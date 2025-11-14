Η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε την ένοχη απόλαυσή της - Και, εντάξει, κάποιοι ταυτιστήκαμε

Η Τζένιφερ Λόρενς μας εξέπληξε γι’ ακόμα μια φορά.

Η Τζένιφερ Λόρενς ανήκει στην κατηγορία των διασημοτήτων, που δεν μασάνε τα λόγια τους. Μιλάει ανοιχτά για όσα σκέφτεται και την προβληματίζουν, αγγίζοντας ακόμα και θέματα, που για κάποιους αποτελούν ταμπού. Προφανώς, και δεν είναι. Πρόσφατα, εξομολογήθηκε πως αποφάσισε να κάνει πλαστική στο στήθος, επειδή μετά τη δεύτερη εγκυμοσύνη της «τίποτα δεν επανήλθε». Άλλοι τη θαύμασαν γι’ αυτό, ενώ υπήρξε και μια κατηγορία που - πάλι - είχε κάτι αρνητικό να σχολιάσει.

Με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας της με τίτλο «Die My Love», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε μία ένοχη απόλαυσή της. Όχι, δεν είναι τα γλυκά. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε σε συνέντευξή της στο «Fantango», πως απολαμβάνει να μπλέκεται στους καυγάδες που γίνονται στα σχόλια, κάτω από βίντεο στο Tik - Tok. Η ίδια παραδέχτηκε πως αφετηρία αυτής της απόλαυσης αποτέλεσαν οι Real Housewives, συνέχισε με τις Kardashians, και έπειτα μπήκε ακόμα πιο έντονα στη «μάχη», σχολιάζοντας τη βασιλική οικογένεια.

Απευθυνόμενη στον Ρόμπερτ Πάτινσον, είπε: «Πολλοί άνθρωποι απλώς δεν ήξεραν ότι η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, είναι παντρεμένη με τον πρώτο ξάδερφό της. Έτσι είναι. Αυτό είναι απλώς ένα γεγονός. Και ο κόσμος νόμιζε ότι τους κακολογούσα, ενώ εγώ έλεγα πως μεταφέρω απλώς ένα γεγονός. Και επίσης, τη δεκαετία του ’40, αυτό θα ήταν φυσιολογικό». Τότε, ο ηθοποιός της απάντησε, πως ασχολείται με ένα «πολύ εξειδικευμένο κομμάτι του Tik Tok», με εκείνη να αποκρίνεται με μια δόση χιούμορ: «Μάλλον ανεβάζω πράγματα που προκαλούν αντιδράσεις».

Η Τζένιφερ Λόρενς δεν κρύφτηκε ποτέ πίσω από την ταμπέλα «σταρ του Χόλιγουντ» και παρά την πορεία της, δεν χάνει ποτέ τον αυθορμητισμό και το χιούμορ της. Η ηθοποιός μιλά με ειλικρίνεια στις συνεντεύξεις της, ενθουσιάζοντας κάθε φορά όλο και περισσότερο τους fans της ανά τον κόσμο.

