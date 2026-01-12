Η Τζούλια Ρόμπερτς μπορεί να μην έλαβε βραβείο, όμως καταχειροκροτήθηκε από την αίθουσα. Η Τεγιάνα Τέιλορ εμφανίστηκε συγκινημένη και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς όλα τα “καφέ” κορίτσια εκεί έξω, ενώ η Τζιν Σμαρτ αναφέρθηκε στη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE.

Οι Χρυσές Σφαίρες ανέκαθεν αποτελούσαν ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά βραβεία της χρονιάς, με τα βλέμματα ολόκληρης της βιομηχανίας της υποκριτικής να είναι στραμμένα επάνω τους. Πέρα από το ενδιαφέρον για τους νικητές, το οποίο παραμένει αμείωτο κάθε χρόνο, εξίσου ενδιαφέρουσες είναι οι ομιλίες, οι συναντήσεις και οι under stage στιγμές που γίνονται viral. Στην 83η τελετή απονομής, μεγάλες νικήτριες της βραδιάς στέφθηκαν η ταινία «Η μία μάχη μετά την άλλη» και η σειρά του Netflix «Adolescence», κερδίζοντας από τέσσερις Χρυσές Σφαίρες.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, σπουδαίοι ηθοποιοί και συντελεστές ανέβηκαν στη σκηνή του Beverly Hilton τόσο για να παραλάβουν τα βραβεία τους όσο και για να απονείμουν βραβεία σε συναδέλφους τους. Εκτός από το κλίμα χαράς και συγκίνησης που επικρατούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, αρκετές είναι οι στιγμές που «σημάδεψαν» την 83η τελετή απονομής και σήμερα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Τα highlights της 83ης τελετής απονομής για τις Χρυσές Σφαίρες:

Η Τζούλια Ρόμπερτς μπορεί να βρέθηκε υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού σε Δραματική Ταινία για τον ρόλο της στην ταινία «After the Hunt», ωστόσο δεν κατάφερε να κερδίσει το βραβείο. Παρ’ όλα αυτά, μια ολόκληρη αίθουσα τη χειροκρότησε όρθια, μετά την επιστροφή της στη διοργάνωση, ύστερα από πέντε χρόνια απουσίας. Συγκινημένη από την κίνηση των συναδέλφων της, η ηθοποιός ευχαρίστησε το κοινό και είπε με μια γενναία δόση χιούμορ: «Ναι! Όλοι! Πάμε! Κι εσείς πίσω! Ελάτε!». Και πρόσθεσε: «Με τέτοια ανταπόκριση, θα είμαι στα σύννεφα για μια εβδομάδα. Το εκτιμώ πραγματικά. Τι υπέροχη βραδιά. Τι όμορφη βραδιά για να είσαι καλλιτέχνης. Είναι το 2026. Πάμε κατευθείαν στην κορυφή».

Ο Όουεν Κούπερ, ο 16χρονος πρωταγωνιστής της σειράς του Netflix «Adolescence», κατάφερε να κερδίσει Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία Β’ ανδρικού ρόλου σε τηλεοπτική σειρά, αποκτώντας τον τίτλο του νεότερου ηθοποιού που κερδίζει ένα τέτοιο βραβείο. Χαρούμενος και εμφανώς συγκινημένος που ένα τεράστιο όνειρό του έγινε πραγματικότητα, ο ίδιος είπε στην ομιλία του: «Στέκομαι εδώ με μια Χρυσή Σφαίρα, μου φαίνεται σαν ψέμα. Τι απίστευτο ταξίδι περάσαμε εγώ και η οικογένειά μου. Είμαστε για πάντα ευγνώμονες για όσα έκαναν αυτοί οι άνθρωποι για εμένα και την οικογένειά μου». Μιλώντας για την απόφασή του να ασχοληθεί με την υποκριτική, εξομολογήθηκε πως «όλα ξεκίνησαν επειδή σκέφτηκα ότι μπορεί να είμαι καλός, μπορεί να είμαι απαίσιος. Ποτέ δεν ξέρεις, είπα. Έτσι, πήρα ένα ρίσκο και πήγα σε μαθήματα υποκριτικής. Ήμουν το μοναδικό αγόρι στην τάξη, ήταν ντροπιαστικό, αλλά το ξεπέρασα. Είμαι ακόμα μαθητευόμενος, μαθαίνω κάθε ημέρα. Μαθαίνω ακόμα και από τους ανθρώπους που κάθονται μπροστά μου και με εμπνέουν».

