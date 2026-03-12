Η Νικόλ Κίντμαν είχε επιλέξει να αποστασιοποιηθεί από τα δημοσιεύματα που αναφέρονταν στο διαζύγιό της από τον Κιθ Έρμπαν. Λίγους μήνες μετά την οριστικοποίησή του, “έλυσε” τη σιωπή της και μίλησε γι’ αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή της.

Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε πρώτη φορά δημόσια μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Κιθ Έρμπαν, κλείνοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο της προσωπικής ζωής της έπειτα από 19 χρόνια γάμου. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο Variety και αναφέρθηκε με διακριτικότητα στον χωρισμό της, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να δώσει έμφαση σε όσα θεωρεί πραγματικά σημαντικά.

«Είμαι καλά, γιατί πάντα προσπαθώ να προχωρώ προς ό,τι είναι θετικό», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η οικογένειά της αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της αυτή την περίοδο. Όπως εξήγησε, προτιμά να μην επεκτείνεται δημόσια σε λεπτομέρειες σχετικά με τον χωρισμό, από σεβασμό προς όλους τους εμπλεκόμενους.

Η Νικόλ Κίντμαν προτιμά να εστιάσει στις δύο κόρες της, την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και την 14χρονη Φέιθ Μάργκαρερ, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορεί, για να μην διαταραχθεί η ψυχική υγεία τους. Η υπογραφή του διαζυγίου μπορεί να σήμανε το τέλος της προσωπικής διαδρομής της με τον Κιθ Έρμπαν, όμως οι τέσσερίς τους παραμένουν οικογένεια. «Παραμένουμε οικογένεια και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», υπογράμμισε η ηθοποιός, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της για τις κόρες της.

Nicole Kidman is speaking out on a big little life change. She addresses her split from Keith Urban publicly for the first time: https://t.co/BIASD1ZAzV pic.twitter.com/0aOIKWgX1P — E! News (@enews) March 11, 2026

Η Νικόλ Κίντμαν έχει βρει ξανά τον εαυτό της, μετά τον χωρισμό από τον Κιθ Έρμπαν

Όλους αυτούς τους μήνες, η Νικόλ Κίντμαν έχει κάνει ένα βήμα πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, προσπαθώντας να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Απολαμβάνει τον χρόνο που αφιερώνει στον εαυτό της, είτε κάνοντας ταξίδια με τις κόρες και τους φίλους τους είτε φροντίζοντας τον εσωτερικό κόσμο της. Αν και ο χωρισμός ανέτρεψε κάθε δεδομένο στη ζωή της, η ίδια μοιάζει πλέον να έχει βρει ξανά τις ισορροπίες της.

Να θυμίσουμε πως, η διαδικασία του διαζυγίου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, όταν η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση για τη λύση του γάμου τους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι είχε ήδη αποφασίσει να ζει χωριστά από τις αρχές του καλοκαιριού, με εκείνη, ωστόσο, να κάνει προσπάθειες να ανατρέψει την κατάσταση. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε συμφωνία τόσο για την επιμέλεια των παιδιών όσο και για τα υπόλοιπα διαδικαστικά ζητήματα. Οι πρώην σύζυγοι επέλεξαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με συναινετικό τρόπο, αποφεύγοντας δικαστικές αντιπαραθέσεις και χρονοβόρες διαδικασίες.

