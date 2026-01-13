Τι μπορεί να κρύβει στην τσάντα της η Σελίν Ντιόν; Το ξεκαρδιστικό βίντεο που έκανε τους fans να τη λατρέψουν ακόμη περισσότερο

Δεν ξέρεις πότε θα σου χρειαστεί ένα σταθερό τηλέφωνο ή ένα μικρόφωνο, σωστά;

Η Σελίν Ντιόν απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι, εκτός από μία πραγματική diva της μουσικής βιομηχανίας, διαθέτει και εξαιρετικό χιούμορ.

Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα βίντεο στο προφίλ της στο Instagram μέσα από το οποίο αποκαλύπτει τι έχει στη τσάντα της και, κατάφερε να κερδίσει για ακόμη μία φορά την αγάπη του κοινού.

Τι μπορεί να κρύβει στην τσάντα της η Σελίν Ντιόν;

Στο βίντεο ανοίγει τη Christian Dior tote bag της και αποκαλύπτει, ένα προς ένα, τα αντικείμενα που κουβαλά καθημερινά μαζί της. Πρώτο στη λίστα είναι ένας ανεμιστήρας και, όπως λέει με σαρκαστική διάθεση «Ζω στο Λας Βέγκας, κάνει ζέστη».

Ανάμεσα στα «απαραίτητα» βρίσκονται τροφή για σκύλους, καραμέλες, αντισηπτικό σπρέι και κρέμα χεριών και κραγιόν. Όμως η στιγμή που όλοι λάτρεψαν ήταν όταν η τραγουδίστρια έβγαλε από την τσάντα της ένα μικρόφωνο. «Σε περίπτωση που συμβεί κάτι και κάποιος μου ζητήσει να τραγουδήσω “Happy Birthday”, είμαι έτοιμη» είπε.

Φυσικά από τα «απαραίτητα» δεν θα μπορούσε να λείπει το VIP πάσο από τις συναυλίες της «για την περίπτωση που κάποιος αμφιβάλλει αν είναι πραγματικά εκείνη» και ένα... vintage σταθερό τηλέφωνο.

