Η Ιλόνα Μάχερ απαντά ξανά στο bodyshaming που δέχεται - «Αυτό είναι το φυσιολογικό σώμα της γυναίκας»

Η Ολυμπιονίκης παίκτρια ράγκμπι Ιλόνα Μέιερ μοιράστηκε την απάντησή της σε άντρα που της είπε ότι «φαίνεται έγκυος», στέλνοντας με το δικό της τρόπο body positivity.

Η Ιλόνα Μάχερ μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του παγκόσμιου ράγκμπι και δύο φορές Ολυμπιονίκης, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει κανέναν να σχολιάζει ή να υποτιμά το σώμα της – ή το σώμα οποιασδήποτε γυναίκας. Η 29χρονη αθλήτρια μοιράστηκε στις 10 Ιανουαρίου ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται φορώντας ένα εφαρμοστό πορτοκαλί φόρεμα και αφηγείται μια πρόσφατη, ιδιαίτερα ενοχλητική εμπειρία.

Όπως εξήγησε, ένας άντρας είχε σχολιάσει κάτω από φωτογραφία της ότι «φαίνεται έγκυος» με το φόρεμα που φορούσε. Αν και εκείνος διέγραψε γρήγορα το σχόλιό του, η Μάχερ αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια τόσο το περιστατικό όσο και την απάντηση που του έδωσε. «Του έδωσα μια εξαιρετική απάντηση, αλλά ήθελα να το ξαναπώ για όλους σας», είπε κοιτώντας κατευθείαν την κάμερα.

Στη συνέχεια, επανέλαβε τι ακριβώς του απάντησε: «Αυτό είναι το φυσιολογικό σώμα μιας γυναίκας. Πιθανότατα δεν έχεις δει γυμνή γυναίκα εδώ και πολύ καιρό, αν όχι ποτέ, και ελπίζω να μην έχεις ποτέ ξανά την ευκαιρία να το κάνεις. Έτσι είμαστε εμείς».

Με τον άμεσο και αιχμηρό της λόγο, η αθλήτρια έβαλε στο επίκεντρο ένα ζήτημα που απασχολεί πολλές γυναίκες: τον συνεχή και συχνά προσβλητικό σχολιασμό του σώματός τους.

Η Μάχερ δεν δίστασε να δείξει και την κοιλιά της στο βίντεο, εξηγώντας ότι ακόμη κι όταν «τραβάει μέσα» την κοιλιά της, αυτό είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. «Αυτό είναι μέρος της δουλειάς μου. Είμαι επαγγελματίας αθλήτρια», τόνισε, προσθέτοντας: «Σταμάτα να κάνεις ηλίθια σχόλια».

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα είναι πολύ σημαντικό για να μην το μοιραστώ ξανά». Το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 700.000 προβολές μέσα σε λίγες ημέρες, αποδεικνύοντας πόσο μεγάλο αντίκτυπο είχε το μήνυμά της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιλόνα Μάχερ μιλά δημόσια για τη θετική στάση απέναντι στο σώμα και την υγεία. Τον Νοέμβριο του 2025 είχε ανεβάσει ένα άλλο βίντεο στο Instagram, στο οποίο υπενθύμιζε στους ακολούθους της ότι δεν χρειάζεται να έχει κανείς «κοιλιακούς» για να είναι δυνατός και σε άριστη φυσική κατάσταση. Με μουσική υπόκρουση το «Vogue» της Μαντόνα, η αθλήτρια έδειχνε το σώμα της από διάφορες γωνίες στο γυμναστήριο, καταλήγοντας να απομακρύνεται γελώντας.

Τότε είχε γράψει: «Ποζάρω με την απόλυτα φυσιολογική και υγιή κοιλιά μου, όπως κάνουν οι άνθρωποι με κοιλιακούς». Είχε διευκρινίσει ότι δεν θεωρεί τους κοιλιακούς κάτι κακό, αλλά ότι δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για να τους έχουν και, κυρίως, ότι δεν αποτελούν μέτρο της φυσικής κατάστασης ή της αθλητικής ικανότητας.

Η ίδια έχει συμμετάσχει δύο φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι επαγγελματίας αθλήτρια εδώ και επτά χρόνια, χωρίς –όπως λέει– να έχει αποκτήσει ποτέ «φέτες». Παρ’ όλα αυτά, ήταν συχνά πιο γρήγορη, πιο δυνατή και πιο γυμνασμένη από συμπαίκτριές της που είχαν.

Το μήνυμα που στέλνει η Ιλόνα Μάχερ είναι ξεκάθαρο: «Να είστε ευγενικοί με το σώμα σας. Δεν είμαστε όλοι προορισμένοι να είμαστε αδύνατοι. Καταλάβετε τον χώρο σας και δείτε τι μπορεί να κάνει το σώμα σας, με ή χωρίς κοιλιακούς». Σε μια εποχή όπου τα social media συχνά ενισχύουν μη ρεαλιστικά πρότυπα, η φωνή της ξεχωρίζει ως υπενθύμιση ότι η δύναμη, η υγεία και η αξία ενός ανθρώπου δεν μετριούνται με την εμφάνιση.