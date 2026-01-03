Ο Τσέβι Τσέις μιλά για την παιδική του ηλικία και τη σωματική κακοποίηση που υπέστη

Στο νέο ντοκιμαντέρ, ο Τσέβι Τσέις μιλά για τη βία που υπέστη από τη μητέρα και τον πατριό του και πώς το τραύμα διαμόρφωσε την κωμωδία του.

Ο Τσέβι Τσέις, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της αμερικανικής κωμωδίας, προχωρά σε σοκαριστικές αποκαλύψεις για τα παιδικά του χρόνια στο νέο ντοκιμαντέρ «I’m Chevy Chase and You’re Not», το οποίο έκανε πρεμιέρα την 1η Ιανουαρίου στο CNN. Πίσω από το σαρκαστικό χιούμορ και τη δημόσια περσόνα του ηθοποιού, αποκαλύπτεται μια παιδική ηλικία γεμάτη φόβο, σωματική κακοποίηση και ψυχολογικό τραύμα.

Στο ντοκιμαντέρ, ο Τσέις, μέλη της οικογένειάς του και στενοί φίλοι περιγράφουν επανειλημμένα περιστατικά βίας από τη μητέρα του, Κάθαλιν Μπράουνινγκ, και τον πατριό του, Τζον Σέντερκουιστ, μετά το διαζύγιο των γονιών του όταν ο ίδιος ήταν περίπου τεσσάρων ετών. Και οι δύο γονείς του ξαναπαντρεύτηκαν γρήγορα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που, όπως περιγράφεται, δεν πρόσφερε σταθερότητα ούτε ασφάλεια.

Ο ετεροθαλής αδελφός του, Τζον Σέντερκουιστ, θυμάται έναν πατέρα με «ξαφνικές εκρήξεις οργής», ο οποίος δεν ανεχόταν καμία μορφή αυθάδειας. «Ο Τσέβι ήταν αυθάδης», λέει χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συμπεριφορά του παιδιού αντιμετωπιζόταν με βία.

Η σύζυγος του Τσέις, Τζέινι Τσέις, μοιράζεται μια συγκλονιστική προσωπική εμπειρία: όταν τον ξύπνησε για πρώτη φορά ενώ κοιμόταν, εκείνος άρχισε να τρέμει. Όπως της εξήγησε, η μητέρα του τον ξυπνούσε συχνά «χαστουκίζοντάς τον», μια πρακτική που είχε χαραχτεί βαθιά στη μνήμη και στο σώμα του.

Η μητέρα του περιγράφεται στο ντοκιμαντέρ ως μια ασταθής προσωπικότητα, «στο σχιζοειδές φάσμα», σύμφωνα με μαρτυρίες. Ο ίδιος ο Τσέις δηλώνει ότι, παρά τη σκληρότητα που βίωσε, σήμερα νιώθει λύπη για εκείνη. «Είχε σοβαρά προβλήματα», λέει, «αλλά μου φερόταν κακοποιητικά».

Φίλοι του, όπως ο Πίτερ Άαρον, αναφέρουν ιστορίες για τον μικρό Τσέις που τον κλείδωναν σε ντουλάπες ή στο κελάρι του σπιτιού ως τιμωρία. Ο αδελφός του Νεντ Τσέις θυμάται χαρακτηριστικά ότι τον έστελναν στο κελάρι επειδή «είχε κάνει φασαρία στο σχολείο».

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Τσέις περιέγραψε επίσης σκληρές σωματικές τιμωρίες, που άφηναν μελανιές στο σώμα του. Αν και τιμωρούνταν για τους κακούς βαθμούς του, ο ίδιος πιστεύει ότι η κακοποίηση ήταν ο λόγος που δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί στο σχολείο. «Πάντα ανησυχούσα για την υγεία μου και για το τι θα συμβεί μετά», λέει.

Ένα από τα πιο φορτισμένα περιστατικά που περιγράφονται αφορά ένα πρωινό, όταν ο πατριός του άρχισε να τον χτυπά στο κεφάλι μπροστά στον αδελφό του. Ο Νεντ παρενέβη, θέτοντας για πρώτη φορά όρια. «Ήξερα τότε ότι ήταν εκεί για μένα», λέει ο Τσέις. «Ήταν μια μεγάλη στιγμή για εμάς».

Το ντοκιμαντέρ εξετάζει επίσης πώς αυτό το τραύμα επηρέασε την κωμωδία και την ενήλικη ζωή του Τσέις. Σύμφωνα με την οικογένειά του, το χιούμορ λειτούργησε ως μηχανισμός άμυνας. «Αστειευόταν ασταμάτητα για να κρύψει αυτό που συνέβαινε μέσα του», λέει η κόρη του, Έμιλι Τσέις. «Έτσι αντιμετώπιζε πάντα τα προβλήματα».

Το «I’m Chevy Chase and You’re Not» ρίχνει φως όχι μόνο στη ζωή ενός διάσημου κωμικού, αλλά και στο πώς το παιδικό τραύμα μπορεί να διαμορφώσει μια ολόκληρη καλλιτεχνική ταυτότητα.