Τζένιφερ Λόρενς: "Έδειχνα πολύ αδύνατη, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήμουν καλά"

Η Τζένιφερ Λόρενς έκανε γυρίσματα για το “Die my Love”, ενώ ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της.

Η δημόσια εικόνα των γυναικών στο Χόλιγουντ βρίσκεται διαρκώς στο μικροσκόπιο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το σώμα τους. Κάθε φορά που κάποια αδυνατίζει, παχαίνει ή για τον οποιονδήποτε λόγο αλλάζει η “γνώριμη” εικόνα της, υπάρχει καταιγισμός σχολίων και εικασιών για το τι μπορεί να συνέβη. Προφανώς, αυτή η “συνήθεια” αφορά μόνο στις γυναίκες, καθώς σπάνια θα σχολιαστεί δημόσια η εξωτερική εμφάνιση ενός άντρα. Και επειδή σε αυτό το άρθρο δεν θα μιλησουμε για τις παθογένειες της κοινωνίας, θα αφήσουμε την Τζένιφερ Λόρενς να μοιραστεί το βίωμά της - με αφορμή το skinny look της στην τελευταία ταινία της με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, “Die my Love”.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε, πως στα γυρίσματα της ταινίας της ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της. Ωστόσο, όπως φάνηκε, κανένας δεν υποψιάστηκε την εγκυμοσύνη της, αφού ήταν “αρκετά αδύνατη”. Σε εμφάνισή της στο πρόσφατο επεισόδιο του “Good Hang with Amy Poehler”, η Τζένιφερ Λόρενς αναφέρθηκε στην εμμονή, τόσο της βιομηχανίας όσο και του κόσμου, με το γυναικείο σώμα, εκφράζοντας την έκπληξή της που κανείς δεν αναρωτήθηκε πώς γίνεται να είναι τόσο αδύνατη, ενώ είναι έγκυος.

Η Τζένιφερ Λόρενς δεν περίμενε ότι δεν θα σχολίαζε κανείς το σώμα της, ούσα ηθοποιός στο Χόλιγουντ

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «έμεινα ειλικρινά έκπληκτη που δεν μίλησαν περισσότεροι για το πόσο αδύνατη φαίνομαι στο “Die my Love”, τη στιγμή που ήμουν έγκυος». Με σαρκαστική διάθεση πρόσθεσε: «Δηλαδή, κανείς δεν είπε: “Ουάου, ήσουν έγκυος; Έδειχνες τόσο αδύνατη”. Σαν να μην υπήρξε ποτέ καμία φήμη ότι έπαιρνα Ozempic».

Στη συνέχεια της συζήτησης, η Τζένιφερ Λόρενς αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ούσα έγκυος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ αν και προστατευτική με την προσωπική ζωή της, παραδέχτηκε ότι είναι σχεδόν αδύνατο να διαχωρίσει εντελώς τη μητρότητα από τη δημόσια παρουσία της. «Δεν θέλω να μιλάω για τα παιδιά μου, αλλά είναι αδύνατο να μην το κάνω, οπότε κατέληξα στο εξής: θα μιλάω για τη δική μου εμπειρία ως μητέρα».

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως πέρασε μια δύσκολη περίοδο, μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, γεγονός που συνδέεται με την απώλεια κιλών. «Με το δεύτερο παιδί πέρασα άσχημα μετά τη γέννα, οπότε δεν έτρωγα». Παρότι εξωτερικά μπορεί να έδειχνε πολύ αδύνατη, η ίδια ξεκαθάρισε πως «ήμουν πολύ αδύνατη, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήμουν καλά», επισημαίνοντας πως η ψυχική υγεία δεν συνδέεται πάντοτε με τα κιλά.

