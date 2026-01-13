Κολίν Χούβερ: Η συγγραφέας του «Τελειώνει με εμάς» διαγνώστηκε με καρκίνο

Τον Δεκέμβριο, η συγγραφέας αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο, αλλά δεν ανέφερε περισσότερα για τη μορφή του

H Κολίν Χούβερ, συγγραφέας και παραγωγός των It Ends with Us και Regretting You, αποκάλυψε ότι έχει υποβληθεί σε θεραπεία για τον καρκίνο. Σε μια ανάρτηση που έκανε στα social media, είπε ότι της είχε απομείνει μία ημέρα ακτινοβολίας για τη θεραπεία της.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η Κολίν Χούβερ, μοιράστηκε μερικές πληροφορίες μια το «ταξίδι» στην υγεία της, σε IG story, αποκαλύπτοντας ότι της απομένει μόνο μία ημέρα ακτινοβολίας στο Texas Oncology. «Δεύτερη τελευταία μέρα ακτινοθεραπείας», έγραψε, όπως ανέφερε το Deadline. «Μακάρι να μπορούσα να ρίξω το φταίξιμο για τα μαλλιά και τις εκφράσεις του προσώπου μου στο @Texas.Oncology, αλλά ήταν υπέροχοι. Ελπίζω να μην τους χρειαστείτε ποτέ, αλλά τους συνιστώ ανεπιφύλακτα».

Τον Δεκέμβριο, η συγγραφέας αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο, αλλά δεν ανέφερε περισσότερα για τη μορφή του. Η ίδια, σημείωσε επίσης ότι θα χρειαζόταν ακτινοβολία, αλλά όχι χημειοθεραπεία. Η Κολίν Χούβερ είχε αναφερθεί σε προβλήματα υγείας που θα την εμπόδιζαν να κάνει την προώθηση του Regretting You. «Είμαι πολύ απογοητευμένη, αλλά θα υποβληθώ σε μια αναπόφευκτη χειρουργική επέμβαση και δεν μπορώ να ταξιδέψω για λίγο», μοιράστηκε σε μια ανάρτηση στο Instagram τον Οκτώβριο.

IG@colleenhoover

Σε άλλη ανάρτησή της στο Facebook, η συγγραφέας είπε ότι βρισκόταν στον Καναδά για τα γυρίσματα της ταινίας Reminds of Him όταν παρατήρησε ότι «είχε επαναλαμβανόμενα προβλήματα υγείας που συνέχισε να αναβάλλει μέχρι να τελειώσει η ταινία». «Όταν επέστρεψα σπίτι, ανακάλυψα ότι είχα καρκίνο», συνέχισε, προσθέτοντας ότι ο καρκίνος είχε «αφαιρεθεί με χειρουργική επέμβαση» και θα υποβαλλόταν σε ακτινοβολία. «Ενώ για λίγο μου φάνηκε τρομακτικό, και αναγκάστηκα να χάσω την πρεμιέρα του Regretting You και κάποιες άλλες σημαντικές στιγμές στην καριέρα μου και σε προσωπικό επίπεδο, απλά δεν ήμουν έτοιμη να το μοιραστώ με κανέναν μέχρι να μάθω ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα», κατέληξε στην ανάρτησή της.

Στις 9 Ιανουαρίου, η Χούβερ μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διάγνωσή της, αποκαλύπτοντας ότι είχε συναντηθεί με έναν γενετιστή για να κατανοήσει καλύτερα την αιτία του καρκίνου της. «Σήμερα έλαβα τα αποτελέσματα από τον γενετιστή που λένε ότι ο καρκίνος μου δεν προήλθε από οικογενειακά γονίδια», έγραψε στο Facebook. «Επίσης, δεν προήλθε από τις δύο κύριες αιτίες του καρκίνου, που είναι ο HPV και οι υπερβολικές ορμόνες. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα ήταν περιβαλλοντικός/τρόπος ζωής, δηλαδή η έλλειψη άσκησης, η κακή διατροφή και το άγχος».

Αντιμετώπισε την ενημέρωση με χιούμορ, προσθέτοντας: «Είμαι χαρούμενη και ευγνώμων που ζω, αλλά μισώ τα λαχανικά. Μισώ όταν πρέπει να σηκωθώ από τον καναπέ. Μισώ να ιδρώνω. Μισώ όταν η επιστήμη έχει δίκιο. Αν με δείτε στο γυμναστήριο, μην μου πείτε καν μπράβο. Αν με δείτε σε ένα εστιατόριο να τρώω ψητό κοτόπουλο και να πίνω νερό, μάλλον θα είμαι πολύ θυμωμένη γι' αυτό».