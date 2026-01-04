Μπίλι Τζόελ: Επέστρεψε στη σκηνή μετά τη διάγνωση NPH και συγκίνησε το κοινό στη Φλόριντα

Ο Μπίλι Τζόελ ανέβηκε απρόσμενα στη σκηνή, τραγουδώντας δύο κλασικές του επιτυχίες.

Μια απρόσμενη και βαθιά συγκινητική στιγμή χάρισε στο κοινό ο Μπίλι Τζόελ, ανεβαίνοντας ξανά στη σκηνή για πρώτη φορά μετά τη διάγνωση εγκεφαλικής διαταραχής που τον οδήγησε στην ακύρωση της περιοδείας του. Ο θρυλικός Αμερικανός τραγουδοποιός εμφανίστηκε ως καλεσμένος σε συναυλία στο Palm Beach County της Φλόριντα, αποδεικνύοντας ότι, παρά τις δυσκολίες, το πάθος του για τη μουσική παραμένει αμείωτο.

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εορταστικής συναυλίας για την 30ή επέτειο από την ίδρυση του χωριού Wellington, στο δημοτικό αμφιθέατρο της περιοχής. Εκεί, ο Τζόελ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με το tribute συγκρότημα Turnstiles, το οποίο φέρει το όνομα ενός από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ του από τη δεκαετία του 1970.

Ντυμένος με μαύρο καπέλο και χειμερινό γιλέκο, ο 75χρονος καλλιτέχνης κάθισε στο πιάνο και ερμήνευσε δύο από τις πιο γνωστές επιτυχίες της καριέρας του: τα «We Didn’t Start the Fire» και «Big Shot». Η συνολική του παρουσία στη σκηνή διήρκεσε περίπου 12 λεπτά, χρόνος αρκετός για να ξεσηκώσει το κοινό και να προκαλέσει έντονη συγκίνηση.

Στο πλευρό του βρέθηκε η σύζυγός του, Αλέξις Ρόντερικ, ενώ ο Τζόελ παρουσίασε στο κοινό και τις δύο μικρότερες κόρες τους, Ντέλα και Ρέμι, οι οποίες χόρεψαν αυθόρμητα μπροστά στη σκηνή. Πριν ξεκινήσει, ο Τζόελ φρόντισε να διατηρήσει το γνώριμο χιούμορ του. «Δεν είχα σκοπό να δουλέψω απόψε», είπε γελώντας στο κοινό. Κατά τη διάρκεια του «We Didn’t Start the Fire», χρειάστηκε μάλιστα μια μικρή βοήθεια για να θυμηθεί ορισμένους από τους ιστορικούς στίχους του τραγουδιού, όμως με τη συνδρομή της μπάντας συνέχισε απρόσκοπτα, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Η δημόσια αυτή εμφάνιση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τον Μάιο ο Τζόελ είχε ανακοινώσει την ακύρωση όλων των συναυλιών του επ’ αόριστον, αποκαλύπτοντας ότι διαγνώστηκε με φυσιολογική υδροκεφαλία (Normal Pressure Hydrocephalus – NPH), μια κατάσταση που προκαλεί συσσώρευση υγρού στον εγκέφαλο και επηρεάζει κυρίως την ισορροπία. Σε συνέντευξή του τον Ιούλιο, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι αισθάνεται καλά, αν και αντιμετωπίζει δυσκολίες στη βάδιση — κάτι που είχε γίνει εμφανές όταν είχε πέσει στη σκηνή σε συναυλία τον Φεβρουάριο.

Παρά την απουσία του από τις ζωντανές εμφανίσεις, το 2025 υπήρξε δραστήριο για τον ίδιο, χάρη στο ντοκιμαντέρ του HBO «Billy Joel: And So It Goes», ένα φιλμ δύο μερών που επανεξέτασε την καριέρα και την προσωπική του διαδρομή, προσελκύοντας όχι μόνο τους πιστούς θαυμαστές του αλλά και ένα νέο κοινό.

Η σύντομη, ανεπίσημη εμφάνισή του στη Φλόριντα δεν σηματοδοτεί επίσημη επιστροφή στις περιοδείες, ωστόσο λειτούργησε ως μια ισχυρή υπενθύμιση της καλλιτεχνικής του αντοχής. Όπως σχολίασε ο τραγουδιστής των Turnstiles αποχαιρετώντας τον: «Πρέπει να ονειρεύομαι… θέλουμε να σε δούμε ξανά σύντομα στη σκηνή».