Ακόμα μια ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς, ήταν όταν η Τεγιάνα Τέιλορ ανέβηκε στη σκηνή, προκειμένου να παραλάβει τη Χρυσή Σφαίρα Β' γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Η μία μάχη μετά την άλλη». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η ηθοποιός έστειλε ένα ενδυναμωτικό μήνυμα σε όλες τις «καφέ» γυναίκες έξω, υπενθυμίζοντάς τους να μην ξεχνούν το φως και τη λάμψη που έχουν μέσα τους. «Προς τις καφέ αδελφές μου και τα μικρά κορίτσια που μας παρακολουθούν απόψε: η ευαισθησία μας δεν είναι αδυναμία. Το βάθος μας δεν είναι υπερβολή. Το φως μας δεν χρειάζεται άδεια για να λάμψει. Ανήκουμε σε κάθε χώρο στον οποίο μπαίνουμε. Οι φωνές μας έχουν σημασία και τα όνειρά μας αξίζουν χώρο».

Η Τζιν Σμαρτ ανέβηκε στη σκηνή των Χρυσών Σφαιρών, προκειμένου να παραλάβει το βραβείο της στην κατηγορία Α’ γυναικείος ρόλος σε κωμωδία ή μιούζικαλ για την ερμηνεία της στο «Hacks». Η 74χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε, φορώντας μια καρφίτσα με το σύνθημα «Be Good» προν τιμήν της 37χρονης Ρενέ Γκουντ, η οποία δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE, την περασμένη εβδομάδα στη Μινεάπολη. «Ας κάνουμε όλοι το σωστό. Νομίζω ότι ο καθένας γνωρίζει μέσα του τι πρέπει να κάνει», ήταν τα λόγια της.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, επιβεβαιώνοντας όλα τα προγνωστικά, κέρδισε το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στην ταινία «Marty Supreme». Στο πλευρό του, γι’ ακόμα μια φορά, ήταν η επί τρία χρόνια σύντροφός του, Κάιλι Τζένερ, η οποία δεν έκρυψε την υπερηφάνεια της για τη νίκη του. Μπορεί οι δυο τους να κρατούν γενικότερα χαμηλό προφίλ, όμως από τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση δεν έλειψαν τα φιλιά και οι τρυφερές στιγμές.

Μία ακόμα σημαντική στιγμή της 83ης τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών, ήταν η πρώτη νίκη της K-pop μουσικής. Το βραβείο για το καλύτερο τραγούδι κέρδισε το «Golden» του συγκροτήματος KPop Demon Hunters. Η Ejae, η οποία έγραψε τους στίχους και έδωσε τη φωνή της στον χαρακτήρα της ταινίας «Rumi», παρέλαβε το βραβείο. Ως παιδί, είχε προπονηθεί για χρόνια με την ελπίδα να γίνει σταρ της K-pop, όμως τελικά ήρθε αντιμέτωπη με την απόρριψη, όπως η ίδια είπε. «Στηρίχτηκα στα τραγούδια και στη μουσική για να το ξεπεράσω. Και τώρα βρίσκομαι εδώ, ως τραγουδίστρια και στιχουργός. Είναι όνειρο ζωής να συμμετέχω σε ένα τραγούδι που βοηθά άλλα κορίτσια, άλλα αγόρια - ανθρώπους κάθε ηλικίας - να αντέξουν τις δυσκολίες τους και να αποδεχτούν τον εαυτό τους».

Aπό τις Χρυσές Σφαίρες δεν θα μπορούσε να λείπει και μία εγκυμοσύνη. Η Χέιλι Στάινφελντ έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της, μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της τον περασμένο Δεκέμβρη. Εκείνη και ο Τζος Άλεν θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά μέσα στο 2026.