουν κάτι να του προσφέρουν. «Δεν μπορώ να χορτάσω τις βαθιές συζητήσεις, να μιλάω για την άνευ όρων αγάπη και τα όρια, την αγάπη προς τον εαυτό και τα πρότυπα. Μου αρέσει να μιλάω για το πώς μπορείς να εξελιχθείς και με ποιους τρόπους μπορείς να αναπτύξεις την προσωπικότητά σου. Μου αρέσει να συζητάω για τέτοια θέματα».

