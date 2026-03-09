Η Νικόλ Κίντμαν δεν θέλει να χάνει τον χρόνο της μετά τον χωρισμό της: «Δεν φοβάται να στοχεύει μόνο σε αυτό που πιστεύει ότι αξίζει»

«Ξέρει πλέον τι της αρέσει και δεν φοβάται να στοχεύσει μόνο σε αυτό που πιστεύει ότι αξίζει», τονίζει πρόσωπο από το περιβάλλον της ηθοποιού

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν πρόσφατα μετά από 19 χρόνια έγγαμου βίου. Και τους τελευταίους μήνες, η ζωή της ηθοποιού έχει μονοπωλήσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του κόσμου.

Η ίδια, φαίνεται πως είναι έτοιμη να γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή. Ωστόσο, όπως είπε, κανείς δεν πρόκειται να τη βρει σε εφαρμογές όπως το Tinder, καθώς η star κινείται πλέον με βάση ένα πολύ συγκεκριμένο και αυστηρό «μανιφέστο» επιλογής συντρόφου. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Woman's Day, η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός δεν έχει πλέον υπομονή για όσους «χάνουν τον χρόνο της».

Οι βασικές προϋποθέσεις που θέτει είναι οι εξής: Αρχικά, όχι άλλοι ηθοποιοί. Η Νικόλ Κίντμαν, φαίνεται πως κλείνει την πόρτα στους συναδέλφους της, προτιμώντας ίσως κάποιον από τον χώρο της μουσικής (όπως ο πρώην σύζυγός της) ή εντελώς εκτός βιομηχανίας. Επίσης, δεν δέχεται καν να βγει για καφέ αν ο άλλος δεν έχει «εγκριθεί» και προταθεί από τον στενό κύκλο των έμπιστων φίλων της. Και τέλος, δεν την ενοχλεί αν ο σύντροφος έχει παιδιά, αρκεί αυτά να μην είναι μικρότερα από τις κόρες της.

«Ξέρει πλέον τι της αρέσει και δεν φοβάται να στοχεύσει μόνο σε αυτό που πιστεύει ότι αξίζει», τονίζει πρόσωπο από το περιβάλλον της ηθοποιού, στο άρθρο του περιοδικού. Επιπλέον, όπως σημειώνει το ίδιο ρεπορτάζ, η ηθοποιός ψάχνει: «Έναν ευγενικό άνδρα που να είναι καθαρός, νηφάλιος, επιτυχημένος και δεν θα μετατραπεί σε έναν άνεργο και εξαρτημένο σύντροφο. Δεν την πειράζει αν έχει παιδιά, αλλά ιδανικά δεν θέλει να είναι μικρότερα από τις κόρες της», ανέφερε η πηγή.

Το διαζύγιο της Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν, οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο, μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους τον περασμένο Σεπτέμβριο. Προς το παρόν, η Νικόλ φαίνεται να απολαμβάνει την ελευθερία της, γιορτάζοντας μάλιστα την πρόσφατη «Galentine’s Day» (την ημέρα των φίλων) με μια ανάρτηση που έδειχνε πως είναι στα καλύτερά της.