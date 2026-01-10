Η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ποια ηθοποιός «την κερδίζει εδώ και δεκαετίες, αλλά είναι τιμή της»

Η Τζένιφερ Λόρενς αστειεύτηκε ότι η Έμμα Στόουν «την κερδίζει εδώ και δεκαετίες», μετά τις υποψηφιότητες SAG για το «Bugonia» και το «Die My Love».

Η Τζένιφερ Λόρενς και η Έμμα Στόουν μπορεί εδώ και χρόνια να θεωρούνται από τα πιο λαμπερά και επιτυχημένα ονόματα του Χόλιγουντ, όμως αυτή την εβδομάδα απέδειξαν ότι, πέρα από βραβεία και κόκκινα χαλιά, τις συνδέει και μια ειλικρινής, χιουμοριστική φιλία. Αφορμή στάθηκαν οι ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Screen Actors Guild (SAG), όπου η Στόουν βρέθηκε στη λίστα των υποψηφίων, ενώ η Λόρενς έμεινε εκτός.

Η ίδια η Λόρενς αποκάλυψε το παρασκήνιο σε ζωντανή συζήτηση στο 92nd Street Y της Νέας Υόρκης, σε συνέντευξη με τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή podcast Τζος Χόροβιτς. Όπως είπε, οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται σε κοινή ομαδική συνομιλία με φίλους τους και, το πρωί που ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες, έστειλε ένα μήνυμα γεμάτο… θεατρική αγανάκτηση. «Έγραψα “ΤΙ;!” και όλοι οι φίλοι της έγραψαν “Συγχαρητήρια, Έμμα”. Εγώ απλώς έστειλα ένα emoji με λυπημένο πρόσωπο», είπε γελώντας.

Το πείραγμα δεν σταμάτησε εκεί. «Κάθε φορά που προσπαθεί να μου μιλήσει, της λέω: “Γιατί δεν ζητάς συγγνώμη;”», πρόσθεσε αστειευόμενη. Και συμπλήρωσε με την ατάκα που ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου: «Με κερδίζει εδώ και δεκαετίες, αλλά είναι τιμή μου».

Η αφορμή για την πλάκα ήταν το γεγονός ότι η Έμμα Στόουν έλαβε υποψηφιότητα SAG για την ερμηνεία της στην ταινία «Bugonia», το νέο μαύρο κωμικό και επιστημονικής φαντασίας δράμα του Γιώργου Λάνθιμου, ενώ η πιο πρόσφατη ταινία της Τζένιφερ Λόρενς, «Die My Love», δεν συμπεριλήφθηκε στις φετινές υποψηφιότητες. Η ταινία της Λόρενς είναι ένα ψυχολογικό δράμα βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Αριάνα Χάρβιτς και έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις για την ένταση και τη σκοτεινή θεματική του.

Παρότι συχνά τα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν τις δύο ηθοποιούς ως «αιώνιες αντιπάλους» της ίδιας γενιάς, στην πραγματικότητα σπάνια έχουν βρεθεί αντιμέτωπες στην ίδια ακριβώς κατηγορία βραβείων. Και οι δύο εκτοξεύτηκαν στην κορυφή στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και κατέκτησαν Όσκαρ σε νεαρή ηλικία: η Λόρενς κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου το 2013 για το «Οδηγός Αισιοδοξίας» (Silver Linings Playbook), ενώ η Στόουν ακολούθησε το 2017 με το «La La Land». Ωστόσο, οι διαδρομές τους στις σεζόν των βραβείων συχνά δεν συνέπιπταν χρονικά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά την απουσία της Λόρενς από τις υποψηφιότητες SAG, οι δύο σταρ θα βρεθούν ξανά «αντίπαλες» στα Χρυσά Σφαίρα. Η Έμμα Στόουν είναι υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ για το «Bugonia», ενώ η Τζένιφερ Λόρενς διεκδικεί το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Δράμα για το «Die My Love».

Πίσω από τα πειράγματα και τα emoji, αυτό που ξεχωρίζει είναι μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και θαυμασμού. Και αν η Λόρενς «χάνει» αυτή τη φορά στον άτυπο αυτόν γύρο, το κάνει με χαμόγελο — και με την αυτοπεποίθηση ότι, στο Χόλιγουντ, οι ρόλοι και οι νίκες αλλάζουν συνεχώς.