Η Πάρις Τζάκσον για τη «δύσκολη» πορεία των 6 χρόνων νηφαλιότητας: «Έπρεπε να μάθω να ζω τη ζωή με τους δικούς της όρους»

Η Πάρις Τζάκσον γιορτάζει 6 χρόνια αποχής από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Γι΄αυτό και αποφάσισε να μοιραστεί ένα συγκινητικό μήνυμα με τους ακόλουθούς της αυτήν την εβδομάδα, απορρίπτοντας την ιδέα ότι η απεξάρτηση φέρνει αυτόματα τη διαρκή ευτυχία.

Η τραγουδοποιός και μοναδική κόρη του Μάικλ Τζάκσον μίλησε ανοιχτά για το «ταξίδι» της προς την αποτοξίνωση σε ένα Instagram reel την Κυριακή 4 Ιανουαρίου και χάρισε λόγια υποστήριξης σε άλλους ανθρώπους που μπορεί να αγωνίζονται με εθισμούς ή ψυχικές διαταραχές. Η Πάρις Τζάκσον, αποκάλυψε τις πραγματικότητες της πορείας της και μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη δική της εμπειρία. Στο reel, συγκέντρωσε μια σειρά από κλιπ από την καθημερινή της ζωή, από το να περνάει χρόνο με φίλους και να κάνει πεζοπορίες στη φύση μέχρι το να οδηγεί με τα παράθυρα κατεβασμένα και να βιώνει ήσυχες στιγμές μόνη της. «Το να είσαι νηφάλιος δεν σημαίνει πάντα ότι η ζωή είναι τέλεια», τόνισε η Πάρις Τζάκσον στη λεζάντα της ανάρτησης.

«Μερικά χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Μου φάνηκαν σαν μια αιωνιότητα. Και δεν είχα τις ίδιες δεξιότητες επιβίωσης που είχα συνηθίσει να έχω για να τα βγάλω πέρα. Έπρεπε να μάθω να ζω τη ζωή με τους όρους της ζωής». Και η ίδια, συνέχισε: «Η ανθεκτική στη θεραπεία μείζονα καταθλιπτική διαταραχή είναι ένα μαρτύριο. Το ίδιο και το CPSTD. Και το OCD. Αν αντιμετωπίζεις αυτό ή οτιδήποτε παρόμοιο, δεν είσαι μόνος».

«Κράτα γερά και αν κανείς δεν σου έχει πει σήμερα ότι σε αγαπά, εγώ σ' αγαπώ».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Πάρις Τζάκσον δεν μιλάει για τις σκληρές πραγματικότητες τόσο της χρήσης ναρκωτικών όσο και της απόφασης να σταματήσει να πίνει. Η ηθοποιός παρομοίασε την επιλογή της νηφαλιότητας με «ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα» κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο Friendly House Awards Luncheon στις 11 Οκτωβρίου 2025. «Λέω ότι είναι αστείο, νιώθω ότι η αποτοξίνωση ήταν σαν να έπαθα τροχαίο ατύχημα, γιατί όλα όσα είχα βάλει στο πίσω κάθισμα μετακινήθηκαν προς τα εμπρός με την πρόσκρουση και σήμερα μαθαίνω να ζω τη ζωή με τους όρους της», είπε τότε.

Σε ένα παλιό βίντεό της στα social media, η Πάρις Τζάκσον, παραδέχτηκε ότι τα ναρκωτικά «κατέστρεψαν» τη ζωή της και αποκάλυψε ότι της προκάλεσαν μόνιμες βλάβες, μεταξύ των οποίων και μια τρύπα στο ρινικό διάφραγμα.

