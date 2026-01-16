Η Τζένιφερ Λόρενς απορρίφθηκε για ταινία του Ταραντίνο, επειδή δεν ήταν “αρκετά όμορφη” για τον ρόλο

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχασε τον ρόλο της Σάρον Τέιτ στο «Once Upon a Time… in Hollywood», επειδή θεωρήθηκε πως δεν είναι “αρκετά όμορφη”.

Η Τζένιφερ Λόρενς αποτελεί μία από τις πιο ταλαντούχες και επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη διαδρομή της μέχρι σήμερα. Και αυτό θεωρούσαμε, ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αλλά όχι. Η ηθοποιός απορρίφθηκε για τον ρόλο της Σάρον Τέιτ στο «Once Upon a Time… in Hollywood» του Κουεντίν Ταραντίνο, όχι επειδή δεν ήταν ικανή, αλλά επειδή δεν ήταν «αρκετά όμορφη». Εξακολουθούμε να μιλάμε για τη Τζένιφερ Λόρενς.

Την απίστευτη αποκάλυψη έκανε η ίδια σε πρόσφατη εκδήλωση του 92NY, δηλώνοντας πως το όνομά της είχε πέσει πράγματι στο τραπέζι για τον ρόλο της Σάρον Τέιτ, αλλά αυτή η συνεργασία δεν προχώρησε ποτέ. Όπως είπε η ηθοποιός, ενώ ο Κουεντίν Ταραντίνο την ήθελε για τον ρόλο, τα σχόλια του περίγυρου ότι δεν είναι «αρκετά όμορφη», τον έκαναν να την απορρίψει, δίνοντας τον ρόλο στη Μάργκοτ Ρόμπι.

Jennifer Lawrence says she lost Quentin Tarantino movie role because she was called 'not pretty enough' https://t.co/liOJUv0gwo — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 15, 2026

Ακούγοντας τη Τζένιφερ Λόρενς να μιλάει, ο δημοσιογράφος αποκρίθηκε σχετικά με την εξωτερική εμφάνισή της πως «αυτό δεν είναι αλήθεια», με την ίδια να διευκρινίζει: «Αυτό δεν είναι αλήθεια», με την ηθοποιό να εξηγεί: «Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι είναι αλήθεια, ή ίσως είναι από αυτές τις περιπτώσεις που έχω πει αυτή την ιστορία τόσες φορές που την έχω πιστέψει, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρη ότι συνέβη. Ή απλώς δεν με είχε ποτέ υπόψη του για τον ρόλο και το ίντερνετ έκανε ό,τι μπορούσε για να με αποκαλέσει άσχημη».

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, η αδελφή της Σάρον Τέιτ, Ντέμπρα, είχε εκφράσει ανοιχτά την προτίμησή της προς τη Μάργκοτ Ρόμπι, υποστηρίζοντας πως είναι ομορφότερη από τη Τζένιφερ Λόρενς. Και, τελικά, η πρώτη είχε πάρει τον ρόλο, αφήνοντας την πρωταγωνίστρια του «Die My Love» εκτός καστ.

«Δεν είναι αρκετά όμορφη για να παίξει τη Σάρον», ήταν η περιβόητη δήλωσή της, σε συνέντευξή της στο TMZ, ξεκαθαρίζοντας πως «η δική μου επιλογή θα ήταν η Μάργκοτ Ρόμπι, λόγω της εξωτερικής ομορφιάς της και επειδή ακόμη και ο τρόπος που κινείται μοιάζει με της Σάρον».

Όταν ο Κουέντιν Ταραντίνο κλήθηκε να πάρει θέση στο θέμα, ανέφερε πως το όνομα της Τζένιφερ Λόρενς είχε συζητηθεί για την ταινία, αλλά όχι για τον ρόλο της Μάργκοτ Ρόμπι, βάζοντας μια τελεία στις φήμες. Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε, μάλιστα, πως η ηθοποιός είχε διαβάσει το σενάριο και ήταν πρόθυμη να κάνει τη δουλειά, όμως στο τέλος «κάτι δεν λειτούργησε» και έτσι η συνεργασία ολοκληρώθηκε πριν καν αρχίσει.

