Νικόλ Κίντμαν: Ο πάμπλουτος άνδρας που φημολογείται ότι βγαίνει, μετά το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν

Στη ζωή της Νικόλ Κίντμαν μάλλον έχει μπει ένας νέος άνδρας τον τελευταίο καιρό, με τα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν, πως ίσως βρισκόμαστε στην αρχή ενός φρέσκου ειδυλλίου.

Η προσωπική ζωή της Νικόλ Κίντμαν μονοπώλησε τα διεθνή μέσα τους τελευταίους πέντε μήνες, με τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν να γίνεται talk of the town. Η χολιγουντιανή ηθοποιός επέλεξε να χειριστεί με διακριτικότητα και λεπτούς χειρισμούς αυτή τη μεγάλη αλλαγή στον γάμο της, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί δημόσια - τουλάχιστον μέχρι σήμερα - για το κεφάλαιο της ζωής της, που έκλεισε οριστικά πριν από πέντε μήνες. Μετά από 19 χρόνια έγγαμου βίου, οι δυο τους δεν έχουν πια καμία σχέση.

Κι ενώ για τον Κιθ Έρμπαν συχνά - πυκνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας δημοσιεύματα αναφορικά με τα προσωπικά του, η Νικόλ Κίντμαν έχει φροντίσει να κρατήσει καλά φυλαγμένα όσα συμβαίνουν στη ζωή της, μετά το διαζύγιο. Η είδηση του χωρισμού τους ήταν εντελώς απρόσμενη και οι φήμες που υποστήριζαν, πως ανάμεσά τους υπήρξε τρίτο πρόσωπο έσκασαν σαν βόμβα. Η ηθοποιός φαίνεται ότι προσπάθησε να σώσει τον γάμο τους, όμως ο Κιθ Έρμπαν είχε ήδη μάλλον γυρίσει σελίδα.

Πλέον, η Νικόλ Κίντμαν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της ζωής της και να αφιοσιωθεί στη φροντίδα του εαυτού της. Η ηθοποιός περνάει τον ελεύθερο χρόνο της με αγαπημένα πρόσωπα και αν και η δημιουργία μιας καινούργιας σχέσης δεν αποτελούσε προτεραιότητά της, φαίνεται πως ένας άνδρας έχει «εισβάλει» στη ζωή της.

Nicole Kidman, 58, being 'romantically pursued' by MGM Resorts chairman Paul Salem, 62, after Keith Urban split https://t.co/fDJYplxQjP — Daily Mail US (@Daily_MailUS) February 17, 2026

Όπως διαβάζουμε στη Daily Mail, ο Πολ Σάλεμ είναι γοητευμένος από τη Νικόλ Κίντμαν και έχει ήδη προσπαθήσει να την προσεγγίσει. Οι δυο τους έχουν συναντηθεί κατά καιρούς σε κοινές παρέες, ωστόσο η σχέση τους ήταν καθαρά κοινωνική. Σύμφωνα με το TMZ, εδώ και λίγο καιρό η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας συνδέονται ερωτικά - αν και δεν βγαίνουν ραντεβού ή δεν περνούν γενικότερα χρόνο μαζί. Αν και ορισμένες πηγές υποστηρίζουν ότι η Νικόλ Κίντμαν παραμένει ελεύθερη, καμία δεν διαψεύδει ότι οι δυο τους έχουν έρθει πιο κοντά.

Ποιος είναι ο άνδρας που φημολογείται ότι βγαίνει η Νικόλ Κίντμαν

Ο Πολ Σαλέμ είναι ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας και επενδυτής. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της MGM Resorts International, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου στον χώρο των ξενοδοχείων, καζίνο και ψυχαγωγίας. Παράλληλα έχει διατελέσει σε ηγετικές θέσεις σε άλλες θυγατρικές και επενδυτικές εταιρείες που συνδέονται με τον όμιλο.

Πριν αναλάβει αυτή τη θέση, ο Πολ Σαλέμ είχε μια εξαιρετικά επιδραστική καριέρα στον χώρο των χρηματοοικονομικών ως Senior Managing Director στη Providence Equity Partners. Επιπλέον, έχει ιδρύσει την Salem Capital Management, μια επενδυτική εταιρεία που επενδύει σε επιχειρήσεις και συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλια οργανισμών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, ενώ διαθέτει και ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο με MBA από το Harvard Business School και πτυχίο από το Brown University.

