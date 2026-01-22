Η Νικόλ Κίντμαν έζησε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της, αφού κατάφερε να ταξιδέψει στις επτά ηπείρους. Τελευταίος σταθμός ήταν η Ανταρκτική.

Το 2026 ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τη Νικόλ Κίντμαν, αφού έκανε πράξη μία από τις μεγαλύτερες επιθυμίες της: να επισκεφτεί τις επτά ηπείρους, ζώντας αξέχαστες στιγμές μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα. Ειδικότερα, η χολιγουντιανή σταρ ταξίδεψε στην Ανταρκτική, όπως ανακοίνωσε μέσα από αναρτήσεις της στο IG. Συνοδοιπόροι της σε αυτό το ταξίδι ήταν οι κόρες της, Σάντεϊ και Φέιθ, που έχει αποκτήσει με τον Κιθ Έρμπαν, αλλά και η αδερφή της, Αντονία.

Η Νικόλ Κίντμαν γυρίζει τον κόσμο, μετά τον χωρισμό από τον Κιθ Έρμπαν

Η Νικόλ Κίντμαν μοιράσταστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από αυτή την «περιπέτεια ζωής» - όπως την χαρακτήρισε - δίνοντάς μας μια γεύση από αυτές τις διαφορετικές και πολύ «παγωμένες» διακοπές τους. Με φόντο το χιονισμένο τοπίο, η ηθοποιός πόζαρε μαζί με τα κορίτσια της, ενώ αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια της εκδρομής τους συνάντησαν και πιγκουίνους. Όλοι μαζί εξερεύνησαν την Ανταρκτική τόσο πεζοί όσο και μέσα από βάρκες, βιώνοντας μοναδικές στιγμές.

Το dress code της Νικόλ Κίντμαν για τις ημέρες του ταξιδιού ήταν απλό: ζεστά, άνετα και πρακτικά ρούχα, που θα σε κάνουν να νιώθεις χαλαρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ζεστά μπουφάν, αδιάβροχα, αθλητικά παπούτσια και ισοθερμικά ρούχα που θα αποτρέψουν την παγωνιά να επηρεάσει τη θερμοκρασία του σώματος.

Η ηθοποιός, μετά τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν, έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της, εστιάζοντας σε όλα όσα της προσφέρουν χαρά. Η Νικόλ Κίντμαν έχει αφήσει πίσω της τις δύσκολες στιγμές που βίωσε και κοιτάζει με αισιοδοξία και χαρά το μέλλον. Μπορεί τα 19 χρόνια έγγαμου βίου να έσβησαν μέσα σε λίγους μήνες, όμως εκείνη φαίνεται αποφασισμένη να αφοσιωθεί μόνο σε όσα την ωθούν να προχωρήσει μπροστά.

Μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές στην Αυστραλία, η ηθοποιός θέλησε να βρεθεί στο πιο παγωμένο - και, ίσως χιονισμένο - μέρος του πλανήτη.