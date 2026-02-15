Πώς η Κέιτ Μίντλετον και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ ανακοίνωσαν στα παιδιά τους τη διάγνωση του καρκίνου

Παρά τα έντονα συναισθήματα που επικρατούσαν από τη διάγνωση με καρκίνο, η Κέιτ Μίντλετον και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν έχασαν την ψυχραιμία τους μπροστά στα παιδιά τους.

Η ανακοίνωση, ότι η Κέιτ Μίντλετον είχε διαγνωστεί με καρκίνο αποτέλεσε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές για τη βασιλική οικογένεια. Παρά το σοκ, εκείνη και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ φρόντισαν να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους - ο 12χρονος Πρίγκιπας Τζορτζ, η 10χρονη Πριγκίπισσα Σαρλότ και ο 7χρονος Πρίγκιπας Λούις - θα συνέχιζαν την καθημερινότητά τους σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με το νέο βιβλίο του Ράσελ Μάγιερς, «William and Catherine: The Monarchy's New Era», ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον εξήγησαν στα παιδιά με ηρεμία τι συνέβαινε και πόσο χρόνο θα χρειάζονταν για τη θεραπεία, τονίζοντας πως όλα τα υπόλοιπα θα συνεχίζονταν κανονικά. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νοσοκομείο, η Κέιτ Μίντλετον διατηρούσε επαφή με τα παιδιά μέσω βιντεοκλήσεων, ενώ ο Ουίλιαμ ανέλαβε πλήρως τις σχολικές μεταφορές και την καθημερινή φροντίδα τους.

Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η δύσκολη περίοδος με τον καρκίνο

Η οικογένεια Μίντλετον επισκέπτονταν τακτικά την Κέιτ, ενώ οργανώνονταν playdates και Σαββατοκύριακα στο σπίτι των Μίντλετον στο Μπέρκσαϊρ. Στόχος ήταν τα παιδιά να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους χωρίς διακοπή και να αισθάνονται ασφάλεια και σταθερότητα.

Οι φίλοι του ζευγαριού επισημαίνουν, ότι η Κέιτ και ο Ουίλιαμ επιθυμούσαν να προστατεύσουν τα παιδιά τους - και συνεπώς την ψυχική υγεία τους - όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής τους - αφού όλα τα φώτα ήταν στραμμένα επάνω τους. Παράλληλα, η Δούκισσα απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της και έτσι μπόρεσε να επικεντρωθεί στη θεραπεία της - όπως την είχαν συμβουλέψει οι γιατροί.

Η Κέιτ υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα τον Ιανουάριο του 2024, η οποία αρχικά θεωρήθηκε μη καρκινική. Δύο μήνες αργότερα ανακοινώθηκε δημόσια, ότι οι εξετάσεις έδειξαν καρκίνο και ότι η θεραπεία της θα περιλάμβανε προληπτική χημειοθεραπεία.

Όσο σοκαριστική κι αν ήταν μια τέτοια διάγνωση για την ίδια, προτεραιότητά της ήταν να εξηγήσει στα παιδιά, με τρόπο που να κατανοούν, τι συνέβαινε και να τα διαβεβαιώσει ότι όλα θα πάνε καλά. Όπως ακριβώς και έγινε. Η Κέιτ Μίντλετον ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία τον Σεπτέμβριο του 2024 και, στις αρχές του 2025, ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση.

