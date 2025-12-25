Η Σελίν Ντιόν ντυμένη Γκριντς αυτοτρολάρεται και τραγουδάει ένα από τα εμβληματικά της τραγούδια, σε ένα βίντεο που έγινε viral

Αποφάσισε φέτος να μπει για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, αλλά με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο.

Η Σελίν Ντιόν ντυμένη Γκριντς, χάρισε στους followers της στο Instagram ένα απολαυστικό και άκρως χιουμοριστικό βίντεο, το οποίο φυσικά και έγινε αμέσως viral και, μπορεί να έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της ωστόσο κάθε φορά που εμφανίζεται, ακόμα και ντυμένη ως Γκριντς, μας θυμίζει γιατί παραμένει ένα αληθινό pop icon.

Στο βίντεο, το pop icon εμφανίζεται ντυμένη σαν τον διάσημο «εχθρό» των Χριστουγέννων, καθισμένη μπροστά στο τζάκι με ένα σκυλάκι στην αγκαλιά της. Αναβιώνοντας με το δικό της τρόπο την κλασική σκηνή της ταινίας How the Grinch Stole Christmas, τραγούδησε ένα από τα πλέον εμβληματικά κομμάτια της καριέρας της, το All by Myself.

Η Σελίν Ντιόν ντυμένη Γκριντςαυτοτρολάρεται και τραγουδάει ένα από τα εμβληματικά της τραγούδια σε ένα απολαυστικό βίντεο

Με αυτοσαρκαστική διάθεση, η Σελίν Ντιόν στο βίντεο απαριθμεί το εξαντλητικό και ξεκαρδιστικό πρόγραμμά της, γεμάτο… φωνητικές ασκήσεις, οικογενειακές υποχρεώσεις και δημιουργικές ανησυχίες, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο χρόνος για κοινωνικές υποχρεώσεις απλώς δεν περισσεύει. Τελικά, όμως, βρίσκει χώρο για κάτι πολύ πιο απλό και ουσιαστικό, να ευχηθεί Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος στους θαυμαστές της.

Τέλος, στη λεζάντα του post, με ένα λογοπαίγνιο και χιούμορ, έγραψε πως δεν υπάρχει «Silent Νight» όσο εκείνη έχει τον έλεγχο, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι, πέρα από τεράστια φωνή, διαθέτει και εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ.