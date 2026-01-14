Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να την αποκαλούν “μητέρα που μένει στο σπίτι” και όχι “βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό”

Σε μια εποχή, όπου οι ταμπέλες μας “κυνηγούν” σε κάθε βήμα, η Τζένιφερ Λόρενς δεν έχει κανένα πρόβλημα να τις αγκαλιάσει.

Η Τζένιφερ Λόρενς έχει μια αδιαμφισβήτητα καλή πορεία ως ηθοποιός. Στα 35 χρόνια της, έχει κάθε λόγο να είναι υπερήφανη για τους ρόλους, τις ερμηνείες και τις επιλογές της. Η ηθοποιός, το 2013, είχε βραβευτεί με το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Silver Linings Playbook», επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί μία από τις πιο ταλαντούχες καλλιτέχνιδες της γενιάς της.

Παρά την επαγγελματική πορεία της, η Τζένιφερ Λόρενς έχει δημιουργήσει οικογένεια με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνι, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 2019. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον 3χρονο Σάι και ένα ακόμα αγοράκι που γεννήθηκε στις αρχές του 2025. Μπορεί, λοιπόν, η καθημερινότητά της να είναι γεμάτη υποχρεώσεις και απαιτήσεις, όμως εκείνη προσπαθεί να βρίσκει μια ισορροπία, εστιάζοντας σε κάθε επόμενη ημέρα και όχι στο μακρινό μέλλον.

Η Τζένιφερ Λόρενς ισορροπεί μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast «SmartLess», η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε πως προτιμά να την αποκαλούν μητέρα, παρά βραβευμένη ηθοποιό. «Αυτοπροσδιορίζομαι ως μητέρα που μένει στο σπίτι, ωστόσο προφανώς και εργάζομαι», ήταν η δήλωσή της. Η ίδια εξήγησε, πως κάθε φορά που αποφασίζει να κάνει μια ταινία, γνωρίζει πως θα ακολουθήσει ένα απαιτητικό τρίμηνο, όμως διαμορφώνει με τέτοιο τρόπο το πρόγραμμά της, ώστε να μπορεί να επικεντρωθεί αυτό το χρονικό διάστημα στη δουλειά της.

«Συνήθως, έχω τρεις κουραστικούς μήνες - όσο κάνω γυρίσματα. Ακόμα, βέβαια, και αυτό το πρόγραμμα είναι αρκετά ήρεμο, γιατί δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω», ανέφερε πριν εξηγήσει: «Πηγαίνω στη δουλειά, κάνω γυρίσματα, επιστρέφω σπίτι και κοιμάμαι. Και την επόμενη ημέρα πάλι το ίδιο. Και μετά, έχεις ακόμα δύο εβδομάδες για την προώθηση. Είναι κουραστικό».

Προκειμένου να καταφέρει να είναι λειτουργική και να προλαβαίνει όλες τις υποχρεώσεις της, η Τζένιφερ Λόρενς ακολουθεί πρόγραμμα. Όπως είπε, ο σύζυγός της είναι πολύ καλός στην οργάνωση, με αποτέλεσμα όλα να είναι τακτοποιημένα - τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο.

Getty Images

«Παντρεύτηκα κάποιον που είναι το ακριβώς αντίθετο από εμένα. Είναι τόσο οργανωμένος. Είναι το στήριγμά μου. Όλα είναι σε τάξη. Πρέπει να κρατάω τις πόρτες της ντουλάπας κλειστές και έχω τα μικρά μου “καθήκοντα”, τα οποία προσπαθώ πραγματικά σκληρά να φέρω εις πέρας. Τώρα το καταλαβαίνω.Τα παιδιά ακολουθούν ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα.»

Όσο για το τι κρατά τον γάμο τους «ζωντανό»; «Έχουμε μάθει ότι, για να κρατάμε τον γάμο μας ζωντανό, μου επιτρέπεται ένα περιθώριο καθυστέρησης 15 λεπτών», αποκάλυψε με χιούμορ η Τζένιφερ Λόρενς, παραδεχόμενη ότι συχνά δυσκολεύεται να τηρήσει το οικογενειακό πρόγραμμα.

